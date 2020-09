2020 Wyoming State High School Tennis Championship brackets

No. 2: Cordes/Barrus, Pow, vs Cordova/Friel, GR; Firminhac/Bartlett, Tor, vs Clark/Wolfe, Jac; Davidson/Lock, CS, vs Dollard/Schwab, Cod; Anderson/Nokes, Raw, vs Fink/Dymond, Gil; Cook/Rigg, CC, vs Parry/Jones, NC; Davis/Lissman, CE, vs Phillips/Lawson, She; Johnson-Noya/Weiderholt, Lar, vs Lass/Lubben, TB; Meats/Atkinson, RS, vs Phillips/Yakel, KW.

No. 3: Asmus/Bremer, Tor, vs Smith/Markert, Cod; Dykeman/Aepli, Jac, vs Johnson/McCulloch, CE; Ward/Atkinson, KW, vs Torres/Frost, CS; Neumiller/Garcia, NC, vs O'Connor/Russo, Lar; Hoy/Thompson, She, vs Longog/Johnson, Raw; Klaasse/Peterson, TB, vs Thornell/Alvarado, CC; Lemm/Allison, Gil, vs Larson/Davies, RS; Hicswa/Preator, Pow, vs Leininger/Findlow, GR.

Girls

Singles

No. 1: Nedra McIlwaine, CE, vs Finley Klinger, KW; Hyla Chatham, Jac, vs DaiJane Giron, Lar; Raegan Staggs, Cod, vs Torisha Brown, CS; Elena Galles, NC, vs Sera Glass, Tor; Ella Laird, She, vs Haylie Nandrup, RS; Alexa Richert, Gil, vs Gabrielle Heiser, GR; Kinsley Larson, TB, vs Darby Thayer, Raw; Ashley Dunkerley, Pow, vs Emily Needham, CC.