You have permission to edit this article.
Edit
Professional Rodeo Cowboys Association world standings
View Comments
agate

Professional Rodeo Cowboys Association world standings

{{featured_button_text}}
PRCA

Professional Rodeo Cowboys Association

PRCA World Standings

Through Aug. 16

ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $81,145; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $73,456; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $54,265; 4, Eli Lord, Sturgis, SD, $32,706; 5, Trevor Brazile, Decatur, TX, $31,094.

BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $105,531; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $75,578; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $63,256; 4, Tilden Hooper, Carthage, TX, $56,840; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $56,371; 6, Orin Larsen, Inglis, MB, $54,732; 7, Mason Clements, Draper, UT, $50,674; 8, Leighton Berry, Weatherford, TX, $50,275; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $48,536; 10, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $43,104; 11, Ty Breuer, Mandan, ND, $41,815; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $35,912; 13, Jake Brown, Cleveland, TX, $34,967; 14, Winn Ratliff, Leesville, LA, $30,864; 15, Chad Rutherford, Lake Charles, LA. $30,218; 16, Cole Reiner, Buffalo, $29,662.

SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $143,643; 2, Ryder Wright, Beaver, UT, $79,102; 3, Brody Cress, Hillsdale, $69,921; 4, Allen Boore, Axtell, UT, $64,060; 5, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $60,968; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $53,361; 7, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $51,608; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $43,524; 9, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $43,115; 10, Lefty Holman, Visalia, CA, $40,028; 11, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $37,620; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $35,393; 13, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 14, Taos Muncy, Corona, NM, $32,964; 15, Rusty Wright, Milford, UT, $32,930.

BULL RIDING: 1, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $82,804; 2, Sage Kimzey, Strong City, OK, $80,374; 3, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $76,423; 4, Dustin Boquet, Bourg, LA, $72,533; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $55,290; 6, Trevor Kastner, Roff, OK, $54,456; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $53,833; 8, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $51,500; 9, Levi Gray, Dairy, OR, $48,109; 10, Parker McCown, Montgomery, TX, $46,094; 11, Denton Fugate, Niangua, MO, $45,925; 12, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $44,560; 12, Ty Wallace, Collbran, CO, $43,746; 14, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $41,165; 15, Ruger Piva, Challis, ID, $41,086; 30, Hawk Whitt, Thermopolis, $25,020.

STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $85,213; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $50,280; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $47,471; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $43,909; 5, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $43,343; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $40,491; 7, Jacob Edler, State Center, LA, $40,417; 8, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $39,756; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $34,404; 10, Will Lummus, Byhalia, MS, $33,928; 11, Bridger Anderson, Carrington, ND, $33,530; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $31,929; 13, Jule Hazen, Ashland, KS, $31,598; 14, Blake Knowles, Heppner, OR, $31,468; 15, Jesse Brown, Baker City, OR, $30,205.

TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $151,364; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $57,244; 3, Tuf Cooper, Decatur, TX, $55,779; 3, Ty Harris, San Angelo, TX, $52,217; 5, Timber Moore, Aubrey, TX, $50,665; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $50,412; 6, Marty Yates, Stephenville, TX, $45,844; 7, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $44,671; 9, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $44,404; 10, Cory Solomon, Prairie View, TX, $42,368; 11, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $41,976; 12, Caleb Smidt, Bellville, TX, $41,848; 13, Adam Gray, Seymour, TX, $40,935; 14, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $40,532; 15, Riley Pruitt, Gering, NB, $36,267.

TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $80,999; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $67,285; 3, Colby Lovell, Madisonville, TX, $60,274; 4, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $58,163; 5, Charly Crawford, Stephenville, TX, $53,501; 6, Cody Snow, Los Olivos, CA, $53,112; 7, Clay Tryan, Billings, MT, $47,500; 8, Andrew Ward, Edmond, OK, $42,760; 9, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $41,673; 10, Levi Simpson, Ponoka, AB, $40,918; 11, Matt Sherwood, Pima, AZ, $39,339; 12, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $39,263; 13, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $38,177; 14, Brenten Hall, Jay, OK, $37,832; 15, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $37,578.

TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jade Corkill, Fallon, NV, $67,285; 2, Joseph Harrison, Marietta, OK, $64,308; 3, Jake Long, Coffeyville, KS, $53,098; 4, Logan Medlin, Tatum, NM, $52,892; 5, Travis Graves, Jay, OK, $52,509; 6, Paul Eaves, Ionedell, MO, $50,928; 7, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $46,788; 8, Levi Lord, Sturgis, SD, $42,871; 9, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $42,760; 10, Junior Nogueira, Spain, $41,677; 11, Hunter Koch, Vernon, TX, $39,263; 12, Tyler Worley, Berryville, AR, $39,207; 13, Paden Bray, Stephenville, TX, $38,177; 14, Chase Tryan, Helena, MT, $37,832; 15, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $37,578.

BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $80,553; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $67,441; 3, Jimmie Smith, McDade, TX, $63,118; 4, Jill Wilson, Snyder, TX, $52,173; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $47,873; 6, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $47,369; 7, Jessica Routier, Buffalo, SD, $45,795; 8, Shelley Morgan, Eustace, TX, $45,062; 9, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $41,024; 10, Tiany Schuster, Krum, TX, $38,168; 11, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $38,080; 12, Emily Miller, Weatherford, OK, $35,988; 13, Ivy Hurst, Springer, OK, $35,499; 14, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $33,482; 15, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $33,270.

View Comments
0
0
0
0
0

Tags

Be the first to know

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Massive Wyoming land deal put on hold
307 Politics

Massive Wyoming land deal put on hold

  • Updated

Wyoming's bid to purchase 5 million combined acres of land on Wyoming's southern tier has been put on hold after its owner, Occidental Petroleum, announced it would be moving forward with another bidder.

Watch Now: Related Video

Watch Casper's Logan Wilson discuss becoming the newest Cincinnati Bengal

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News