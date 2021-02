State wrestling: Class 2A First on the Floor

132

Asher Nicholson, Lov, vs Oscar Martinez, G/R; Charlee Solaas, Han, vs Jaden Houk, LFL/SE; Aydan Kelly, Kem, vs Jacob Anderson, Mor David Farrington, BP, vs Deonte Taylor, Hul; Isaac Struna, Dub, vs Jadyn Snyder, Lov; Aaustin Sticka, TR, vs Tyzer Isenberger, Wri; Braeden Cash, Sho, vs Preston Kelsey, Glk; Wyatt Mackey, Cok, vs Colton Coffman, Lus.

138

Wyatt McDermott, The, vs Jackson Hanusa, RM; Ernesto Barajas, Sho, vs Randy Peters, Mor; Landen Brownlee, WR, vs Thomas Wagner, Han; Jaron Petty, BP, vs Slayd Daley, Sar; Kaden Tescher, Wri, vs Wyatt Allred, Mor; Sean Johnson, Lus, vs Ezekiel King, Sho; Paxton Piasecki, Glk, vs Wiley Smith, BP; Hunter O'Neal, TR, vs Cael Thompson, Cok.

145

Pehton Truempler, Sho, vs Ty strohschein, G/R; Tadlee Isenberger, Wri, vs Justin Shotwell, Sar; Garrett Reece, Cok, vs Spencer Cuthrell, Mor; Brandon Jones, BP, vs AJ Moline, TR; Riggen Walker, Kem, vs Corbin Barry, Lov; Gage Gibson, LFL/SE, vs Eddie Tokarczyk, Hul; Trent Lytle, RM, vs Dakota Nelson, Cok; Dustin Simmons, Glk, receives a bye.

152