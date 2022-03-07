2022 Wyoming State High School Indoor Track & Field Championships results

Wyoming State High School Indoor Track & Field Championships
Girls
TEAM: Cheyenne Central 103.3; Gillette 100, Sheridan 72, Natrona County 51, Thunder Basin 47, Cheyenne East 32.5, Star Valley 31, Kelly Walsh 27, Torrington 25.3, Burns/Pine Bluffs 23, Cody 21, Cheyenne South 13, Rawlins 12, Laramie 9, Mountain View 8.3, Lovell 8, Evanston 8, Green River 6, Douglas 5, Pinedale 5, Rock Springs 5, Buffalo 4.5, Riverton 4, Glentock 3
55-meter dash: Sydalee Brown, Gil, 7.23; Taliah Morris, CE, 7.39; Nyomi Moore, Gil, 7.51; Desirae Iacovetto, Dou, 7.58; Rachel Evenson, KW, 7.59; Jenna Hillman, Lov, 7.63; Hayden Friedly, TB, 7.65; Isabella Taylor, Glk, 7.72.
200: Sydalee Brown, Gil, 25.89, Sara Micken, SV, 26.20, Valerie Jirak, SV, 26.76, Hannah Holmberg, KW, 26.77, Nyomi Moore, Gil, 26.82, Aubry Dewine, Gil, 26.86, Madeline Thorne, KW, 26.91, Jenna Hillman, Lov, 27.17.
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400: Darby Downham, CS, 1:01.48; Sydney Morrell, CC, 1:01.86; Kammi Merritt, SV, 1:01.90; Jaylee Antonino, MV, 1:01.93; Tyne Stokes, Tor, 1:01.96; Ella Spear, NC, 1:02.03; Eva Nitschke, Raw, 1:02.19; Aja Roberts, Gil, 1:02.32.
800: Sydney Morrell, CC, 2:20.85; Maggie Turpin, She, 2:22.26; Rylee Brandon, TB, 2:22.80; Kendra Upton, CE, 2:25.79; Averi Dewine, Gil, 2:26.26; Abby Newton, She, 2:26.61; Jaylee Antonino, MV, 2:26.84; Caprice Winn, MV, 2:27.00.
1600: Emma Gonzalez, BPB, 5:16.89; Sydney Morrell, CC, 5:17.58; Kaya Pillivant, CC, 5:20.35; Delilah Baedke, NC, 5:28.98; Abby Arnold, TB, 5:30.21; Emma Hofmeister, CC, 5:33.54; Ynes Ronnau, CE, 5:34.57; Madison Antonion, Pin, 5:36.56.
3200: Kaya Pillivant, CC, 11:29.08; Emma Gonzalez, BPB, 11:41.01; Delilah Baedke, NC, 11:49.83; Emma Hofmeister, CC, 12:04.02; Madison Antonion, Pin, 12:09.24; Alyssa Fehlauer, She, 12:11.17; Mallory Jones, TB, 12:17.57; Rian Cordell-Reiner, CC, 12:19.75.
55 hurdles: Eva Nitschke, Raw, 8.54; Charlotte Marasco, Gil, 8.80; Katelyn Mansheim, TB, 8.89; Emma Hess, CC, 8.97; Katie Thomson, CC, 9.07; Darby Downham, CS, 9.13; Alaina Gross, Buf, 9.42; Madison Edwards, Gil, 9.45.
4x200 relay: Gillette (Aubry Dewine, Aja Roberts, Nyomi Moore, Sydalee Brown) 1:45.38; Star Valley 1:49.13; Thunder Basin 1:50.21; Kelly Walsh 1:50.51; Laramie 1:51.58; Riverton 1:52.32; Sheridan 1:52.81; Cheyenne Central 1:53.01.
4x400 relay: Cody (Keira Jackson, Mekenzie Clark, Ada Nelson, Taylen Stinson) 4:13.74; Gillette 4:15.20; Thunder Basin 4:15.76; Cheyenne East 4:15.77; Kelly Walsh 4:17.96; Natrona County 4:19.26; Star Valley 4:19.49; Riverton 4:19.85.
4x800 relay: Cheyenne East (Ynes Ronnau, Mikaila Trujillo, Emma Smith, Kendra Upton) 9:55.52; Thunder Basin 9:57.11; Sheridan 10:19.15; Cheyenne Central 10:23.19; Gillette 10:25.01; Laramie 10:32.31; Star Valley 10:39.86.
1600 sprint medley: Cheyenne Central (Cooper Williams, Joslyn Siedenburg, Alyssa Brenchley, Sydney Morrell) 4:19.53; Sheridan 4:21.37; Cody 4:21.97; Rock Springs 4:30.19; Natrona County 4:30.28; Laramie 4:31.60; Gillette 4:32.22; Thunder Basin 4:35.01.
High jump: Dulce Carroll, She, 5-04; Preslee Moser, She, 5-02; Kaelea Gibson, GR, 5-02; Alyssa Slade, BPB, 5-00; Ashley McNally, Gil, 5-00; Vinae Buford-Stillman, TB, 5-00; Kaitey Christensen, Lov, 4-10; Allison Brummell, Tor, 4-10; Mya Hutchings, MV, 4-10; Averie Perriton, CC, 4-10.
Pole vault: Brinkley Lewis, CC, 10-08; Shelyse Ellingford, Eva, 10-00; Erin Weibel, NC, 10-00; Hailey Holeman, Cod, 10-00; Kaylee Bell, CC, 9-06; Caydence Eicholtz, CE, 9-06; Olivia Maertens, Buf, 9-06; Alysha Kraft, Gil, 9-06.
Long jump: Jordan Stoddard, Tor, 18-07.5; Nyomi Moore, Gil, 18-00.5; Aubry Dewine, Gil, 17-05.5; Rachel Evenson, KW, 17-02.25; Mackenzie Bradach, NC, 16-09.25; Ellen Brown, She, 16-03.25; Isabella Taylor, Glk, 16-03.25; Kaitey Christensen, Lov, 16-01.75.
Triple jump: Katie Thomson, CC, 35-09.5; Allison Brummell, Tor, 35-06.75; Mackenzie Bradach, NC, 34-08; Preslee Moser, She, 34-06.25; Erin Weibel, NC, 34-01.5; Nigeria Wiley-Ramierz, CC, 33-11; Sydalee Brown, Gil, 33-05; Calista Roush, She, 33-03.
Shot put: Alesha Lane, NC, 41-00.25; McKenna Hayes, Gil, 40-02.75; Josie Ankney, She, 38-10.25; Hanah Sullivan, She, 37-08.75; Nora Butler, She, 37-06.25; Jalyn Shepherd, TB, 36-11; Teagan Becker, KW, 35-10; Reagan Thompson, Lov, 35-07.
Boys
TEAM: Sheridan 139, Cheyenne Central 75, Kelly Walsh 61, Gillette 59, Torrington 50.5, Laramie 40.5, Rock Springs 35, Evanston 34, Natrona County 24, Cody 23, Cheyenne East 20, Green River 13, Star Valley 11, Thunder Basin 10.5, Riverton 9, Mountain View 8, Lovell 6.5, Worland 3, Burns/Pine Bluffs 2.
55-meter dash: Carter McComb, She, 6.51; Dominic Kaszas, She, 6.63; Marik Cummings, CE, 6.64; Remar Pitter, Gil, 6.65; Nathan Costalez, KW, 6.66; Brandon Werkele, Gil, 6.71; Brendan Flock, Tor, 6.81; Tristan Watkins, Riv, 6.83.
200: Carter McComb, She, 22.56; Ryan Clapper, Tor, 22.63; Remar Pitter, Gil, 22.94; Quail Perkins, Lar, 22.95; Dominic Kaszas, She, 23.27; Brendan Flock, Tor, 23.28; Nathan Costalez, KW, 23.34; Marik Cummings, CE, 27.37.
400: Andrew Skorcz, RS, 51.30; Ryan Clapper, Tor, 51.45; Nathan Wilson, Cod, 52.24; Matt Nelson, Cod, 52.24; Nathan Fitzpatrick, She, 52.27; Will McCrae, Lar, 52.33; Kyland Fuller, Tor, 52.33; Carl Askins, She, 52.66.
800: Kyland Fuller, Tor, 2:01.11; Bridger Brokaw, CC, 2:02.15; Colby Jenks, GR, 2:02.17; Reese Charest, She, 2:02.76; Jacob Frentheway, CC, 2:03.11; Charles Fossey, RS, 2:03.56; Aydan Loya, Tor, 2:03.88; Meyer Smith, Lar, 2:03.93.
1600: Auston Akers, She, 4:33.32; Charles Fossey, RS, 4:35.59; Jacob Frentheway, CC, 4:35.66; Johnny Hunting, SV, 4:35.89; Braik Hurm, Gil, 4:36.04; Tristan Knueppel, CC, 4:37.73; Bridger Brokaw, CC, 4:38.80; Dominic Eberle, Lar, 4:40.05.
3200: Jacob Frentheway, CC, 9:45.76; Bridger Brokaw, CC, 9:48.19; Austin Akers, She, 10:02.24; Kaden Chatfiled, Riv, 10:03.13; Dominic Eberle, Lar, 10:09.33; Alexander Louria, KW, 10:12.58; Will Barrington, CC, 10:14.02; Braik Hurm, Gil, 10:15.22.
55 hurdles: Jesus Quintero, Eva, 7.80; Mason Weickum, NC, 7.83; Carter McLean, KW, 7.89; Chase Ortberg, KW, 8.09; Steven Mansheim, TB, 8.18; Aaron Carver, Wor, 8.27; Graidin Arnold, Cod, 8.54; Rich Hall, She, 8.54.
4x200 relay: Sheridan (Carter McComb, Carl Askins, Rich Hall, Dominic Kaszas) 1:32.63; Kelly Walsh 1:34.30; Cheyenne East 1:34.43; Cody 1:34.95; Gillette 1:35.21; Laramie 1:36.03; Evanston 1:36.94; Natrona County 1:37.43.
4x400 relay: Sheridan (Carl Askins, Patrick Aasby, Aiden Roth, Nathan Fitzpatrick) 3:31.13; Rock Springs 3:36.30; Evanston 3:37.50; Laramie 3:38.77; Thunder Basin 3:39.15; Gillette 3:39.17; Cody 3:40.11; Cheyenne Central 3:41.25.
4x800 relay: Cheyenne Central (Bridger Brokaw, Toren Rohde, Jacob Frentheway, Tristan Knueppel) 8:12.80; Sheridan 8:21.42; Star Valley 8:36.76; Torrington 8:43.76; Laramie 8:45.25; Kelly Walsh 8:46.19; Gillette 8:49.29; Rock Springs 8:51.57.
1600 sprint medley: Sheridan (Carter McComb, Dominick Berretini, Patrick Aasby, Reese Charest) 3:39.57; Laramie 3:39.70; Torrington 3:39.77; Gillette 3:47.77; Cheyenne Central 3:48.24; Riverton 3:50.12; Cheyenne East 3:53.66; Thunder Basin 3:56.11.
High jump: Jesus Quintero, Eva, 6-02; Hayden Roberts, GR, 6-02; Remar Pitter, Gil, 6-02; Porter Chubb, RS, 6-02; Bryant Demott, Tor, 6-00; John Rose, Lar, 6-00; Nolan Hottell, TB, 6-00; Eli Weimer, Lov, 6-00.
Pole vault: Ryan Karajanis, She, 15-06.75; Connor Micheli, MV, 14-00; Gaige Tarver, She, 13-00; Kaden Moeller, She, 13-00; Adrien Calderon, Lar, 12-06; Dillon Brost, Cod, 12-06; Miles Porwoll, CC, 12-06; Kavin Hoff, NC, 12-00.
Long jump: Remar Pitter, Gil, 23-06; Bridger Anderson, NC, 20-10.5; Nathan Costalez, KW, 20-08; Ian Carter, Gil, 20-06.75; Carl Askins, She, 20-03.75; Brady Tompkins, Gil, 20-02.5; Seth Wilson, NC, 20-02; Dominic Kaxzas, She, 19-10.
Triple jump: Kellen McCoul, KW, 43-09; Richard Prescott, CC, 42-04.5; Carter McLean, KW, 41-06.5; Omari Mangram, CC, 41-01.5; Jude Guevara, CE, 40-11.75; Connor McKinney, She, 40-01; Sean Rhoads, BPB, 40-00.5; Ethan Brinkman, CE, 39-06.5.
Shot put: Texas Tanner, She, 58-10; Cam Burkett, KW, 58-07.5; Payton Vernon, Eva, 56-06.25; Quinn Lindsay, Lov, 54-11.75; Hudson Santistevan, NC, 52-08.5; Blaine Holwell, She, 50-01.75; Auggie Lain, CC, 49-04.5; Cooper Stevens, Gil, 49-01.75.