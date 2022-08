Cheyenne Frontier Days final results

Bareback Riding: 1, Tim O’ Connell, Zwingle, Iowa, 88.5 points on Sankey Pro Rodeo’s Sozo, $8,481. 2, R.C. Landingham, Hat Creek, Calif., 87.5, $6,425. 3, (tie)Tanner Aus, Granite Falls, Minn., and Garrett Shadbolt, Merriman, Neb., 86.5, $3,855. 5, (tie) Ty Breuer, Mandan, N.D. , and Yance Day, Tahlequah, Okla., 85.5, $1,542.

Team Roping: 1, Clay Tryan, Billings, Mont., and Jade Corkill, Fallon, Nev., 7.5 seconds, $9,200. 2, (tie) Erich Rogers, Round Rock, Ariz., and Paden Bray, Stephenville, Texas; and Chad Masters, Cedar Hill, Tenn., and Paul Eaves, Lonedell, Mo., 8.3, $7,400 each. 4, Rhett Anderson, Annabella, Utah, and Max Kuttler, American Falls, Idaho, 8.7, $5,600. 5, Garrett Rogers, Baker City, Ore., and Justin Davis, Cottonwood, Calif., 9.6, $4,400. 6, Brayden Parker and Dustin Searcy, Scottsdale, Ariz., 9.9, $3,200. 7, Paul David Tierney, Oklahoma City, Okla., and Tanner Braden, Dewey, Okla., 10.2, $2,000. 8, Turner Harris, Killdeer, N.D., and Matt Kasner, Cody, Neb., 10.4, $800.