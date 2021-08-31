DEATH NOTICES

Kristine K. Aguilar
CASPER—Kristine K. Aguilar, 69, died Friday, Aug. 27, 2021.
Raymond Henry Berger
EDEN—Raymond Henry Berger, 79, died Thursday, Aug. 26, 2021.
Thomas Matthew Denego
ETHETE—Thomas Matthew Denego, 31, died Monday, Aug. 23, 2021.
Barbara Eden
ROCK SPRINGS—Barbara Eden, 72, died Friday, Aug. 27, 2021.
Bart Edward Hillman
WORLAND—Bart Edward Hillman, 62, died Friday, Aug. 27 2021.
Marilee W. Sonesen
CASPER—Marilee W. Sonesen, 94, died Thursday, Aug. 26, 2021.
Deborah L. Sparby
CASPER—Deborah L. Sparby, 71, died Sunday, Aug. 29, 2021.
David Steven “Davey” Valdez
ETHETE—David Steven “Davey” Valdez, 86, died Monday, Aug. 23, 2021.
Gilbert “Gil” Vega
CASPER—Gilbert “Gil” Vega, 63, died Thursday, Aug. 26, 2021.