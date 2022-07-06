Professional Rodeo Cowboys Association world standings through July 4

Through July 4
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $248,804; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $92,700; 3, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $70,884; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $59,366; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $51,895.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $121,193; 2, Cole Reiner, Buffalo, $92,598; 3, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $90,898; 4, Clayton Biglow, Clements, CA, $85,810; 5, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $72,636; 6, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $69,103; 7, Kaycee Feild, Genola, UT, $68,224; 8, Rocket Steiner, Weatherford, TX, $66,198; 9, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $64,808; 10, Cole Franks, Clarendon, TX, $62,246; 11, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $60,468; 12, Leighton Berry, Weatherford, TX, $56,840; 13, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $50,932; 14, Wyatt Denny, Minden, NV, $47,180; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $45,116; 22, Seth Hardwick, Ranchester, $33,154.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $167,106; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $124,905; 3, Brody Cress, Hillsdale, $113,679; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $107,969; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $90,658; 6, Layton Green, Millarville, AB, $71,030; 7, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $64,799; 8, Lefty Holman, Visalia, CA, $62,359; 9, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $60,053; 10, Kade Bruno, Challis, ID, $58,442; 11, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $57,870; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $57,552; 13, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $56,875; 14, Spencer Wright, Milford, UT, $54,600; 15, CoBurn Bradshaw, Beaver, UT, $51,723; 18, Cole Elshere, Faith, SD, $42,570; 20. Tanner Butner, Daniel, $38,049; 23, Shorty Garrett, Eagle Butte, $36,349.
People are also reading…
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $196,922; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $144,074; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Jeff Askey, Athens, TX, $83,729; 5, Garrett Smith, Rexburg, ID, $82,942; 6, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $78,450; 7, Lukasey Morris, Union City, OK, $78,232; 8, Trey Kimzey, Strong City, OK, $60,552; 9, JR Stratford, Byers, KS, $63,081; 10, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $57,434; 11, Ky Hamilton, Australia, $55,851; 12, Chance Schott, McLaughlin, SD, $53,873; 13, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $53,275; 14, Bubba Greig, Estherville, IA, $53,079; 15, Creek Young, Rogersville, MO, $52,045;18, Clayton Savage, Banner, $49,762.
STEER WRESTLING: 1, Hunter Cure, Holliday, TX, $81,593; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $72,570; 3, Tristan Martin, Sulphur, LA, $69,321; 4, Timmy Sparing, Helena, MT, $63,009; 5, Dakota Eldridge, Elko, NV, $51,140; 6, Ty Erickson, Helena, MT, $48,948; 7, Nick Guy, Sparta, WI, $47,871; 8, J.D. Struxness, Milan, MN, $47,820; 9, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $46,701; 10, Dalton Massey, Hermiston, OR, $46,104; 11, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $44,744; 12, Will Lummus, Byhalia, MS, $43,859; 13, Payden McIntyre, Douglas, $40,943; 14, Talon Roseland, Marshalltown, IA, $39,118; 15, Tanner Brunner, Ramona, KS, $38,906.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $112,008; 2, John Douch, Huntsville, TX, $110,359; 3, Tuf Cooper, Decatur, TX, $82,749; 4, Marty Yates, Stephenville, TX, $78,371; 5, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $75,735; 6, Haven Meged, Miles City, MT, $73,506; 7, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $67,185; 8, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $66,345; 9, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $65,458; 10, Cooper Martin, Alma, KS, $62,289; 11, Riley Webb, Denton, TX, $62,205; 12, Caleb Smidt, Bellville, TX, $61,138; 13, Ty Harris, San Angelo, TX, $53,809; 14, Cory Solomon, Prairie, TX, $52,021; 15, Marcos Costa, Iretama, PR, $44,329; 17, Riley Pruitt, Gering, NE, $43,019.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $126,149; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $95,142; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $71,033; 4, Lightning Aguilera, Athens, TX, $62,763; 5, Cody Snow, Los Olivos, CA, $58,850; 6, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $55,692; 6, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $43,908; 7, Coleman Proctor, Pryor, OK, $54,668; 8, Jake Orman, Prairie, MS, $49,701; 9, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $48,646; 10, Riley Minor, Ellensburg, WA, $47,384; 11, Jr. Dees, Aurora, SD, $46,413; 12, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $41,953; 13, Joshua Torres, Ocala, FL, $41,947; 14, Clay Smith, Broken Bow, OK, $40,931; 15, Cory Kidd, Statesville, NC, $39,880.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $126,149; 2, Jake Long, Coffeyville, KS, $73,995; 3, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $71,003; 4, Jonathan Torres, Ocala, FL, $61,781; 5, Jade Corkill, Fallon, NV, $61,334; 6, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $56,850; 7, Travis Graves, Jay, OK, $55,692; 8, Logan Medlin Tatum, NM, $54,668; 9, Brye Crites, Welch, OK, $49,174; 10, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $48,525; 11, Joseph Harrison, Marietta, OK, $48,123; 12, Brady Minor, Ellensburg, WA, $47,384; 13, Levi Lord, Sturgis, SD, $46,131; 14, Coleby Payne, Stephenville, TX, $41,263; 15, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $40,680; 20, Trey Yates, Pueblo, CO, $32,091.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $106,723; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $73,551; 3, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $64,954; 4, Sissy Winn, Chapman Ranch, TX, $58,212; 5, Dona Kay Rule, Minco, OK, $58,169; 6, Brittany Pozzi-Tonozzi, Lampasas, TX, $54,671; 7, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $45,113; 8, Michelle Darling, Medford, OK, $43,773; 9, Shannon McReynolds, La Luz, NM, $43,004; 10, Emily Beisel, Weatherford, TX, $41,298; 11, Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX, $40,418; 12, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $37,245; 13, Shelley Morgan, Eustace, TX , $34,988; 14, Kassie Mowry, Dublin, TX, $34,350; 15, Emma Charleston, Reeds, MO, $33,549.
BREAKAWAY ROPING: 1, Erin Johnson, Fowler, CO, $50,250; 2, Martha Angelone, Stephenville, TX, $47,602; 3, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $43,627; 4, Kelsie Domer, Dublin, TX, $42,193; 5, JJ Hampton, Stephenville, TX, $33,412; 6, Cadee Williams, Weatherford, TX, $32,017; 7, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $28,681; 8, Taylor Munsell, Alva, OK, $27,005; 9, Samantha Fulton, Miller, SD, $25,850; 10, Laramie Johnson, Shreveport, LA, $22,516; 11, Taylor Engesser, Spearfish, SD, $22,120; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $21,751; 13, Amanda Coleman, Stephenville, TX, $21,679; 14, Amber Crawford, Boyd, TX, $21,096; 15, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $20,561.