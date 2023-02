TEAMS COMPETING: Kemmerer, Moorcroft, Big Piney, Thermopolis, Lingle/Southeast, Saratoga, Glenrock, Wright, Cokeville, Lovell, Wind River, Greybull/Riverside, Shoshoni, Dubois, Tongue River, Lusk, Hulett, Sundance, Hanna, Wyoming Indian, Rocky Mountain.

106: Dayne Humes, Mor, vs Alexander Tippetts, RM; Amon Napier, L/SE, vs Dino Delacruz, Lov; Anthony Solaas, Han, vs Zach DuVall, Sun; Gideon Boyd, L/SE, vs Caleb Brown, BP; Kade Haynes, Mor, vs Aven Posey, WI; Evan Fowler, hul, vs Sammie Cyrus, Dub; Anthony Campbell, Sar, vs Brandon Thompson, Sho; Logan Gardner, WR, vs Landon Rhyne, WR.

113: Josiah Stockwell, Sar, vs Tryzmen Green, Sho; Ethan Tarango, Sho, receives a bye; Kaeden Smith, TR, vs Zayden Stahl, Lov; Troy Cheatham, G/R, vs Jackie Meador, BP; Grady Longwell, Glk, vs Cale Pfisterer, WR; Austin Christen, Kem, receives a bye; Weston Haskell, Mor, vs Kolton Martinez, WR; Adam Cuthrell, Mor, vs Dominic Sanchez, BP.

120: Nathan Fish, Lus, vs Ben Mendenhall, G/R; Nicky Knigge, Sho, vs Nate Brown, BP; Kaden Haynes, Mor, vs Mason Sorensen, L/SE; Lance Axtell, The, vs Mason Christenson, Lov; Wyitt Knight, WR, vs Trip Reece, Cok; Shane Hannah, Mor, vs Haeden Blair, The; Tuker Carricato, Sar, receives a bye; Karter Mayberry, Sun, vs Loomis Alexander, G/R.

126: Wyatt Sylvester, L/SE, vs Daniel Blair, The; Ryker Roberts, WR, vs Aidan Ruby, WR; Allyster Ingraham, Sar, vs Karsen Maas, Glk; Trey Breen, TR, vs Will Ward, The; Braydnn Terry, Mor, vs Wyatt Pennington, Mor; Bryce Brown, Kem, vs Aidan Miller, WI; Jayden Keller, Sun, vs Jerrett Fear, BP; Connor Morris, TR, vs Roany Proffit, Kem.

132: Colton Coffman, Lus, vs Reece Whisenant, G/R; Brendon Moore, TR, vs Ethan Crow, The; Carter Maslowski, TR, vs Michael Banta, Kem; Brayden Posten, LSE, vs KC Gibson, WR; Pace Garrett, Wri, vs Manny Coulter, Glk; JD Rodriguez, Lov, vs Wiley Philleo, Sho; Cade Williams, Mor, vs Tucker Cook, Mor; Wayne Todd, Sho, vs Karl Haslem, Kem.

138: Kaleb Brothwell, L/SE, vs Camron Wisecup, WR; Dalton Price, The, vs Kaleb Gleim, Dub; Trenten Gray, Mor, vs Kadyn McCully, Lus; Richie Allison, Mor, vs Ayden Kelly, Kem; Aidan Collingwood, TR, vs Jaxon Weske, Cok; Braxdon Engle, G/R, vs Colter Price, The; Kaden Hill, TR, vs William Feyereisen, L/SE; MJ Ulmer, Hul, vs Will Spann, Lov.

145: Louden Bremer, L/SE, vs Justen Foster, Hul; Samuel Ramirez, Han, vs Bridger Anderson, Kem; Tucker Edwards, Wri, vs Cooper Frederick, WR; Jared Nelsen, Han, vs Gabe Emery, Kem; Trenton Sheehan, Mor, vs Saven Smith, Dub; Caiden Sorenson, G/R, vs Caden Clifford, BP; Slayd Daley, Sar, vs Seth Needham, The; Riley DeHaven, Mor, vs Micah Petersen, Cok.

152: Chris Boardman, Mor, vs Carson Asay, Lov; Hudson Reilly, Hul, vs David Farrington, BP; Jaden VanGundy, L/SE, vs Lonnie Masopust, Glk; Jethro Awtrey, Cok, vs Brody Sorensen, The; Neikko Heimdale, Wri, vs Marcus James, Mor; Braunsn Smith, BP, vs Jackson Hanusa, RM; JD Holman, Glk, vs Siler Hess, Dub; Brighton Thibault, Hul, vs Riggen Walker, Kem.

160: Braizyn Humpel, Mor, vs Braxton Pope, Kem; Hayden Howard, Dub, vs Grason Kelly, Kem; Owen Thomson, Wri, vs Kyler Winters, RM; Tryce Isenberger, Wri, vs Cael Thompson, Cok; Dusty Cox, Glk, vs Luke Lythgoe, Glk; Lance York, L/SE, vs Brandon Jones, BP; Caleb Vollmer, TR, vs Isaac Gardner, WR; Spencer Cuthrell, Mor, vs Roedy Farrell, The.

170: AJ Moline, TR, vs James McCormick, BP; Tanner Schramm, Kem, vs Derek Hagler, Kem; Jacob Brown, TR, vs Silas Vannett, Sar; Ryder Pope, Cok, vs Jake Schlattmann, G/R; James Long, Mor, vs Paxton Jenks, Wri; Kasey Jordan, Lov, vs Samuel Skelton, The; Tiegen Thompson, L/SE, vs Carter Blevins, L/SE; Douglass Campbell, Sar, vs Wyatt Trembly, Dub.

182: Dayton Matthews, Glk, vs Aeden Lyman, Cok; Kellen Reeder, Sar, vs Ty Strohschein, G/R; Taylor Swartwood, L/SE, vs DJ Varella, BP; Roger Young, BP, vs Landon Heaps, Kem; Miles Ashurts, Lus, vs Alec DeMarce, L/SE; Rudy Hall, Lov, vs Julian Cabello, Sho; Tadlee Isenberger, Wri, vs Mason Reese, The; Wyatt Allred, Mor, vs Pehton Truempler, Sho.

195: Quade Jordan, Sar, vs Hunter Aagard, RM; Curtis Miller, Lov, vs Blake Snyder, WR; Dane Connally, Mor, vs Eric Rosales, G/R; Thomas Howard, BO, receives a bye; Blake Miller, Lus, receives a bye; Jett Jones, Dub, vs Dylan Hagler, Kem; Connor Curry, L/SE, receives a bye; Clayton Mullikin, BP, vs Landon Walker, Cok.

220: Oliver Sorsuch, Mor, vs Nate Heser, TR; Kaden Jones, WR, receives a bye; Max Coulter, Glk, vs Jaden Blackbird, WI; Kevin Rosales, G/R, vs Rosendo Garcia, Lov; Jacob Comer, Sun, vs Kort Bannan, Lus; Zef Zuniga, BP, vs Zack Murphy, BP; Colter McFarlin, L/SE, vs Keegan McKee, WR; Wyatt Eadus, Sho, vs Zane Collins, Lov.

285: Christian Reilly, Hul, vs Ben Niedo, WI; Curtis Strohschein, G/R, receives a bye; Ben Wagy, Sar, vs Kian Pelham, BP; Lane Robinson, Sar, vs Tucker Jensen, WR; Case Barrett, Glk, receives a bye; Roland Burton, WI, vs Kellen Linnan, Sho; Emmett Coxbill, L/SE, vs Travis Reed, BP; James Love, Lov, receives a bye.