TEAMS COMPETING: Green River, Douglas, Worland, Evanston, Cody, Powell, Rawlins, Pinedale, Newcastle/Upton, Torrington, Buffalo, Lyman, Lander, Mountain View, Riverton, Burns/Pine Bluffs, Wheatland.

106: Haven Vrana, N/U, vs Drake Ecker, Riv; Andrew Shrader, Dou, vs Lance Baggs, Cod; Tyler Nicolay, Tor, vs Ryker Frogner, Eva; Keith Shelton, Eva, vs Gabriel Whiting, Pow; Branden Strong, Raw, vs Charlie Bowles, N/U; Konner Frost, Riv, vs William Wood, Cod; Cooper Meyer, Whe, vs Wyatt Nicholson, Pow; Kaden Walter, Buf, vs Lucas Todd, GR.

113: Adrian Trujillo, Raw, vs Jon Hernandez, Riv; Nate Johnson, Wor, vs Kaleb Gunter, GR; Landon Norman, N/U, vs Kolby Hamilton, Eva; Octaveas McGahan, Dou, vs Wylee Wilson, Pin; Ty Albaugh, Tor, vs Jace Griffiths, Raw; Porter Kemp, Pin, vs Spencer Wright, GR; Kael Gudahl, Whe, vs Lukus Heflebower, Eva; Jacob Jewell, Wor, vs Ty Peterson, Cod.

120: Jackson East, N/U, vs Nemo Wallowingbull, B/PB; Troy Moe, Buf, vs Luke Benton, Eva; Wyatt Dickinson, Wor, vs Gabriel Trujillo, Raw; Ryder Wilson, Eva, vs Ryan Nutt, Pin; Blain Johnson, Dou, vs Cash Platts, Lym; Ezra Hernandez, Riv, vs Ashton Lucero, GR; Waylon Milnes, Whe, vs Trey Smith, Cod; Bryce Nielsen, Buf, vs Axel Mackinnon, GR.

126: Zachary Covolo, Raw, vs Vinny Timmons, Pow; Kasen Hill, Lym, vs Ethan Guzman, GR; Baylen Smith, B/PB, vs Reece Grubba, Tor; Barrett Eichenberger, Tor, vs Walker Wilson, Eva; Scott Larson, N/U. vs Trey Scnheider, N/U; Taylor Baggs, Cod, vs Garrett Madole, Pin; Kobe Swain, Wor, vs Trey Wagner, Wor; Landon Jones, Lan, vs Ryker Mele, GR.

132: Brayden Torstenbo, Raw, vs Hayden Hocker, Whe; Kayde Allen, MV, vs Eric Nielson, Lym; Colby Sandusky, Tor, vs Fisher Vance, Pin; Patrick Haney, Pow, vs Conner Todd, GR; Tanner Johnson, Dou, vs Tyler Castillon, GR; AJ Ramirez, Buf, vs Braunson Sims, Eva; Tillman Burns, Wor, vs Joseph Connors, Buf; Casey Matthews, N/U, vs Jake Hammer, Pin.

138: Luke Ewing, Dou, vs Ethen Dickinson, Wor; Owen Meyer, Dou, vs Hunter Velarde, Lan; Zander Tass, Buf, vs Thomas Prell, N/U; Kaden Romig, Tor, vs Kyson Hamilton, Eva; Creedon Newell, Wor, vs Mitchel Wainscott, Pow; Jaxon Haider, Eva, vs Ethan Kemp, Pin; Colby Smith, B/PB, vs Ethan Kemp, GR; Timber VanGieson, Lym, vs Kale Knezovich, GR.

145: Ross Goncalves, Wor, vs Mauriccio Grimaldo, Whe; Kash Lenzen, Dou, vs Charles Snyder, Lan; Lane Rabel, Buf, vs Riley McLaughlin, B/PB; Jeremy Harris, Pow, vs Maddux Hintz, GR; Colson Myers, Buf, vs Riley Kohler, Eva; Brendan Woodard, Tor, vs Micah Grant, Cod; Cooper Sanchez, B/PB, vs Garrett Haley, Pin; Dustin Larsen, Pin, vs Thomas Dalton, GR.

152: Christian Johnson, Dou, vs Ryker Marshall, Pin; Hunter Massie, Tor, vs Jaxxson Gomez, GR; Ivan Keuntjes, Wor, vs Reece Overy, Eva; Gus Roden, MV, vs Nick Weipert, GR; Sage Lonn, Raw, vs Oan Vega, Wor; Ethan Reichenberg, Eva, vs Sam Gregory, Lym; Clay James, B/PB, vs Carlyle McGinnis-Sparks, B/PB; Traeton Paquette, Dou, vs Jackson Wood, Cod.

160: Lane Ewing, Dou, vs Justin Newberry, Riv; Stephen Archer, B/PB, vs Tyler Waters, GR; Bryce Hager, Tor, vs Levi Fincher, Wor; Tyrell Weber, Whe, vs James Herwaldt, GR; Ezra Archuleta, Raw, vs Jayden Bucholtz, Riv; Michael Tomich, ,Buf, vs Lannon Brazelton, Pow; Dawson Utterback, Wor, vs Landon Cook, MV; Tucker Kelly, Pin, vs Brady Roberts, Eva.

170: Jacob Prell, N.U, vs Ayden Underwood, Dou; Caleb Fredricks, Whe, vs Tyson Muir, MV; Bronson Newell, Wor, vs Boone Aimone, MV; Dustin Nunn, Dou, vs Dylan Campbell, Cod; Hazen Camino, Buf, vs Eli James, B/PB; Dusty Carter, Pow, vs Gabe Harris, Lan; Ethan Rabou, Buf, vs Merced Jordan-Silva, Pow; Cole Robinette, Eva, vs Morgan Hatch, Lym.

182: Josh Smith, Raw, vs Anthony Martinez, Raw; Lucas Loran, Cod, vs Austin Green, Pin; TK Stinson, Dou, vs Matthew Hellus, Tor; Bryce Wolfinden, Wor, vs Aiden Leichty, Eva; Ethene Burns, Wor, vs Dillon Melton, Pow; Ruben Cleveland, Buf, vs Carson Eardley, MV; Maxx Meyer, Whe, vs Denton Wainscott, Pow; Cale Dauwen, Pin, vs Grayson Beaudrie, Cod.

195: Carter Archuleta, Dou, vs Logan Barton, Cod; Logan Bauers, GR, vs Parker Devries, Riv; Nathan Harper, Wor, vs Jakob Lloyd, GR; Brysen Huntington, MV, vs Tarrin Haws, Eva; Lance Rabel, Buf, vs Kyzer Condos, MV; Johnathan Harms, Pow, vs Max Gregory, Lym; Tagr Holmes, B/PB, vs Ian Canty, Pin; Nolan Om, Pin, vs Jimmy Dees, Pow.

220: Cole Haws, B/PB, vs Antonio Savedra, GR; Hayden St. Clair, Lan, vs Jacob Eaton, Pow; Noa Vega, Wor, vs Christophe Tyndall, Raw; Devlyn Cowan, Dou, vs Jace Grant, Cod; Barak Bertoch, Whe, vs Kadence Haines, Eva; Wesley Downs, Lan, vs Deylin Miller, GR; Gabe Lopez, Dou, vs Jamison Snell, Pin; Wyatt Barton, Cod, vs Stetson Davis, Pow.

285: Kenai Bergquist, Dou, vs Michael Stoneking, B/PB; Ray Rice, Wor, vs Doug Bettger, Pow; Heath Henkle, N/U, vs Coby Jones, MV; Ethan Maez, GR, vs Carson VanGieson, Eva; Gage Iberlin, Dou, vs Conner Shoopman, Riv; Zach Barton, Cod, vs Zaryc Prosser, Riv; Michael Drayton, Raw, vs Zain Younas, Pow; Cash McCann, Pin, vs Cody Cunningham, Lan.