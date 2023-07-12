PRCA/WPRA standings through July 11
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $246,532; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $114,073; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $87,728; 4, Paden Bray, Stephenville, TX, $60,210; 5, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $58,847.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $166,553; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $132,774; 3, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 4, Cole Reiner, Buffalo, $87,804; 5, Jayco Roper, Oktaha, OK, $84,256; 6, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $81,602; 7, Kaycee Feild, Genola, UT, $81,038; 8, Clayton Biglow, Clements, CA, $73,234; 9, Kade Sonnier, Carencro, LA, $78,058; 10, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $77,270; 11, Orin Larsen, Manitoba, $65,689; 12, Jacob Lees, Caldwell, ID, $63,114; 13, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $58,560; 14, Sam Petersen, Helena, MT, $57,861; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $57,295; 37, Donny Proffit, Diamondville, $28,759.
People are also reading…
SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $172,068; 2, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $150,363; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $144,417; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $124,186; 5, Layton Green, Millarville, Alberta, $99,581; 6, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $89,176; 7, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $81,298; 8, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $81,124; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,374; 10, Tanner Butner, Daniel, $80,217; 11, Brody Cress, Hillsdale, $76,057; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $73,218; 13, Ryder Wright, Beaver, UT, $72,695; 14, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $59,677; 15, Kolby Wanchuk, Alberta, $59,099; 20, Q Taylor, Casper, $52,998; 23, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $51,000; 24, Brody Wells, Powell, $45,550.
BULL RIDING: 1, Ky Hamilton, Australia, $160,461; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $157,775; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $137,449; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $118,999; 5, Jestyn Woodward, Custer, SD, $114,979; 6, Jeff Askey, Athens, TX, $105,166; 7, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $96,719; 8, Trey Holston, Fort Scott, KS, $84,975; 9, T Parker, Winnie, TX, $82,063; 10, Cody Teel, Kountze, TX, $80,448; 11, Hayes Weight, Goshen, UT, $71,811; 12, Creek Young, Rogersville, MO, $70,063; 13, Jordan Hanson, Alberta, $69,879; 14, Cullen Telfer, Plant City, FL, $66,609; 15, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $65,421
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $146,869; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $81,444; 3, Ty Erickson, Helena, MT, $70,941; 4, Jesse Brown, Baker City, OR, $70,846; 5, J.D. Struxness, Milan, MN, $69,250; 6, Jacob Talley, Keatchie, LA, $66,763; 7, Will Lummus, Byhalia, MS, $63,630; 8, Cody Devers, Balko, OK, $60,386; 9, Bridger Anderson, Carrington, ND, $59,219; 10, Tucker Allen, Oak View, CA, $52,562; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $49,402; 12, Stan Branco, Chowchilla, CA, $48,552; 13, Stockton Graves, Alva, OK, $48,346; 14, Nick Guy, Sparta, WI, $47,722; 15, Dakota Eldridge, Elko, NV, $47,125.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $172,180; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $98,013; 3, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $89,969; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $85,878; 5, Haven Meged, Miles City, MT, $83,314; 6, Hunter Herrin, Apache, OK, $77,120; 7, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $76,431; 8, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $63,143; 9, Cory Solomon, Prairie View, TX, $62,206; 10, Riley Pruitt, Gering, NE, $61,772; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $57,830; 12, Trevor Hale, Perryton, TX, $54,995; 13, Blane Cox, Cameron, TX, $54,912; 14, John Douch, Huntsville, TX, $54,443; 15, Beau Cooper, Alberta, $54,074.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $107,389; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $90,837; 3, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $84,209; 4, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $83,450; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $80,766; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $68,027; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $60,570; 8, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $53,436; 9, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $52,383; 10, Dawson Graham, Alberta, $51,685; 11, Erich Rogers, Round Rock, AX, $51,120; 12, Jr. Dees, Aurora, SD, $50,864; 13, Brenten Hall, Jay, OK, $50,381; 14, Jake Clay, Sapulpa, OK, $49,468; 15, Clay Smith, Broken Bow, OK, $49,309.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $107,389; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $90,837; 3, Junior Nunes Nogueira, Spain, $84,209; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $80,766; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $68,027; 6, Justin Davis, Cottonwood, CA, $57,201; 7, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $53,301; 8, Traves Graves, Jay, OK, $52,989; 9, L.J. Yeahquo, Mandaree, ND, $52,383; 10, Paden Bray, Stephenville, TX, $52,252; 11, Dillon Graham, Alberta, $51,685; 12, Paul Eaves, Lonedell, MO, $51,372; 13, Ross Ashford, Lott, TX, $50,864; 14, Hunter Koch, Vernon, TX, $48,794; 15, Colter Todd, Willcox, AZ, $48,686; 22, Trey Yates, Pueblo, CO, $41,429; 41, Sid Sporer, Cody, $27,789.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $99,303; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $73,691; 3, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $73,295; 4, Kassie Mowry, Dublin, TX, $72,106; 5, Emily Beisel, Weatherford, OK, $65,729; 6, Sissy Winn, Chapman, TX, $63,128; 7, Paige Jones, Wayne, OK, $60,318; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $58,383; 9, Dona Kay Rule, Minco, OK, $57,285; 10, Kelly Allen, Stephenville, TX, $54,236; 11, Jackie Ganter, Abilene, TX, $53,527; 12, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $53,201; 13, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $51,094; 14, Shelley Morgan, Eustace, TX, $48,367; 15, Taycie Matthews, Wynne, AR, $47,291; 33, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $28,137.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $104,766; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $79,078; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $66,396; 4, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $62,499; 5, Sarah Angelone, Lipan, TX, $61,106; 6, Kelsie Domer, Dublin, TX, $54,210; 7, Joey Williams, Volborg, MT, $47,212; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $45,689; 9, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $45,469; 10, Erin Johnson, Fowler, CO, $43,852; 11, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $42,524; 13, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $40,578; 14, Taylor Munsell, Alva, OK, $40,526; 15, Beau Peterson, Council Grove, KS, $39,312; 17, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $34,848.