Prep wrestling results Jan. 27-28

Friday-Saturday

Ron Thon Memorial

106: Dylan Sorenson, KW, vs Sammy Sanchez, CE; Lucas Todd, GR, vs William Wood, Cod; 113: Ty Peterson, Cod, vs Dominic Sanchez, RS; Spencer Wright, GR, vs Kaden Orr, NC; 120: Kolten Powers, She, vs Axel Mackinnon, GR; Darren Provost, Gil, vs Wyatt Weiss, CC; 126: Roany Proffit, Kem, vs Ryker Mele, GR; Tel Parry, SV, vs Landon Wood, She; 132: Broc Fletcher, RS, vs Conner Todd, GR; Jake Hammer, Pin, vs Ashton Leegaard, TB; 138: Antonio Avila, TB, vs Cameron Kendall, SV; Kaleb Brothwell, LSE, vs Kale Knezovich, GR; 145: Thomas Dalton, GR, vs Ross Goncalves, Wor; Gabe Emery, Kem, vs Liam Fox, CE; 152: Riggen Walker, Kem, vs Jackson Wood, Cod; Beau Russell, NC, vs Jais Rose, TBl 160: Dane Steel, She, vs James Herwaldt, GR; Brady Roberts, Eva, vs Roedy Farrell, The; 170: Wyatt Trembly, Dub, vs Dylan Campbell, Cod; Terran Grooms, She, vs Morgan Hatch, Lym; 182: Jack Ring, CC, vs Matthew Foster, RS; Landon Heaps, Kem, vs Colson Coon, She; 195: Trevor Eldridge, CE, vs Colt Catlin, TB; Landon Walker, Cok, vs Noah Sides, NC; 220: Keagan Bartlett, CC, vs Dillon Glick, TB; Stetson Davis, Pow, vs Aiden Selcher, She; 285: Lane Catlin, TB, vs Charlie Green, CE; Cody Cunningham, Lan, vs James Love, Lov.