2021 Wyoming State High School Girls Swimming & Diving Championships

Wyoming State High School Girls Swimming Championships
at Gillette
Friday
Class 3A finals
Team: Green River 245, Lander 245, Powell 165, Douglas 144, Buffalo 118, Cody 116, Rawlins 97, Kemmerer 66, Sublette County 64, Lyman 64, Worland 42, Newcastle 16, Riverton 13.
Saturday
Class 4A finals
Team: Laramie 325, Cheyenne Central 222, Gillette 215.5, Kelly Walsh 134, Sheridan 115, Rock Springs 86, Jackson 85, Thunder Basin 71.5, Cheyenne South 69, Cheyenne East 31, Evanston 23, Natrona County 4.
200 medley relay: Gillette (Allison Granat, Skye Rehard, Berkeley Christensen, Ryann Drube) 1:47.94; Cheyenne Central 1:48.31; Laramie 1:52.97; Sheridan 1:56.11; Kelly Walsh 1:57.42; Jackson 1:57.51.
200 free: Anna Roesler, Lar, 1:55.64; Rayelle Brewer, CS, 1:58.68; Libby Moore, Lar, 1:59.49; Zoe Gallion, Gil, 2:01.20; Vega Sanchez, Jac, 2:03.92; Taylor Gebhart, CC, 2:04.01.
200 IM: Berkeley Christensen, Gil, 2:07.56; Izzy DeLay, CC, 2:12.25; Olivia Dannhaus, She, 2:13.50; Abi Robinson-Kim, RS, 2:13.71 Ashlyn Mathes, Lar, 2:13.95; Kenna Davis, Lar, 2:15.90.
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50 free: Kira Brownell, CC, 23.67; Chayse Schierkolk, KW, 24.13; Haily Creary, Gil, 25.35; Madi Zach, TB, 25.35; Vega Sanchez, Jac, 25.49; Susan Noah, KW, 25.71.
Diving: Mallorie Hamel, Lar, 464.25; Natalie Six, Lar, 462.60; Myla Ruiz, RS, 377.80; Brinkley Lewis, CC, 372.25; Anna Sorensen, RS, 361.65; Emily Walton, She, 347.25.
100 fly: Berkeley Christensen, Gil, 55.62; Anna Roesler, Lar, 58.77; Emily Meares, CC, 1:00.14; Skye Rehard, Gil, 1:00.29; Therese Richardson, Lar, 1:00.49; Abi Robinson-Kim, RS, 1:02.88.
100 free: Chayse Schierkolk, KW, 53.26; Allison Granat, Gil, 53.80; Rayelle Brewer, CS, 54.80; Madi Zach, TB, 55.67; Kayley Yother, Lar, 55.80; Katrina Yurista, Lar, 56.63.
500 free: Ashlyn Mathes, Lar, 5:19.80; Sydni Sawyer, CE, 5:24.95; Libby Moore, Lar, 5:29.85; Taylor Gebhard, CC, 5:31.74; Hailey Walter, TB, 5:34.27; Eva Lehmkuler, CC, 5:43.68.
200 free relay: Gillette (Berkeley Christense, Skye Rehard, Haily Creary, Allison Granat) 1:38.35; Laramie 1:39.51; Kelly Walsh 1:41.08; Sheridan 1:46.04; Cheyenne Central 1:46.73; Thunder Basin 1:47.15.
100 back: Kira Brownell, CC, 56.00; Maya Peterson, Lar, 1:00.12; Kayley Yother, Lar, 1:01.06; Kenna Davis, Lar, 1:02.22; Allison Granat, Gil, 1:02.38; Kayli Genzer, Jac, 1:06.02.
100 breast: Skye Rehard, Gil, 1:05.95; Izzy DeLay, CC, 1:06.76; Olivia Dannhaus, She, 1:06.81; Alexis Ker, KW, 1:08.83; Ryann Drube, Gil, 1:09.46; Maya McReynolds, Lar, 1:10.74.
400 free relay: Laramie (Anna Roesler, Libby Moore, Therese Richardson, Ashlyn Mathes) 3:38.41; Cheyenne Central 3:38.88; Kelly Walsh 3:45.35; Gillette 3:45.92; Cheyenne South 3:58.77; Rock Springs 4:00.68.