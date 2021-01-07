DEATH NOTICES

Teresa Alexander
CASPER - Teresa Alexander, 56, died Wednesday, Dec. 30, 2020.
Judi K. Hede
CASPER – Judi K. Hede, 66, died Friday, Jan. 1, 2021.
Cleta Fay Kawa
CASPER - Cleta Fay Kawa, 34, died Sunday, Dec. 27, 2020.
Gerald Clair King
CASPER - Gerald Clair King, 73, died Thursday, Dec. 24, 2020.
Connie Arline Laird
CASPER - Connie Arline Laird, 78, died Saturday Jan. 2, 2020.
Robert Millard “Rob” Myers
THERMOPOLIS - Robert Millard “Rob” Myers, 71, died Sunday, Jan. 3, 2021.
Lloyd Bruce Putman
CASPER - Lloyd Bruce Putman, 94, died Friday, Jan. 1, 2021.