Class 4A regional wrestling results

Class 4A East

106: Isaac Lopez, CC, pin Kolten Powers, She, 3:45; Landon Wood, She, pin Darron Provost, Gil, 2:00; 113: Landon Trujillo, CE, dec Rudy Osborne, She, 4-1; David Stice, CE, dec Adam Roberts, CC, 11-9 (SV); 120: Amos Solano, CE, pin Gabe Trujillo, CS, 2:34; Seamus Casey; TB, dec Lucas Robinett, CS, 6-4; 126: Hunter Goodwin, She, pin Parker Lee, TB, 1:49; Jeric Igo, TB, dec Bryson Vasquez, CE, 4-3; 132: Reese Osborne, She, pin Joshua Morbeto, TB, 1:02; Slater Bates, CC, pin Lucas Hill, Gil, 3:38; 138: Dylan Catlin, TB, pin Tyler Dorrell, CE, 1:43; Aidan Martin, CE, pin Alex Eisenbraun, Gil, 1:04; 145: Johnathan Vroman, CC, dec Cael Porter, TB, 7-2; Colson Coon, She, pin Jason Hoskins, CE, 5:11; 152: Warren Carr, TB, pin Damien Detavernier, She, 1:15; Nathan Lundberg, CC, dec Cade Pugh, CE, 7-3; 160: Jackson Hesford, CE, def Cael Pugh, CE; Brock Steel, She, pin Aden Jorgensen, TB, 1:42; 170: Dawsen Hayden, Gil, pin Blakely Blanchard, CS, 5:59; Hayden Crow, She, dec Blaise Ronnau, CE, 8-6 (SV); 182: Lucas Mizel, CE, pin Jarrod Dilly, CC, 3:30; Cade Happold, CE, dec Christophe Richte, TB, 10-5; 195: Keegan Bartlett, CE, dec Dylan Glick, TB, 10-9; Lane Catlin, TB, dec Joseph Brubeck, CC, 3-0; 220: Bradley Whitright, CE, pin Dylan Skillings, TB, 3:34; Brock Sather, TB, pin Ethan Johnson, She, 3:18; 285: Dalton McInerney, TB, pin Hunter Bjorkquist, CC, 0:29; Justin Vela, She, pin Colter Rankin, Gil, 3:56.