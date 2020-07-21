Professional Rodeo Cowboys Association world standings

PRCA World Standings
Through July 19
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $66,944; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $62,256; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $38,294; 4, Trevor Brazile, Decatur, TX, $20,978; 5, Laramie Allen, Llano, TX, $15,017.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $94,290; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $63,408; 3, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $53,983; 4, Leighton Berry, Weatherford, TX, $49,735; 5, Tilden Hooper, Carthage, TX, $46,384; 6, Mason Clements, Draper, UT, $45,672; 7, Clayton Biglow, Clements, CA, $43,228; 8, Ty Breuer, Mandan, ND, $40,087; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $39,921; 10, Orin Larsen, Inglis, MB, $35,286; 11, Winn Ratliff, Leesville, LA, $29,260; 12, Jesse Pope, Marshall, MO, $28,623; 13, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $28,076; 14, Jake Brown, Cleveland, TX, $27,513; 15, Taylor Broussard, Estherwood, LA. $26,966; 19, Cole Reiner, Kaycee, $23,479.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $138,997; 2, Brody Cress, Hillsdale, $64,242; 3, Ryder Wright, Beaver, UT, $57,885; 4, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $51,598; 5, Allen Boore, Axtell, UT, $51,211; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $40,336; 7, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $36,631; 8, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $34,915; 9, Dawson Hay, Wildwood, AB, $35,331; 10, Rusty Wright, Milford, UT, $31,904; 11, Lefty Holman, Visalia, CA, $30,180; 12, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $29,734; 13, Spencer Wright, Milford, UT, $25,747; 14, Tegan Smith, Winterset, IA, $26,320; 15, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $26,005.
BULL RIDING: 1, Sage Kimzey, Strong City, OK, $77,521; 2, Dustin Boquet, Bourg, LA, $69,421; 3, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $61,073; 4, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $60,722; 5, Parker McCown, Montgomery, TX, $44,121; 6, Brady Portenier, Caldwell, ID, $43,099; 7, Levi Gray, Dairy, OR, $42,384; 8, Jeff Askey, Athens, TX, $42,167; 9, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $40,158; 10, J.T. Moore, Alvin, TX, $37,740; 11, Trevor Kastner, Roff, OK, $37,699; 12, Denton Fugate, Niangua, MO, $37,544; 13, Brody Yeary, Morgan Mill, TX, $35,029; 14, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $34,594; 14, Ty Wallace, Collbran, CO, $33,697.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $85,213; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $44,449; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $41,182; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $37,890; 5, Jacob Edler, State Center, LA, $36,823; 6, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $32,946; 7, Tanner Brunner, Ramona, KS, $32,493; 8, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $31,187; 9, Bridger Anderson, Carrington, ND, $30,879; 10, Jule Hazen, Ashland, KS, $28,482; 11, Ty Erickson, Helena, MT, $27,587; 12, Jesse Brown, Baker City, OR, $25,999; 13, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $25,952; 14, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $25,939; 15, Will Lummus, Byhalia, MS, $25,786.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $147,546; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $55,304; 3, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $44,671; 4, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $41,468; 5, Cory Solomon, Prairie View, TX, $38,356; 6, Ty Harris, San Angelo, TX, $37,151; 7, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $35,262; 8, Timber Moore, Aubrey, TX, $34,621; 9, Tyson Durfey, Brock, TX, $34,597; 10, Haven Meged, Miles City, MT, $32,519; 11, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $31,695; 12, Riley Pruitt, Gering, NE, $30,975; 13, Marty Yates, Stephenville, TX, $30,857; 14, Adam Gray, Seymour, TX, $30,660; 15, Caleb Smidt, Bellville, TX, $30,470.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $70,981; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $56,085; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $50,896; 4, Charly Crawford, Stephenville, TX, $49,134; 5, Colby Lovell, Madisonville, TX, $40,773; 6, Clay Tryan, Billings, MT, $40,259; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $38,826; 8, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $36,184; 9, Clay Ullery, Valleyview, AB, $33,581; 10, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $32,552; 11, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $30,880; 12, Levi Simpson, Ponoka, AB, $30,389; 13, Matt Sherwood, Pima, AZ, $26,412; 14, Tyler Wade, Terrell, TX, $26,118; 15, Andrew Ward, Edmond, OK, $25,442.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Joseph Harrison, Marietta, OK, $63,755; 2, Jade Corkill, Fallon, NV, $56,085; 3, Logan Medlin, Tatum, NM, $48,525; 4, Jake Long, Coffeyville, KS, $45,857; 5, Travis Graves, Jay, OK, $45,241; 6, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $36,258; 7, Hunter Koch, Vernon, TX, $36,184; 8, Paden Bray, Stephenville, TX, $32,552; 9, Levi Lord, Sturgis, SD, $32,078; 10, Paul Eaves, Ionedell, MO, $31,423; 11, Jake Edwards, Ocala, FL, $30,675; 12, Junior Nogueira, Spain, $27,391; 13, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $25,442; 14, Billie Jack Saebens, Nowata, OK, $25,321; 15, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $25,142.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $71,587; 2, Jimmie Smith, McDade, TX, $61,432; 3, Jill Wilson, Snyder, TX, $52,136; 4, Hailey Kinsel-Lockwood, Cotulla, TX, $46,537; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $37,503; 6, Shelley Morgan, Eustace, TX, $32,455; 7, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $31,947; 8, Ivy Hurst, Springer, OK, $30,685; 9, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $28,911; 10, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $28,550; 11, Tiany Schuster, Krum, TX, $27,220; 12, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $25,344; 13, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $26,209; 14, Jessica Routier, Buffalo, SD, $25,318; 15, Tillar Murray, Fort Worth, TX, $23,751.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!