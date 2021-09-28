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2021 Wyoming Coaches Association all-state tennis teams
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2021 Wyoming Coaches Association all-state tennis teams

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2021 Wyoming Coaches Association All-State Teams

Girls

Singles

No. 1: Finley Klinger, Kelly Walsh; Theresa Trvajova, Natrona County; Ashli Smedley, Cheyenne Central; Alexa Richert, Gillette; Sydni Bilyeu, Sheridan; Gabrielle Heiser, Green River.

No. 2: Gabriella Blumberg, Kelly Walsh; Megan Counts, Green River; Anna Brenner, Cody.

Doubles

No. 1: Avery Strand/Taylor Nokes, Kelly Walsh; Ruby Dorrell/Morgan Moore, Laramie; Olivia Webb/Kathleen Wylie, Jackson.

No. 2: Harper Klinger/Ella Catchpole, Kelly Walsh; Teghan Baktamarian/Kaydei Murphy, Cheyenne East.

No. 3: Bailey Collins/Malan Wilson, Kelly Walsh; Brooklyn Colling/Linn Warolin, Natrona County.

Boys

Singles

No. 1: Campbell Gervais, Jackson; Andrew Lock, Cheyenne South; Austin Putnam, Kelly Walsh; Braxton Cordova, Green River; Samuel Johnson-Noya, Laramie; Ethan Bartholomew, Powell.

No. 2: Jackson Catchpole, Kelly Walsh; Hayden Clark, Jackson; Paulo Mellizo, Laramie.

Doubles

No. 1: Parker Phillips/Drew Rasmussen, Kelly Walsh; Jake Woodrow/Cael Hamrick, Sheridan; Cody Champlin/Mitchell Schwab, Cody.

No. 2: Alex Yakel/Austin Putnam, Kelly Walsh; Declan O'Connor/Kyler Russow, Laramie.

No. 3: Avery Michael Ellison/Sergio Villalobos-Alvarado, Cheyenne Central; Gavin Baker/Gage Hepworth, Laramie.

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