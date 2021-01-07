 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
DEATH NOTICES
View Comments

DEATH NOTICES

  • Updated
{{featured_button_text}}

Teresa Alexander

CASPER - Teresa Alexander, 56, died Wednesday, Dec. 30, 2020.

Judi K. Hede

CASPER – Judi K. Hede, 66, died Friday, Jan. 1, 2021.

Cleta Fay Kawa

CASPER - Cleta Fay Kawa, 34, died Sunday, Dec. 27, 2020.

Gerald Clair King

CASPER - Gerald Clair King, 73, died Thursday, Dec. 24, 2020.

 Connie Arline Laird

CASPER - Connie Arline Laird, 78, died Saturday Jan. 2, 2020.

Robert Millard “Rob” Myers

THERMOPOLIS - Robert Millard “Rob” Myers, 71, died Sunday, Jan. 3, 2021.

Lloyd Bruce Putman

CASPER - Lloyd Bruce Putman, 94, died Friday, Jan. 1, 2021.

Tags

Obituaries Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
Load comments

Related to this story

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News