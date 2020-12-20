Prep Nordic skiing results

Saturday
Trail Creek Invite
at Jackson
Girls
Individual: Kate Brigham, Jac, 17:07.9; Natalie O'Brien, Jac, 17:58.6; Kaylynn Sandall, Lan, 18:45.3; Hailey Stines, Jac, 18:58.2; Shayla Babits, Lan, 19:12.8; Taya McClennen, Jac, 19:13.1; Aurora Stiles, Jac, 19:14.1; Samantha Veauthier, KW, 19:20.9; Chloe Stines, Jac, 19:32.7; Mageda Escudero Kane, Lan, 19:33.3.
Boys
Individual: Bridger Stiles, Jac, 15:08.8; Mason Wheeler, Jac, 15:09.5; Kaleb Simonson, Lan, 15:17.3; Will Johnson, Jac, 15:47.1; Des Concannon, Jac, 16:06.3; Max Radosevich, NC, 16:23.4; Josh Roubin, Jac, 16:34.7; Connor Mays, Lan, 16:35.6; Lucas Wilmot, Jac, 16:38.3; Axel Klomparens, Jac, 16:38.4
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