Ellen Ann Rohrich
CASPER -- Ellen Ann Rohrich, 83, died Thursday, April 6, 2023.
Charles Richard Bradshaw
CASPER -- Charles Richard Bradshaw, 68, died Sunday, April 2, 2023.
David Michael Tolusis
CASPER -- David Michael Tolusis, 68, died Monday, April 3, 2023.
Dale Leroy Riley
MILLS -- Dale Leroy Riley, 67, died Wednesday, April 5, 2023.
Roy Walter Haines
CASPER -- Roy Walter Haines, 66, died Wednesday, April 5, 2023.
Darlene A. Renner
MILLS -- Darlene A. Renner, 98, died Tuesday, April 4, 2023.
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David A. Vaughn
CASPER -- David A. Vaughn, 70, died Tuesday, April 4, 2023.