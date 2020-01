Prep wrestling results

Friday-Saturday

Dylan Humes Memorial

106: Ethan Crawford, RM, vs landon Wood, She; Kolten Powers, She, vs Tate Tromble, NC; 113: Alex Draper, TB, vs Rudy Osborne, She; Kagen Baker, Wri, vs Kael Johnson, NC; 120: Mica Herrera, Mor, vs Tugg Taylor, Cir; Seamus Casey, TB, vs Nathaniel Boreen, G/R; 126: Preston Seamands, Wri, vs Nathaniel Sausedo, NC; Quinton Hecker, Lov, vs Hunter Goodwin, She; 132: Reese osborne, She, vs Dustin Simmons, Glk; Asher Nicholson, Lov, vs Billy Brenton, NC; 138: Cael Porter, TB, vs Kyler Henderson, NC; Zach Valdez, Col, vs Cyruss Meeks, NC; 145: Parker Seeley, Mor, vs Damien Nesbitt, Bak; Colson Coon, She, vs Cole Becker, Cir; 152: Warren Carr, TB, vs Darrian Black, Mor; Tryston Truempler, Sho, vs Kaeden Wilcox, NC; 160: Rylin Burns, Col, vs Duke Gibble, Sho; Brock Steel, She, vs Charlee Thomson, Wri; 170: Joseph Kennah, Hul, vs Brendyn Nelson, NC; Wyatt Peters, Mor, vs Alex Mastrovito, Hul; 182: Rowdy Pfeil, Mor, vs Vincent Genatone, NC; Christopher Richter, TB, vs Emery Bemis, Lus; 195: Tate Clutter, G/R, vs Colter Helm, NC; Dekken Mayer, Mor, vs Lane Catlin, TB; 220: Parker Schlater, Mor, vs Dmitri Richards, Lus; Brock Sather, TB, vs Jonathan Hilder, Sho; 285: Dalton McInerney, TB, vs Justin Vela, She; Coy Trainor, Lov, vs Trey Yates, Col.