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DEATH NOTICES
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DEATH NOTICES

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Kristine K. Aguilar

CASPER—Kristine K. Aguilar, 69, died Friday, Aug. 27, 2021.

Raymond Henry Berger

EDEN—Raymond Henry Berger, 79, died Thursday, Aug. 26, 2021.

Thomas Matthew Denego

ETHETE—Thomas Matthew Denego, 31, died Monday, Aug. 23, 2021.

Barbara Eden

ROCK SPRINGS—Barbara Eden, 72, died Friday, Aug. 27, 2021.

Bart Edward Hillman

WORLAND—Bart Edward Hillman, 62, died Friday, Aug. 27 2021.

Marilee W. Sonesen

CASPER—Marilee W. Sonesen, 94, died Thursday, Aug. 26, 2021.

Deborah L. Sparby

CASPER—Deborah L. Sparby, 71, died Sunday, Aug. 29, 2021.

David Steven “Davey” Valdez

ETHETE—David Steven “Davey” Valdez, 86, died Monday, Aug. 23, 2021.

Gilbert “Gil” Vega

CASPER—Gilbert “Gil” Vega, 63, died Thursday, Aug. 26, 2021.

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Dad turns his son's toy collection into a hobby

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