Cheyenne Frontier Days final results

Team Roping: 1, Clay Smith, Broken Bow, Okla./Jade Corkill, Fallon, Nev., 10.2 seconds, $8,807 each. 2, Eric Martin, Aurora, Colo./Ryon Tittel, Pueblo, Colo., 11.0, $7,658 each. 3, Levi Simpson, Ponoka, Alberta/Tyler Worley, Berryville, Ark., 11.3, $6,510 each. 4, Jake Cooper, Monument, N.M./Lane Mitchell, Bolivar, Tenn., 13.4, $5,361 each. 5, (tie) Curry Kirchner, Ames, Okla./Austin Rogers, Crescent, Okla., and Clint Summers, Lake City, Fla./Ross Ashford, Lott, Texas, 14.0, $3,638 each. 7, Jr. Dees, Aurora, S.D./Matt Sherwood, Pima, Ariz., $1,915 each. 8, (tie) Joshua Torres/Jonathan Torres, Ocala, Fla.; and Dustin Egusquiza, Marianna, Fla./Travis Graves, Jay, Okla., 15.0, $383 each.