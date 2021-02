State wrestling: Class 3A First on the Floor

132

Colton Gehlhausen, Pin, vs Jaxxson Gomez, GR; Trenton Hubbs, Cod, vs Ezra Archuleta, Raw; Kaleb Fila, SV, vs Dalton Leach, Riv; Jaiden Lloyd, Wor, vs Rylan Wehr, Dou; Connor Todd, GR, vs DC Cathcart, B/PB; Michael Sandusky, Tor, vs Kein Anderson, Wor; Paxton Rees, Lan, vs Jacob Isaacson, SV; Andrew Gifford, Cod, vs Devin Weber, Whe.

138

Cody Phelps, Pin, vs Rhett Stover, Riv; Riley Mclaughlin, B/PB, vs Aidan Coberly, N/U; Winston Green, SV, vs Jayden Archuleta, Dou; Gulian Comstock, Wor, vs Keegan Meyer, Whe; Keltan Ewing, Dou, vs Hunter Davis, GR; Joseph Naef, SV, vs Gabe Harris, Lan; Conor Manlove, B/PB, vs Mikey Timmons, Pow; Mauriccio Grimaldo, Whe, vs Tanner Collins, MV.

145

Riley Bennett, Pow, vs Justin Newberry, Riv; Blay James, B/PB, vs Jake Hicks, Whe; Braxton Sabey, Lym, vs Conor Carey, Lan; Xavier Jirak, SV, vs Lane Ewing, Dou; Brayden Andrews, SV, vs Colton Woffinden, Wor; Hazen Camino, Buf, vs Kale Corley, N/U; Taylor Richey, Pin, vs Brett Stanton, GR; Bryce Hager, Tor, vs Logan Branigan, B/PB.

152