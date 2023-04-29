Saturday
Kelly Walsh Invitational
Girls
TEAM: Natrona County 218, Kelly Walsh 132, Cheyenne Central 120.5, Laramie 72.5, Rock Springs 56, Big Horn 26, Green River 21, Encampment 15.
100: Ella Spear, NC, 12.86; Kylie Vercelli, CC, 13.07; Cami Costello, NC, 13.24; Charlotte Ward, NC, 13.28.
200: Madeline Thorne, KW, 25.49; Ella Spear, NC, 25.62; Madisyn Baillie, CC, 26.67; Kylie Vercelli, CC, 26.78.
400: Cami Costello, NC, 1:00.89; Ashley Gross, NC, 1:01.33; Addison Forry, Lar, 1:02.29; Annette Proa, RS, 1:03.87.
800: Averie Perriton, CC, 2:25.09; Ally Wheeler, NC, 2:27.59; Emma Hofmeister, CC, 2:30.34; Nicole Clark, NC, 2:32.37.
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1600: Ally Wheeler, NC, 5:19.14; Ashley Gross, NC, 5:32.35; Nicole Clark, NC, 5:35.10; Libbie Roesler, Lar, 5:43.96.
3200: Lauren Clark, CC, 12:02.70; MacKenna Schabron, Lar, 12:47.82; Cierra Daniels, NC, 13:01.35; Abby Robberson, NC, 13:20.81.
100 hurdles: Presley Nacey, RS, 16.75; Iliana Taulealea, NC, 17.18; Karson Tempel, CC, 17.18; Katie Stirewait, KW, 17.25.
300 hurdles: Madisyn Baillie, CC, 45.25; Peyton McLaughlin, BH, 49.13; Madison Murdock, GR, 49.40; Alizabeth Hammontree, RS, 49.93.
4x100 relay: Kelly Walsh (Maddy Bullard, Rylie Alberts, Tristyn Buss, Makenna Logenzen) 50.27; Natrona County 51.14; Cheyenne Central 51.30.
4x400 relay: Kelly Walsh (Tristyn Buss, Makenna Lorenzen, Jordan Kroeger, Alyssa Langley) 4:L6.29; Cheyenne Central 4:17.91; Rock Springs 4:20.50.
4x800 relay: Cheyenne Central (Elia Montano, Sydney Gough, Lauren Clark, Emma Hofmeister) 10:16.30; Laramie 10:22.73; Big Horn 11:15.59.
1600 sprint medley: Natrona County (Allie Hart, Ryann McLimore, Tori Lester, Ashley Gross) 4:19.50; Kelly Walsh 4:39.15; Big Horn 5:06.31.
High jump: Madyn Waring, KW, 5-01; Averie Perriton, CC, 4-11; Karley Callahan, RS, 4-11; Iliana Taulealea, NC, 4-11.
Pole vault: Brinkley Lewis, CC, 10-06; Ava Andrews, RS, 9-06; Alysha Benbo, NC, 9-00; Lu Reed, KW, 9-00.
Long jump: Mackenzie Bradach, NC, 17-06.25; Rylie Alberts, KW, 17-02; Tristyn Buss, KW, 16-05.25; Brynn Bider, RS, 15-11.5.
Triple jump: Paige Ramage, KW, 33-04.5; Amanda Nilsson, Lar, 32-11; Nakita Casher, NC, 32-08.5; Jocelyn Faulkner, NC, 32-06.75.
Shot put: Teagan Becker, KW, 39-05.75; Brynn Sybrant, NC, 39-04.25; Lillian Allison, GR, 36-02.5; Kristie Jordan, Enc, 35-03.5.
Discus: Brynn Sybrant, NC, 118-06; Lillian Allison, GR, 116-11; Teagan Becker, KW, 111-02; Autumn Ostrander, NC, 110-01.
Boys
TEAM: Cheyenne Central 194, Natrona County 152, Laramie 94.5, Rock Springs 79, Kelly Walsh 71 Green River 35.5, Big Horn 19, Encampment 17.
100: Luke Spencer, NC, 11.33; Saben Carlsen, RS, 11.49; Logan Borden, NC, 11.55; Mason Weickum, NC, 11.60.
200: Saben Carlsen, RS, 22.83; Caleb Ortberg, KW, 22.92; Brett Gifford, NC, 23.00; Eric Whitley, KW, 23.12.
400: Flynn Arnold, Lar, 50.65; Dylan Teasley, CC, 51.16; Logan Borden, NC, 51.81; Saben Carlsen, RS, 52.65.
800: Jonah Rigg, CC, 2:02.15; Jack Diaz, NC, 2:02.77; Will Barrington, CC, 2:03.12; Trevor Schmidt, CC, 2:03.27.
1600: Tristan Enders, NC, 4:27.08; Jack Diaz, NC, 4:29.75; Cooper Kaligis, Lar, 4:41.07; Jameson Munari, NC, 4:52.37.
3200: Jackson Dutcher, NC, 9:57.13; Will Barrington, CC, 10:30.58; Jonah Rigg, CC, 11:02.89; Josh Dent, CC, 11:23.05.
110 hurdles: Richard Prescott, CC, 15.84; Christopher Wilson, GR, 15.53; Bridger Anderson, NC, 16.00; Shawn Basart, CC, 16.15.
300 hurdles: Christopher Wilson, GR, 39.62; Caleb Ortberg, KW, 41.46; William Cantrell, NC, 42.21; Jack Nicholls, KW, 42.48.
4x100 relay: Cheyenne Central (Miles Porwoll, Mason Counter, Dylan Teasley, Tegan Krause) 44.15; Kelly Walsh 46.09; Laramie 46.82.
4x400 relay: Cheyenne Central (Lucas Linde, Dylan Teasley, Tucker Martino, Tegan Krause) 3:30.61; Kelly Walsh 3:33.72; Laramie 3:34.04.
4x480 relay: Cheyenne Central (Will Barrington, Bridger Brokaw, Race Morrell, Toren Rohde) 8:17.53; Big Horn 8:50.10; Rock Springs 9:51.02.
1600 sprint medley: Rock Springs (Kael Anderson, Saben Carlsen, Braden Killpack, Ethan Sholey) 3:42.64; Natrona County 3:43.77; Kelly Walsh 3:44.69.
High jump: Christopher Tomlinson, NC, 6-00; TaVion Taylor-Byrd, CC, 5-10; Jackson Whitworth, CC, 5-10; Max Alexander, Lar, 5-10.
Pole vault: Maddix Blazovich, RS, 15-03; Kavin Hoff, NC, 14-06; Adrien Calderon, Lar, 12-06; Finn McCoul, KW, 12-06.
Long jump: Richard Prescott, CC, 21-06.25; John Rose, Lar, 21-05.75; Zecha King, CC, 20-06; Brett Gifford, NC, 20-05.5.
Triple jump: Christopher Wilson, GR, 43-09; Mayson Storeim, NC, 42-00.75; Zecha King, CC, 39-11.75; Trenton Butcher, RS, 39-02.25.
Shot put: Christopher Gonzales, Lar, 53-00.5; Hadyn Fleming, CC, 52-02; Auggie Lain, CC, 50-02; Quade Jordan, Enc, 48-07.
Discus: Hadyn Fleming, CC, 149-02; Kaben Pickett, Enc, 142-08; Christopher Gonzales, Lar, 142-01; Wyatt Powell, NC, 137-11.
Dennis Zowada Invite
Girls
TEAM: Upton 135, Gordon-Rushville (S.D.) 112, Lusk 105.5, Wheatland 82.5, Moorcroft 55, Hanna 37, Cheyenne East JV 6.
Boys
TEAM: Gordon-Rushville IS.D.) 147, Lusk 114.5, Wheatland 113, Upton 94.5, Moorcroft 47, Hanna 16, Cheyenne East JV 12, Chugwater 11, Glendo 11.
Roy Peck Invitational
at Riverton
Girls
TEAM: Worland 175.5, Lander 116, Rawlins 80, Kemmerer 63, Riverton 52, Big Piney 51, Saratoga 47.5, Pinedale 29, Dubois 25, Wind River 13, Wyoming Indian 5, Shoshoni 4, St. Stephens 1.
Boys
TEAM: Riverton 134, Worland 118, Lander 90.5, Rawlins 77, Kemmerer 59.5, Dubois 57, Wind River 46, Big Piney 36, Saratoga 27, Shothoni 18, Wyoming Indian 12.