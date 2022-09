2022 Wyoming State High School Tennis Championships schedule Sept. 22-24

Wyoming State High School Championships

Thursday-Saturday

at Gillette

Girls

No. 1 singles

Quarterfinals: Finley Kastens, CE, vs Gabriella Blumberg, KW; Chase Anderson, Pow, vs Brianna Strauss, GR; Maria Sanchez De Lamadrid, NC, vs Patricia Hartley, CS; Hudson Selk, Cod, vs Jacee Shields, Tor; Alexa Richert, Gil, vs Mia Wallhead, Lar; Olivia Webb, Jac, vs Karli Nandrup, RS; Sydni Bilyeu, She, vs Kirsten Anderson, Raw; Hallie Angelos, TB, vs Ashli Smedley, CC.

No. 2 singles

Quarterfinals: Ari Gener Gallego, NC, vs Haley Mathis-Breitkopf, CC; Shania Flores, GR, vs Karina Schoessler, Cod; Jamie Jones, CS, vs Lachelle Lee, Pow; Kadence Chavez, Raw, vs Avery Strand, KW; Hannah Peterson, Lar, vs Tierra Tachick, TB; Kayla Watson, Tor, vs Gabby Rabon, She; Abby Jones, RS, vs Christa Finley, Jac; Caroline DiSenso, CE, vs Abi Neary, Gil.

No. 1 doubles

Quarterfinals: Graham/Christler, Cod, vs Dorrell/Moore, Lar; Palinek/Woodward, RS, vs Wylie/Ross, Jac; Dray/Woods, CE, vs Bouzis/Whitt, Gil; Blosmo/Willoughby, CS, vs Catchpole/Klinger, KW; Tyler/Dereemer, CC, vs Limmer/Toulealea, NC; Gomez/Skinner, GR, vs Kendrick/Ketchum, TB; Russell/Hurley, Tor, vs Harp/Hull, Pow; Clark/Snyder, Raw, vs Rabon/Ligocki, She.

No. 2 doubles

Quarterfinals: Hooper/Pacheco, Raw, vs Nokes/Collins, KW; Rasmussen/Torres, Gil, vs Alldredge/Turnwall, RS; Despain/Wenke, Cod, vs Mickelson/Brown, CE; Vondra/Crabb, NC, vs Proctor/Wallhead, Lar; Katschke/Bilyeu, She, vs Zunker/Bach, CS; Goldstein/Stafford, Jac, vs Gomez/Harris, GR; Hincks/Terry, Pow, vs Watson/Jackson, Tor; Gorsuch/Garcia, TB, vs Shoemaker/Flowers, CC.

No. 3 doubles

Quarterfinals: Alexander/Johnson, Gil, vs Thorburn/Wallhead, Lar; Peterson/Cochran, GR, vs Dansie/Foote, Cod; Frazier/Hays, RS, vs Kendrick/Coombs, TB; Harmon/Wedemeyer, CS, vs Wilson/Chase, KW; Osterland/Kirkbride, CC, vs Landwehr/Whipple, Pow; Courtney/Bessinger, CE, vs Jones/Wilson, Jac; Hooper/Smart, Raw, vs Elston/Scott, NC; McIntosh/Foy, Tor, vs Lawson/Quarterman, She.

Boys

No. 1 singles

Quarterfinals: Austin Youngs, TB, vs Andrew Lock, CS; Ben Firminhac, Tor, vs Jake Woodrow, She; Paulo Mellizzo, Lar, vs Owen Putnam, KW; Caleb Anderson, RS, vs Tade Geving, Cod; Collin Crecelius, CE, vs Kody Kline, Cod; Thomas Smedley, CC, vs Cade Queen, Pow; Braxton Cordova, GR, vs Micah Bush, NC; Spencer Searle, Raw, vs Campbell Gervais, Jac.

No. 2 singles

Quarterfinals: Parker Gulley, TB, vs Nathaniel Thornell, CC; Lincoln Searle, Raw, vs Nathan Preator, Pow; Declan O''Connor, Lar, vs Titus Timbers, NC; Chandler Smith, RS, vs Nick Stewart, Cod; Korbin Arnell, GR, vs Justin Gibson, Gil; Adam Bartlett, Tor, vs Isaak Mamot, KW; Armando Hernandez, CS, vs Sean Brown, She; Landon Schutz, CE, vs Hayden Clark, Jac.

No. 1 doubles

Quarterfinals: Fox/Swafford, RS, vs Hamrick/Verbeek, She; Barton/Robertson, Gil, vs McCulloch/Johnson, CE; Ward/Palmer, KW, vs KillpackKrueger, Lar; Gorsuch/Ortega, TB, vs Ellison/Black, CC; Olson/Webb, Jac, vs Asmus/Thomas, Tor; Hicswa/Hicswa, Pow, vs Davidson/Torres, CS; Idema/Law, Cod, vs Anderson/Holcomb, Raw; Stevens/True, NC, vs Friel/Tirrell, GR.

No. 2 doubles

Quarterfinals: Neumiller/Ingram, NC, vs Ross/Wilson, GR; Hatch/Bremer, Tor, vs Romer/McCoul, KW; Romine/Bohlander, CE, vs McCarty/Moore, TB; Heaton/Aanerud, RS, vs Stolte/D'Amours, Jac; Callahan/Hepworth, Lar, vs Wormald/Stensing, Pow; Klaasen/Rankin, CC, vs Jost/Zebroski, She; Sarvey/Laird, Raw, vs Richert/Craig, Gil; Waters/Perez, CS, vs Aguilar/Thompson, Cod.

No. 3 doubles

Quarterfinals: Posten/Schneider, Tor, vs wallace/Killpack, Cod; Christensen/McGrath, KW, vs Seelye/Guevara, CE; LaRosa/Sinclair, She, vs Hansen/Davies, TS; Lass/Alysworth, TB, vs Archibale/Nielsen, GR; Wolf/McCloud, Jac, vs Schwick/Woods, Raw; Peterson/Sorenson, Gil, vs Courtright/Cone-LeBeaumont, CC; Barrus/Schultz, Pow, vs Bechtel/Ibanez, CS; Taylor/Chenevert, NC, vs Dennis/Pikel, Lar.