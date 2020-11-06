Class 4A girls state swimming results

Wyoming State High School Class 4A Girls Swimming and Diving Championships
Friday
at Laramie
Team: Laramie 370.5, Cheyenne Central 251, Gillette 228, Kelly Walsh 124.5, Rock Springs 91, Jackson 80, Cheyenne South 79, Sheridan 78, Thunder Basin 31, Cheyenne East 24, Natrona County 24, Evanston 12.
200 medley relay: Gillette (Skye Rehard, Ryann Drube, Berkeley Christensen, Allison Granat) 1:49.89; Cheyenne Central 1:52.22; Laramie 1:53.01; Kelly Walsh 1:54.90; Sheridan 1:59.14; Rock Springs 2:04.17.
200 free: Berkeley Christensen, Gil, 1:55.19; Ashlyn Mathes, Lar, 1:56.61; Zoe Gallion, Gil, 2:01.92; Rayelle Brewer, CS, 2:02.34; Libby Moore, Lar, 2:03.45; Gladys Eggers, CC, 2:03.75.
200 IM: Abi Robinson-Kim, RS, 2:13.03; Anna Roesler, Lar, 2:13.88; Izzy DeLay, CC, 2:15.74; Ryann Drube, Gil, 2:16.77; Sydni Sawyer, CC, 2:20.84; Kenna Davis, Lar, 2:21.56.
50 free: Katie McPherson, Lar, 23.42; Chayse Schierkolk, KW, 24.10; Kira Brownell, CC, 24.10; Therese Richardson, Lar, 24.87; Vega Sanchez, Jac, 25.44; River Waldock, KW, 25.89.
Diving: Gabi Haigler, NC, 445.40; Natalie Six, Lar, 422.45; Mallorie Hamel, Lar, 373.30; Katrina Yurista, Lar, 353.60; Brinkley Lewis, CC, 353.30; Maddie Applehans, Lar, 351.70; Anna Sorensen, RS, 336.05; Olivia Roberts, Jac, 330.15.
100 fly: Anna Roesler, Lar, 57.01; Berkeley Christensen, Gil, 57.29; Skye Rehard, Gil, 1:01.67; Therese Richardson, Lar, 1:01.82; Jaylynn Morgan, She, 1:03.47; Kenadi Olaveson, Lar, 1:04.61.
100 free: Katie McPherson, Lar, 52.20; Allison Granat, Gil, 54.14; Chayse Schierkolk, KW, 55.37; Alyssa Samuelson, CC, 55.85; Vega Sanchez, Jac, 56.12; Dillen Phillips, CS, 56.36.
500 free: Ashlyn Mathes, Lar, 5:18.04; Zoe Gallion, Gil, 5:29.34; Sydni Sawyer, CC, 5:29.87; Gladys Eggers, CC, 5:31.35; Taylor Gebhart, CC, 5:43.23; Braley Smith, Lar, 5:48.62.
200 free relay: Laramie (Katie McPherson, Therese Richardson, Ashlyn Mathes, Anna Roesler) 1:37.96; Gillette 1:40.93; Kelly Walsh 1:41.22; Cheyenne Central 1:43.26; Jackson 1:45.44; Sheridan 1:46.49.
100 back: Allison Granat, Gil, 1:00.03; Kira Brownell, CC, 1:00.33; Abi Robinson-Kim, RS, 1:00.98; Maya Peterson, Lar, 1:02.68; Kayley Yother, Lar, 1:03.82; Kenna Davis, Lar, 1:04.05.
100 breast: Skye Rehard, Gil, 1:07.97; Izzy DeLay, CC, 1:07.93; Maya McReynolds, Lar, 1:09.64; Ryann Drube, Gil, 1:09.80; Alexis Ker, KW, 1:10.12; Shelby Cavanaugh, CC, 1:14.69.
400 free relay: Laramie (Katie McPherson, Kenadi Olaveson, Ashlyn Mathes, Anna Roesler) 3:36.36; Cheyenne Central 3:46.76; Gillette 3:46.89; Cheyenne South 3:53.57; Rock Springs 3:54.63; Jackson 3:56.29.
Get in the game with our Prep Sports Newsletter
Sent weekly directly to your inbox!