Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Aug. 9
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $79,518; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $73,456; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $53,138; 4, Trevor Brazile, Decatur, TX, $31,106; 5, Eli Lord, Sturgis, SD, $27,872.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $105,531; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $75,578; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $61,546; 4, Tilden Hooper, Carthage, TX, $56,840; 5, Orin Larsen, Inglis, MB, $53,082; 6, Leighton Berry, Weatherford, TX, $50,275; 7, Clayton Biglow, Clements, CA, $50,141; 8, Mason Clements, Draper, UT, $49,297; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $45,551; 10, Ty Breuer, Mandan, ND, $41,815; 11, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $38,327; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $35,257; 13, Jake Brown, Cleveland, TX, $34,967; 14, Winn Ratliff, Leesville, LA, $30,864; 15, Chad Rutherford, Lake Charles, LA. $28,741; 16, Cole Reiner, Kaycee, $28,642.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $143,643; 2, Ryder Wright, Beaver, UT, $75,706; 3, Brody Cress, Hillsdale, $69,921; 4, Allen Boore, Axtell, UT, $62,768; 5, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $60,968; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $53,177; 7, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $51,608; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $43,237; 9, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $42,396; 10, Lefty Holman, Visalia, CA, $38,719; 11, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $35,657; 12, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 13, Rusty Wright, Milford, UT, $32,930; 14, Spencer Wright, Milford, UT, $32,484; 15, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $32,203.
BULL RIDING: 1, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $80,372; 2, Sage Kimzey, Strong City, OK, $78,908; 3, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $76,213; 4, Dustin Boquet, Bourg, LA, $72,438; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $54,841; 6, Jeff Askey, Athens, TX, $53,833; 7, Trevor Kastner, Roff, OK, $53,435; 8, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $49,697; 9, Parker McCown, Montgomery, TX, $45,999; 10, Levi Gray, Dairy, OR, $45,927; 11, Denton Fugate, Niangua, MO, $44,823; 12, Ty Wallace, Collbran, CO, $42,522; 13, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $41,710; 14, Ruger Piva, Challis, ID, $40,862; 15, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $40,625; 30, Hawk Whitt, Thermopolis, $24,925.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $85,213; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $50,280; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $47,471; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $43,909; 5, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $43,343; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $40,491; 7, Jacob Edler, State Center, LA, $38,668; 8, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $35,158; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $34,404; 10, Bridger Anderson, Carrington, ND, $33,530; 11, Jule Hazen, Ashland, KS, $31,598; 12, Blake Knowles, Heppner, OR, $31,468; 12, Will Lummus, Byhalia, MS, $30,897; 14, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $30,612; 15, Shayde Etherton, Borden, IN, $30,281.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $151,364; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $55,779; 3, Ty Harris, San Angelo, TX, $52,217; 4, Haven Meged, Miles City, MT, $50,521; 5, Timber Moore, Aubrey, TX, $49,074; 6, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $44,671; 7, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $43,762; 8, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $43,319; 9, Cory Solomon, Prairie View, TX, $42,368; 10, Caleb Smidt, Bellville, TX, $41,848; 11, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $41,468; 12, Adam Gray, Seymour, TX, $40,935; 13, Marty Yates, Stephenville, TX, $38,040; 14, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $37,858; 15, Tyson Durfey, Brock, TX, $36,021.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $80,999; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $67,285; 3, Colby Lovell, Madisonville, TX, $59,651; 4, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $58,163; 5, Charly Crawford, Stephenville, TX, $53,431; 6, Cody Snow, Los Olivos, CA, $52,272; 7, Clay Tryan, Billings, MT, $47,500; 8, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $41,673; 9, Andrew Ward, Edmond, OK, $39,855; 10, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $38,330; 11, Matt Sherwood, Pima, AX, $37,695; 12, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $37,578; 13, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $37,386; 14, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $35,693; 15, Levi Simpson, Ponoka, AB, $34,562.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jade Corkill, Fallon, NV, $67,285; 2, Joseph Harrison, Marietta, OK, $64,308; 3, Jake Long, Coffeyville, KS, $53,098; 4, Logan Medlin, Tatum, NM, $52,822; 5, Travis Graves, Jay, OK, $52,509; 6, Paul Eaves, Ionedell, MO, $50,302; 7, Levi Lord, Sturgis, SD, $42,871; 8, Junior Nogueira, Spain, $40,837; 9, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $40,431; 10, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $39,855; 11, Hunter Koch, Vernon, TX, $38,330; 12, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $37,578; 13, Tyler Worley, Berryville, AR, $37,439; 14, Paden Bray, Stephenville, TX, $37,386; 15, Trey Yates, Pueblo, CO, $34,921.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $80,553; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $67,441; 3, Jimmie Smith, McDade, TX, $62,693; 4, Jill Wilson, Snyder, TX, $52,173; 5, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $45,313; 6, Shelley Morgan, Eustace, TX, $45,062; 7, Jessica Routier, Buffalo, SD, $41,491; 8, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $41,024; 9, Dona Kay Rule, Minco, OK, $40,222; 10, Emily Miller, Weatherford, OK, $35,988; 11, Ivy Hurst, Springer, OK, $35,119; 12, Tiany Schuster, Krum, TX, $33,405; 13, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $33,270; 14, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $32,865; 15, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $32,753.
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