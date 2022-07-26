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PRO RODEO

Buffalo's Cole Reiner continues to make push for top spot in PRCA bareback standings

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Cole Reiner at Central Wyoming Fair & PRCA Rodeo

Buffalo bareback bronc rider Cole Reiner competes on Cervi Championship Rodeo's Hitman at the Central Wyoming Rodeo on June 16 in Casper. Reiner won the short-go round with an 87.5-point ride.

 Jackie Jensen, PRCA

Cole Reiner is putting the finishing touches on a July to remember.

The bareback bronc rider from Buffalo, who began the month No. 4 in the Professional Rodeo Cowboys Association world standings, is now No. 2 and within striking distance of leader Jess Pope. Reiner currently has earned more than $117,000 on the season and trails Pope by a little more than $4,000.

The former Casper College cowboy entered July trailing Pope by more than $46,000 but has won more than $47,000 this month while Pope, who has been slowed by an injury, has won just $5,000.

Reiner began the month by winning the title at the Cody Stampede and two weeks ago he won both the Central Wyoming Fair & PRCA Rodeo and the Sheridan WYO Rodeo. Those three titles put nearly $19,000 in Reiner's bank account as he makes a push for his third consecutive trip to the National Finals Rodeo.

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This past weekend at the California Rodeo Salinas Reiner tied for fourth in the first round, won the finals with an 88-point ride on Four Star Rodeo's Dirty Harry to finish second in the average to pocket more than $7,800. He'll look to keep things rolling this week when he competes at Cheyenne Frontier Days.

In addition to Reiner, two-time NFR average champ Brody Cress from Hillsdale is No. 2 in saddle bronc with $136,000 and Tanner Butner from Daniel is No. 15 in saddle bronc with more than $64,000. Steer wrestler Payden McIntyre from Douglas is No. 17 in the world standings with nearly $44,000 on the season.

Two other cowboys with Wyoming ties are inside the top 15, which would earn them a spot in the season-ending NFR. Two-time world champ Zeke Thurston, who competed at Sheridan College, is No. 8 in saddle bronc; and former Central Wyoming College cowboy Ty Breuer is No. 15 in bareback.

This year's NFR is Dec. 1-10 at the Thomas & Mack Center in Las Vegas.

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Cole Reiner 2022 headshot

Reiner

PRCA world standings

Through July 25

ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $277,041; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $129,330; 3, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $104,236; 4, Josh Frost, Randlett, UT, $98,858; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $89,433.

BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $121,660; 2, Cole Reiner, Buffalo, $117,421; 3, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $110,117; 4, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $106,131; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $97,910; 6, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $97,444; 7, Kaycee Feild, Genola, UT, $96,032; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $93,647; 9, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $91,803; 10, Cole Franks, Clarendon, TX, $83,417; 11, Leighton Berry, Weatherford, TX, $79,486; 12, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $77,303; 13, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $70,497; 14, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $67,543; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $61,690; 26, Seth Hardwick, Ranchester, $38,594.

SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $190,602; 2, Brody Cress, Hillsdale, $136,000; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $125,845; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $107,969; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $105,467; 6, Layton Green, Millarville, AB, $95,212; 7, Kade Bruno, Challis, ID, $93,530; 8, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $88,880; 9, Logan Hay, Wildwood, AB, $83,853; 10, Lefty Holman, Visalia, CA, $83,489; 11, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $79,137; 12, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $78,656; 13, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $71,908; 14, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $67,101; 15, Tanner Butner, Daniel, $64,023; 24, Shorty Garrett, Eagle Butte, $47,940; 28, Cole Elshere, Faith, SD, $42,570.

BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $225,164; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $164,938; 3, Jeff Askey, Athens, TX, $118,491; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 5, Garrett Smith, Rexburg, ID, $90,559; 6, Trey Kimzey, Strong City, OK, $86,040; 7, JR Stratford, Byers, KS, $85,356; 8, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $80,889; 9, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $78,450; 10, Lukasey Morris, Union City, OK, $78,232; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $73,767; 12, Trevor Kastner, Roff, OK, $69,315; 13, Ky Hamilton, Mackay, QL, $68,912; 14, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $65,294; 15, Reid Oftedahl, Raymond, MN, $60,463; 16, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $58,585; 25, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $52,124; 29, Clayton Savage, Banner, $49,762.

STEER WRESTLING: 1, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $103,769; 2, Will Lummus, Byhalia, MS, $93,5051; 3, Hunter Cure, Holliday, TX, $90,266; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $86,379; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $84,837; 6, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $78,825; 7, Dakota Eldridge, Elko, NV, $75,999; 8, Tristan Martin, Sulphur, LA, $75,510; 9, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $69,212; 10, Timmy Sparing, Helena, MT, $63,968; 11, Tanner Brunner, Ramona, KS, $54,682; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $54,428; 13, Dalton Massey, Hermiston, OR, $54,021; 12, Jesse Brown, Baker City, OR, $53,560; 15, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $52,260; 17, Payden McIntyre, Douglas, $43,850.

TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $139,691; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $131,102; 3, John Douch, Huntsville, TX, $126,841; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $107,683; 5, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $100,537; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $99,460; 7, Haven Meged, Miles City, MT, $97,978; 8, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $92,405; 9, Cory Solomon, Prairie, TX, $86,620; 10, Marty Yates, Stephenville, TX, $84,193; 11, Ty Harris, San Angelo, TX, $77,231; 12, Hunter Herrin, Apache, OK, $74,487; 13, Cooper Martin, Alma, KS, $70,062; 14, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $69,462; 15, Macon Murphy, Keatchie, LA, $66,520; 19, Riley Pruitt, Gering, NE, $54,875.

TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $152,019; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $110,094; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $89,825; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $86,184; 5, Coleman Proctor, Pryor, OK, $72,328; 6, Jr. Dees, Aurora, SD, $69,753; 7, Lightning Aguilera, Athens, TX, $67,634; 8, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $67,116; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $66,513; 10, Riley Minor, Ellensburg, WA, $66,322; 11, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $55,290; 12, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $54,891; 13, Jake Orman, Prairie, MS, $53,152; 14, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $52,097; 15, Cory Kidd, Statesville, NC, $51,658.

TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $152,019; 2, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $89,825; 3, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $86,064; 4, Jake Long, Coffeyville, KS, $82,411; 5, Jade Corkill, Fallon, NV, $76,286; 6, Logan Medlin Tatum, NM, $72,328; 7, Levi Lord, Sturgis, SD, $69,470; 8, Travis Graves, Jay, OK, $67,116; 9, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $66,513; 10, Brady Minor, Ellensburg, WA, $66,322; 11, Jonathan Torres, Ocala, FL, $63,285; 12, Joseph Harrison, Marietta, OK, $58,287; 13, Jake Minor, Ellensburg, WA, $56,391; 14, Patrick Smith, Lipan, TX, $55,290; 15, Brye Crites, Welch, OK, $52,625; 29, Trey Yates, Pueblo, CO, $36,235.

Inside

Current PRCA standings. Page B2

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