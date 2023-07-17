PRCA/WPRA standings through July 16
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $280,444; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $118,223; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $115,453; 4, Coleman Proctor, Pryor, OK, $64,614; 5, Paden Bray, Stephenville, TX, $63,561.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $188,724; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $140,451; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $107,958; 4, Cole Reiner, Buffalo, $98,710 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $97,270; 6, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 7, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $96,520; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $90,438; 9, Jayco Roper, Oktaha, OK, $86,232; 10, Clayton Biglow, Clements, CA, $82,925; 11, Orin Larsen, Manitoba, $70,945; 12, Jacob Lees, Caldwell, ID, $66,114; 13, Jess Pope, Waverly, KS, $62,267; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $62,195; 15, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $61,085; 40, Donny Proffit, Diamondville, $28,759.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $178,742; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $156,292; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $153,113; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $145,821; 5, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $116,098; 6, Layton Green, Millarville, Alberta, $112,488; 7, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $109,524; 8, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $94,776; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,374; 10, Tanner Butner, Daniel, $80,217; 11, Brody Cress, Hillsdale, $80,076; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $74,218; 13, Statler Wright, Beaver, UT, $72,983; 14, Ryder Wright Beaver, UT, $72,695; 15, Leon Fountain, Corona, NM, $63,911; 17, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $60,869; 18, Q Taylor, Casper, $60,144; 26, Brody Wells, Powell, $47,825; 30, Cole Elshere, Faith, SD, $40,072.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $179,812; 2, Ky Hamilton, Australia, $169,322; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $150,736; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $125,739; 5, Jestyn Woodward, Custer, SD, $115,979; 6, Trey Holston, Fort Scott, KS, $115,743; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $105,166; 8, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $98,089; 9, T Parker, Winnie, TX, $91,054; 10, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $90,228; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $87,463; 12, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $85,131; 13, Trey Kimzey, Strong City, OK, $82,838; 14, Cody Teel, Kountze, TX, $81,448; 15, Hayes Weight, Goshen, UT, $78,192.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $149,869; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $99,596; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $89,593; 4, Ty Erickson, Helena, MT, $87,087; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $84,654; 6, J.D. Struxness, Milan, MN, $79,362; 7, Cody Devers, Balko, OK, $74,053; 8, Stan Branco, Chowchilla, CA, $69,500; 9, Jacob Talley, Keatchie, LA, $66,763; 10, Bridger Anderson, Carrington, ND, $60,619; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $59,627; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $58,709; 13, Dakota Eldridge, Elko, NV, $52,900; 14, Tucker Allen, Oak View, CA, $52,562; 15, Cash Robb, Altamont, UT, $50,122.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $182,275; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $108,746; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $103,201; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $95,803; 5, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $94,119; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $83,601; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $81,860; 8, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $79,971; 9, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $79,074; 10, Blane Cox, Cameron, TX, $77,426; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $71,738; 12, Cory Solomon, Prairie View, TX, $63,606; 13, Riley Pruitt, Gering, NE, $61,772; 14, John Douch, Huntsville, TX, $58,658; 15, Matt Shiozawa, Chubbuck, ID, $56,792.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $111,175; 2, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $108,638; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $102,153; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $91,207; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $80,766; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $77,673; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $65,206; 8, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $58,237; 9, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $57,408; 10, Clay Smith, Broken Bow, OK, $54,723; 11, Brenten Hall, Jay, OK, $53,732; 12, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $53,436; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $53,416; 14, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $52,620; 15, Luke Brown, Rock Hill, SC, $51,532.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $108,638; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $102,153; 3, Junior Nunes Nogueira, Spain, $91,207; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $80,766; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $77,672; 6, Colter Todd, Willcox, AZ, $62,938; 7, Tyler Worley, Berryville, AR, $60,160; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $59,801; 9, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $58,237; 10, Paul Eaves, Lonedell, MO, $57,759; 11, Justin Davis, Cottonwood, CA, $57,201; 12, Jake Long, Coffeyville, KS, $56,320; 13, Traves Graves, Jay, OK, $55,968; 14, Paden Bray, Stephenville, TX, $55,602; 15, Logan Medlin, Tatum, NM, $53,416; 22, Trey Yates, Pueblo, CO, $44,869; 44, Sid Sporer, Cody, $27,789.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $99,303; 2, Kassie Mowry, Dublin, TX, $78,863; 3, Ilyssa Riley, Hico, TX, $578,063; 4, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $74,774; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $73,691; 6, Paige Jones, Wayne, OK, $72,169; 7, Emily Beisel, Weatherford, OK, $65,729; 8, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $65,207; 9, Jessica Routier, Buffalo, SD, $63,615; 10, Sissy Winn, Chapman, TX, $63,128; 11, Dona Kay Rule, Minco, OK, $58,478; 12, Kelly Allen, Stephenville, TX, $56,345; 13, Jackie Ganter, Abilene, TX, $53,527; 14, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $53,201; 15, Shelley Morgan, Eustace, TX, $52,584; 34, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $28,770.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $104,766; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $79,300; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $66,410; 4, Sarah Angelone, Lipan, TX, $66,355; 5, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $66,112; 6, Taylor Munsell, Alva, OK, $56,924; 7, Kelsie Domer, Dublin, TX, $54,239; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $51,910; 9, Joey Williams, Volborg, MT, $47,212; 10, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $45,469; 11, Erin Johnson, Fowler, CO, $45,005; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $44,436; 13, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 14, Beau Peterson, Council Grove, KS, $41,192; 15, Bradi Good, Abilene, TX, $40,694; 20, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $34,848.