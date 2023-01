Prep wrestling results Jan. 6-7

Friday-Saturday

Shane Shatto Memorial

at Douglas

TEAM (through Friday): Sheridan 107.5, Cheyenne East 91.5, Thunder Basin 88, Natrona County 83, Douglas 71, Cheyenne Central 64, Lusk 47, Gillette 45, Kelly Walsh 42, Lander 41, Newcastle/Upton 40, Thermopolis 37, Laramie 36.5, Buffalo 36, Chadron (Neb.) 35, Torrington 34, Castle View (Colo.) 27.5, Lingle/Southeast 26, Burns/Pine Bluffs 25, Dubois 22, Glenrock 21, Wheatland 20, Wright 20, Tongue River 18, Centaurus (Colo.) 17, Cheyenne South 13, Riverton 12, Hulett 8, Hanna 0.

Semifinals

106: Sammie Cyrus, Dub, vs Sammy Sanchez, CE; Dylan Sorensen, KW, vs Haven Vrana, NU

113: Tristen Tromble, NC, vs Ty Albaugh, Tor; Isael Beal, CC, vs Coaltyn Laird, Lan

120: Darren Provost, Gil, vs Cody Dunham, She; Wyatt Weiss, CC, vs Nathan Fish, Lus

126: Kolten Powers, She, vs Wyatt Sylvester, LSE; Barrett Eichenberger, Tor, vs Andrew Gonzales, CC

132: Jameson Siemens, NC, vs Ashton Leegaard, TB; Jerred Smith, KW, vs Colton Coffman, Lus

138: Antonio Avila, TB, vs Kaden Thornsberry, NC; Aidan Collingwood, Tor, vs Kaleb Brothwell, LSE

145: Liam Fox, CE, vs David West, Lus; Dawson Goss, She, vs Dakota Ledford, Lar

152: Jais Rose, TB, vs Beau Russell, NC; Christian Johnson, Dou, vs Quinn Bailey, Cha

160: Lane Ewing, Dou, vs Jayce Berry, NC; Roedy Farrell, The, vs Dane Steel, She

170: Terran Grooms, She, vs Wyatt Trembly, Dub; Hazen Camino, Buf, vs Rhett Cullers, Cha

182: Colson Coon, She, vs Damian Hill, TB; Jack Ring, CC, vs Cort Catlin, TB

195: Noah Sides, NC, vs Lance Rabel, Buf; TK Stinson, Dou, vs Trevor Eldridge, CE

220: Keagan Bartlett, CC, vs Cale Haws, BPB; Josef Sanchez, NC, vs Carter Archuleta, Dou

285: Lane Catlin, TB, vs Aiden Selcher, She; Valentine-Bradford, Cen, vs Cody Cunningham, Lan