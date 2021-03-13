2021 state basketball: Class 4A boys box scores

Saturday
3rd place
SHERIDAN 81, STAR VALLEY 62
Sheridan;24;20;19;18;81
Star Valley;17;11;12;22;62
Sheridan: Rance Beck 0-2 0-0 0, Alex Sanders 2-3 0-0 5, Zach Koltiska 1-4 0-0 2, Reed Rabon 5-8 2-3 12, Kaden Bateson 4-6 0-0 8, Carter Dubberley 6-9 0-0 15, Zachary Luedtke 1-1 1-2 3, Cole Leach 1-3 0-0 2, Frank Sinclair 4-7 2-4 11, Sam Lecholat 5-11 8-10 20, Sean Sanders 1-4 0-0 3. Totals 20-58 13-19 81.
Star Valley: Kolter Merritt 5-10 2-3 12, Kortlen Hilton 5-7 1-1 12, Cache Bagley 2-3 0-0 5, Brant Nelson 3-9 3-5 9, Tate Frome 0-2 0-0 0, Tristen Kleeman 7-14 4-8 21, Zach Johnson 1-4 0-0 3, Dylan Johnson 0-1 0-0 0. Totals 23-51 10-17 62.
3-point goals: Sheridan 8-23 (Dubberley 3, Lecholat 2, Al. Sanders 1, Sinclair 1, S. Sanders 1); Star Valley 6-17 (Kleeman 3, Hilton 1, Bagley 1, Z. Johnson 1).
Friday
Semifinals
THUNDER BASIN 48, STAR VALLEY 25
Star Valley;8;0;11;6;25
Thunder Basin;16;12;8;12;48
Star Valley: Jacob Hodges 2-2 0-0 4, Kolter Merritt 3-8 1-2 7, Kortlen Hilton 0-6 0-0 0, Cache Bagley 0-1 0-0 0, Brant Nelson 1-5 0-0 2, Tate Frome 0-0 2-2 2, Tristen Kleeman 3-8 3-4 10, Zach Johnson 0-2 0-0 0, Croix Jenkins 0-2 0-0 0. Totals 9-34 6-9 25.
Thunder Basin: Darius Felton 0-1 0-0 0, Deegan Williams 1-4 2-3 4, Andre Felton 5-8 0-0 10, Ethan Cox 1-4 0-0 3, Cade Ayers 2-5 0-0 4, Carter Hanson 0-0 2-2 2, Ryan Baker 2-6 0-0 6, Wyatt Tarter 0-0 1-2 1, Caleb Howell 0-1 0-0 0, McKale Holte 6-10 1-3 18. Totals 17-39 6-10 48.
3-point goals: Star Valley 1-14 (Kleeman 1); Thunder Basin 8-24 (Holte 5, Baker 2, Cox 1).
CHEYENNE CENTRAL 67, SHERIDAN 45
Cheyenne Central;11;19;20;17;67
Sheridan;11;5;8;21;45
Cheyenne Central: Jackson Whitworth 0-1 0-0 0, Carter Lobatos 2-3 1-2 6, Nathaniel Talich 4-7 7-9 15, Brady Storebo 5-6 3-6 13, Brock Storebo 3-6 2-3 8, Cade Burns 6-9 3-4 15, Lawson Lovering 3-7 4-4 10, Bradley Feezer 0-0 0-2 0. Totals 23-39 20-30 67.
Sheridan: Alex Sanders 1-3 0-0 2, Zach Koltiska 2-6 2-3 6, Reed Rabon 1-4 3-7 5, Kaden Bateson 3-6 0-0 8, Carter Dubberley 2-4 2-2 6, Zachary Luedtke 0-1 0-0 0, Cole Leach 1-4 0-0 2, Frank Sinclair 2-6 0-0 4, Samuel Lecholat 3-13 3-5 11, Sean Sanders 0-7 1-2 1. Totals 15-54 11-19 45.