Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through Sunday
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $76,306; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $55,750; 3, Leighton Berry, Weatherford, TX, $43,479; 4, Jamie Howleyy, Rapid City, SD, $43.027; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $40,970; 6, Mason Clements, Draper, UT, $39,559; 7, Tilden Hooper, Carthage, TX, $38.560; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $30,917; 9, Winn Ratliff, Leesville, LA, $28.298; 10, Ty Breuer, Mandan, ND, $26,296; 11, Wyatt Bloom, Belgrade, MT, $25,941; 12, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $23.354; 13, Kody Lamb, Sherwood Park, AB, $22, 633; 14, Jesse Pope, Marshall, MO, $22,541; 15, Paden Hurst, Huntsville, TX, $21,309; 16, Cole Reiner, Kaycee, $20,916; 17, Logan Patterson, Kim, CO, $19,300; 18, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $18.915; 19, Jake Brown, Cleveland, TX, $17,883; 20, Anthony Thomas, Houston, TX, $15,760.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $121,145; 2, Brody Cress, Hillsdale, $50,305; 3, Ryder Wright, Beaver, UT, $49,410; 4, Allen Boore, Axtell, UT, $48,109; 5, Shorty Garrett, Eagle Butte, SC, $41,817; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $37,533; 7, Dawson Hay, Wildwood, AB, $33,580; 8, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $33,152; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $27,258; 10, Spencer Wright, Milford, UT, $24,389; 11, Rusty Wright, Milford, UT, $24,315; 12, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $24,227; 13, Tegan Smith, Winterset, IA, $24,092; 14, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $21,323; 15, Taygen Schuelke, Newell, SD, $21,295; 16, Jake Finlay, Goondiwindi, Australia, $20,517; 17, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $17,305; 18, Colt Gordon, Comanche, OK, $17,038; 19, Joe Harper, Paradise Valley, NV, $16,290; 20, Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB, $15,427.
BULL RIDING: 1, Sage Kimsey, Strong City, OK, $68,463; 2, Dustin Boquet, Bourg, LA, $59,912; 3, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $56,795; 4, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $50,433; 5, Parker McCown, Montgomery, TX, $40,259; 6, Levi Gray, Dairy, OR, $39,479; 7, J.T. Moore, Alvin, TX, $37,740; 8, Brady Portenier, Caldwell, ID, $37,339; 9, Denton Fugate, Niangua, MO, $35,377; 10, Trevor Kastner, Roff, OK, $34,286; 11, Ruger Piva, Challis, ID, $32,356; 12, Jeff Askey, Athens, TX, $31,920; 13, Brody Yeary, Morgan Mill, TX, $28,875; 14, Ty Wallace, Collbran, CO, $28,617; 15, Trey Benton III, Rock Island, TX, $28,248; 16, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $27,321; 17, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $26,690; 18, Trey Kimzey, Strong City, OK, $23,521; 19, Dallee Mason, Weiser, ID, $22,357; 20, Laramie Mosley, Satanta, KS, $20,317.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $82,923; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $36,623; 3, Dakota Eldridge, Elko, NV, $34,852; 4, Jacob Talley, Keatchie, LA, $33,508; 5, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $31,187; 6, Jacob Edler, State Center, LA, $27,535; 7, Ty Erickson, Helena, MT, $27,144; 8, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $25,049; 9, Bridger Anderson, Carrington, ND, $22,724; 10, Jule Hazen, Ashland, KS, #22,590; 11, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $21,482; 12, Hunter Cure, Holliday, TX, $21,329; 13, Tanner Brunner, Ramona, KS, $19,968; 14, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $19,261; 15, Tyler Pearson, Louisville, MS, $18,520; 16, Eli Lord, Sturgis, SD, $16,734; 17, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $16,511; 18, Shayde Etherton, Borden, IN, $15,948; 19, Blake Knowles, Heppner, OR, $15,609; 10, Kalane Anders, Bayard, NE, $15,152.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $137,451; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $44,035; 3, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $40,153; 4, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $38,090; 5, Cory Solomon, Prairie View, TX, $33,047; 6, Timber Moore, Aubrey, TX, $29,896; 7, Catfish Brown, Collinsville, TX, $28,932; 8, Tyson Durfey, Brock, TX, $26,810; 9, Ty Harris, San Angelo, TX, $26,039; 10, Riley Pruitt, Gering, NE, $25,663; 11, Haven Meged, Miles City, MT, $25,563; 12, Caleb Smidt, Bellville, TX, $25,277; 13, Adam Gray, Seymour, TX, $24,761; 14, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $21,897; 15, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $21,030; 16, Blane Cox, Cameron, TX, $20,576; 17, Marty Yates, Stephenville, TX, $19,397; 18, Bryson Sechrist, Apache, OK, $18,111; 19, John Douch, Huntsville, TX, $17,606; 20 Ryle Smith, Oakdale, CA, $17,512.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $68,575; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $51,176; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $42,713; 4, Charly Crawford, Stephenville, TX, $31,730; 5, Clay Ullery, Valleyview, AB, $30,908; 6, Colby Lovell, Madisonville, TX, $28,071; 7, Matt Sherwood, Pima, AZ, $25,385; 8, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $25,218; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $23,981; 10, Clay Tryan, Billings, MT, $21,044; 11, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $18,888; 12, Kal Fuller, Bozeman, MT, $18,873; 13, Andrew Ward, Edmond, OK, $17,414; 14, Tate Kirchenschlager, Yuma, CO, $16,872; 15, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $16,869; 16, Lane Ivy, Dublin, TX, $15,802; 17, Coleman Proctor, Pryor, OK, $15,005; 18, Levi Simpson, Ponoka, AB, $14,828; 19, Erich Rogers, Round Rock, AX, $14,347; 20, Billy Bob Brown, Carbon, TX, $14,328.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Joseph Harrison, Marietta, OK, $63,360; 2, Jade Corkill, Fallon, NV, $51,176; 3, Travis Graves, Jay, OK, $37,059; 4, Jake Edwards, Ocala, FL, $30,675; 5, Logan Medlin, Tatum, NM, $$29,975; 6, Jake Long, Coffeyville, KS, $28,073; 7, Hunter Koch, Vernon, TX, $25,218; 8, Trey Yates, Pueblo, CO, $23,638; 9, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $18,888; 10, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $18,828; 11, Paul Eaves, Ionedell, MO, $18,722; 12, Tyler Worley, Berryville, AR, $18,616; 13, Kyle Lockett, Visalia, CA, $18,222; 14, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $17,414; 15, Patrick Smith, Lipan, TX, $16,297; 16, Ryan Motes, Weatherford, TX, $15,005; 17, Reagan Ward, Edmond, OK, $14,760; 18, Paden Bray, Stephenville, TX, $14,347; 19, Cesar de la Cruz, Tucson, AZ, $13,832; 20, Dustin Davis, Terrell, TX, $13,295.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzsi Tonozzi, Lampasas, TX, $64,763; 2, Jimmie Smith, McDade, TX, $55,617; 3, Hailey Kinsel-Lockwood, Cotulla, TX, $42,191; 4, Jill Wilson, Snyder, TX, $34,179; 5, Ivy Hurst, Springer, OK, $27,790; 6, Dona Kay Rule, Minco, OK, $24,910; 7, Tillar Murray, Fort Worth, TX, $23,751; 8, Taylor Langdon, Aubrey, TX, $21,980; 9, Ryann Pedone, Sunset, TX, $21,519; 10, Carly Taylor, Andersonville, TX, $21,424; 11, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $21,001; 12, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $20,355; 13, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $19,442; 14, Tiany Schuster, Krum, TX, $18,913; 15, Shelley Morgan, Eustace, TX, $18,622; 16, Jessica Routier, Buffalo, SD, $16,435; 17, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $15,314; 18, Kathy Grimes, Medical Lake, WA, $15,051; 19, Kassie Mowry, Dublin, TX, $14,624; 20, Emily Miller, Weatherford, OK, $14,492.
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