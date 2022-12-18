Prep Nordic skiing results Dec. 16-17

Pinedale Classic
WHO'S HERE: Pinedale, Jackson, Lander, Natrona County, Kelly Walsh, Laramie
Friday's Skate
Girls
INDIVIDUAL: Ally Wheeler, NC, 14:31.4; Aurora Stiles, Jac, 15:10.9; Abigail Murphy, Jac, 15:12.8; Ameya Eddy, Lan, 15:26.7; Hailey Stines, Jac, 15:49.4; Eliza Fay, Lar, 16:01.4; Annika Wilmot, Lan, 16:13.2; Shayla Babits, Lan, 16:18.3; Emily Anderson, Lan, 16:24.2; Emma Pearson, KW, 16:28.2.
Boys
INDIVIDUAL: Bennett Hutchison, Lan, 12:35.7; Otus Beason, Lan, 12:49.4; Sam Sinclair, Jac, 12:56.0; Sam Hutchinson, Jac, 13:01.1; Diego Lobatos, Lan, 13:06.0; Lucas Wilmot, Jac, 13:09.2; Fisk Johansson, KW, 13:22.4; Luke Schmidt, KW, 13:45.9; Luke Pearson, KW, 13:49.8; Mack White, Lan, 13:55.0.
People are also reading…
Saturday Classic
Girls
INDIVIDUAL: Ally Wheeler, NC, 25:25.7; Aurora Stiles, Jac, 27:01.4; Ameya Eddy, Lan, 28:03.6; Abigail Murphy, Jac, 28:13.2; Hailey Stines, Jac, 28:20.6; Annika Wilmot, Lan, 28:53.0; Emily Anderson, Lan, 29:10.0; Eliza Fay, Lar, 29:40.4; Eleanor Veauthier, KW, 29:44.3; Shayla Babits, Lan, 29:50.5.
Boys
INDIVIDUAL: Lucas Wilmot, Jac, 21:13.0; Sam Sinclair, Jac, 23:07.1; Bennett Hutchison, Lan, 23:25.1; Otus Beason, Lan, 23:28.9; Fisk Johansson, KW, 23:42.5; Luke Schmidt, KW, 24:35.8; Diego Lobatos, Lan, 24:37.6; Emmitt Gray, Lar, 25:06.1; William Baxter, Jac, 25:18.3; Owen Firth, Lan, 25:23.0.