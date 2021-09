Wyoming State High School Tennis Championship brackets

No. 2: Limmer/Toulealea, NC, vs Kersey/Wulff, Lar; Willoughby/Ramirez, CE, vs Ferris/Ross, Jac; Baktamarian/Murphy, CE, vs Graham/Fink, Cod; Hooper/Pacheco, Raw, vs Mitzel/Lawson, She; Tempel/Tyler, CC, vs Edwards/Gray, Gil; Bush/Cox, RS, vs Kendrick/Ketchum, TB; Brown/Strauss, GR, vs Harp/Terry, Pow; Russel/Watson, Tor, vs Klinger/Catchpole, KW.

No. 3: Synder/Ochoa, Raw, vs Collins/Wilson, KW; Kilmain/Goldstien, Jack, vs Hollingshead/Hamblin, RS; Bruse/Tachick, TB, vs Jackson/Jackson, Tor; Alexander/Torres, Gil, vs Farris/Woods, CE; Colling/Warelin, NC, vs Lee/Sessions, Pow; Christler/Wassink, Cod, vs Travis/Skinner, GR; Jensen/Venn, She, vs Gerdes/Peterson, Lar; Thomson/Brown, CC, receive a bye.

Boys

Singles

No. 1: Spencer Searle, Raw, vs Campbell Gervais, Jac; Reed Rabon, She, vs Isaiah Rigg, CC; CJ Dominick, Cod, vs Samuel Johnson-Noya, Lar; Micah Bush, NC, vs Braxton Cordova, GR; Austin Putnam, KW, vs Khristian Sanarez, RS; Jason Fink, Gil, vs Aidyn Saucedo, Tor; Ethan Bartholomew, Pow, vs Nick Colgan, CE; Luke Lass, TB, vs Andrew Lock, CS.