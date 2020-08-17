Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Aug. 16
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $81,145; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $73,456; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $54,265; 4, Eli Lord, Sturgis, SD, $32,706; 5, Trevor Brazile, Decatur, TX, $31,094.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $105,531; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $75,578; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $63,256; 4, Tilden Hooper, Carthage, TX, $56,840; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $56,371; 6, Orin Larsen, Inglis, MB, $54,732; 7, Mason Clements, Draper, UT, $50,674; 8, Leighton Berry, Weatherford, TX, $50,275; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $48,536; 10, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $43,104; 11, Ty Breuer, Mandan, ND, $41,815; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $35,912; 13, Jake Brown, Cleveland, TX, $34,967; 14, Winn Ratliff, Leesville, LA, $30,864; 15, Chad Rutherford, Lake Charles, LA. $30,218; 16, Cole Reiner, Buffalo, $29,662.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $143,643; 2, Ryder Wright, Beaver, UT, $79,102; 3, Brody Cress, Hillsdale, $69,921; 4, Allen Boore, Axtell, UT, $64,060; 5, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $60,968; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $53,361; 7, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $51,608; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $43,524; 9, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $43,115; 10, Lefty Holman, Visalia, CA, $40,028; 11, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $37,620; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $35,393; 13, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 14, Taos Muncy, Corona, NM, $32,964; 15, Rusty Wright, Milford, UT, $32,930.
BULL RIDING: 1, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $82,804; 2, Sage Kimzey, Strong City, OK, $80,374; 3, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $76,423; 4, Dustin Boquet, Bourg, LA, $72,533; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $55,290; 6, Trevor Kastner, Roff, OK, $54,456; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $53,833; 8, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $51,500; 9, Levi Gray, Dairy, OR, $48,109; 10, Parker McCown, Montgomery, TX, $46,094; 11, Denton Fugate, Niangua, MO, $45,925; 12, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $44,560; 12, Ty Wallace, Collbran, CO, $43,746; 14, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $41,165; 15, Ruger Piva, Challis, ID, $41,086; 30, Hawk Whitt, Thermopolis, $25,020.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $85,213; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $50,280; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $47,471; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $43,909; 5, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $43,343; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $40,491; 7, Jacob Edler, State Center, LA, $40,417; 8, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $39,756; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $34,404; 10, Will Lummus, Byhalia, MS, $33,928; 11, Bridger Anderson, Carrington, ND, $33,530; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $31,929; 13, Jule Hazen, Ashland, KS, $31,598; 14, Blake Knowles, Heppner, OR, $31,468; 15, Jesse Brown, Baker City, OR, $30,205.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $151,364; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $57,244; 3, Tuf Cooper, Decatur, TX, $55,779; 3, Ty Harris, San Angelo, TX, $52,217; 5, Timber Moore, Aubrey, TX, $50,665; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $50,412; 6, Marty Yates, Stephenville, TX, $45,844; 7, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $44,671; 9, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $44,404; 10, Cory Solomon, Prairie View, TX, $42,368; 11, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $41,976; 12, Caleb Smidt, Bellville, TX, $41,848; 13, Adam Gray, Seymour, TX, $40,935; 14, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $40,532; 15, Riley Pruitt, Gering, NB, $36,267.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $80,999; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $67,285; 3, Colby Lovell, Madisonville, TX, $60,274; 4, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $58,163; 5, Charly Crawford, Stephenville, TX, $53,501; 6, Cody Snow, Los Olivos, CA, $53,112; 7, Clay Tryan, Billings, MT, $47,500; 8, Andrew Ward, Edmond, OK, $42,760; 9, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $41,673; 10, Levi Simpson, Ponoka, AB, $40,918; 11, Matt Sherwood, Pima, AZ, $39,339; 12, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $39,263; 13, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $38,177; 14, Brenten Hall, Jay, OK, $37,832; 15, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $37,578.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jade Corkill, Fallon, NV, $67,285; 2, Joseph Harrison, Marietta, OK, $64,308; 3, Jake Long, Coffeyville, KS, $53,098; 4, Logan Medlin, Tatum, NM, $52,892; 5, Travis Graves, Jay, OK, $52,509; 6, Paul Eaves, Ionedell, MO, $50,928; 7, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $46,788; 8, Levi Lord, Sturgis, SD, $42,871; 9, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $42,760; 10, Junior Nogueira, Spain, $41,677; 11, Hunter Koch, Vernon, TX, $39,263; 12, Tyler Worley, Berryville, AR, $39,207; 13, Paden Bray, Stephenville, TX, $38,177; 14, Chase Tryan, Helena, MT, $37,832; 15, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $37,578.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $80,553; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $67,441; 3, Jimmie Smith, McDade, TX, $63,118; 4, Jill Wilson, Snyder, TX, $52,173; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $47,873; 6, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $47,369; 7, Jessica Routier, Buffalo, SD, $45,795; 8, Shelley Morgan, Eustace, TX, $45,062; 9, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $41,024; 10, Tiany Schuster, Krum, TX, $38,168; 11, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $38,080; 12, Emily Miller, Weatherford, OK, $35,988; 13, Ivy Hurst, Springer, OK, $35,499; 14, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $33,482; 15, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $33,270.
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