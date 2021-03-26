DEATH NOTICES

Virginia Mary Brunelli
CASPER - Virginia Mary Brunelli, 91, died Wednesday, March 24, 2021
Georgia Evelyn Japp
NEWCASTLE - Georgia Evelyn Japp, 78, died Monday, March 22, 2021.
Michael H. Sarvey
CASPER - Michael H. Sarvey, 75, died Thursday, March 25, 2021.
Charles Howard Stewart
CASPER - Charles Howard Stewart, 87, died Wednesday, March 24, 2021.
Twila Wood
THERMOPOLIS - Twila Wood, 89, died Tuesday, March 23, 2021.
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