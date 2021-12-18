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From December 19th through December 26th we will be granting free access as a gift to our readers presented by Memorial Hospital Converse County
agate

Prep Nordic skiing results

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Friday

Cody Invite

Classic

WHO'S HERE: Cody, Lander, Kelly Walsh, Natrona County, Laramie, Pinedale, Jackson

Boys

Individual: Bennett Hutchison, Lan, 22:57.4; Diego Lobatos, Lan, 22:59.1; Marshall Breckins, Cod, 22:59.5; William Garlick, NC, 22:59.9; Luke Pearson, KW, 23:00.2; Matthew Ahrndt, KW, 23:01.8; Emmet Shuman, Lar, 23:22.5; Fisk Johansson, KW, 23:22.8; Owen Firth, Lan, 23:39.9; Emmitt Gray, Lar, 23:40.1.

Girls

Individual: Ally Wheeler, NC, 22:32.9; Ameya Eddy, Lan, 22:43.6; Kate Wilmot, Lan, 23:45.1; Annika Wilmot, Lan, 23:49.3; KayKay Sandall, Lan, 23:54.3; Shayla Babits, Lan, 24:02.1; Emily Anderson, Lan, 25:11.1; Emma Pearson, KW, 25:11.9; Finley Klinger, KW, 25:12.7; Olivia DeVore, NC, 25:16.8.

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