Cheyenne Frontier Days leaders through Wednesday

Saddle Bronc Riding: First-round leaders: 1. Ben Andersen, 88 points on Dakota Rodeo's Bridal Shower; 2. Stetson Dell Wright, 87.5; 3. Sage Newman, 87; 4. (tie) Tegan Smith, Kolby Wanchuk and Dawson Hay, 86.5 each.

Tie-Down Roping: First-round leaders: 1. Hunter Reaume, 10.9 seconds; 2. Rowdy Haferkamp, 11.0; 3. Tyler Prcin, 11.1; 4. (tie) Ryan Jarrett and Austin Atkinson, 11.2 each. Second-round leaders: 1. Glenn Jackson, 10.3 seconds; 2. (tie) Ty Harris and Ryan Jarrett, 11.0 each; 4. Bryson Sechrist, 11.2; 5. (tie) Tuf Case Cooper, John Douch, Bo Pickett and Marty Yates, 11.3 each. Average leaders: 1. Ryan Jarrett, 22.2 seconds; 2. Hunter Reaume, 22.5; 3. Marty Yates, 23.7; 4. Glenn Jackson, 23.8; 5. Blake Chauvin, 23.9; 6. Ladd King, 24.1.

Barrel Racing: First round: 1. Lisa Lockhart, 17.42 seconds, $5,499; 2. Tarryn Lee, 17.45, $4,713; 3. Stephanie Fryar, 17.54, $3,928; 4. Hailey Kinsel, 17.56, $3,404; 5. Nellie Miller, 17.62, $2,618. Second-round leaders: 1. Hailey Kinsel, 17.22 seconds; 2. Lisa Lockhart, 17.37; 3. Jessica Routier, 17.41; 4. Bradi Good, 17.55; 5. Lindsay Sears, 17.57. Average leaders: 1. Hailey Kinsel, 34.78 seconds on two head; 2. Lisa Lockhart, 34.79; 3. Tarryn Lee, 35.11; 4. Ivy Saebens, 35.34; 5. Jimmie Smith, 35.35; 6. Jordon Briggs, 35.42.

Bull Riding: First round: 1. JB Mauney, 87.5 points on Dakota Rodeo's Eagle Eye, $4,409; 2. (tie) Chase Dougherty and Jordan Spears, 86, $2,940 each; 4. JC Mortensen, 85.5, $1,617; 5. (tie) Sage Kimzey, Mason Spain, Dustin Boquet and Ky Hamilton, 84, $698 each. Second-round leaders: 1. Daylon Swearingen, 87 points on Harper & Morgan Rodeo Co's No. 653; 2. (tie) Ky Hamilton and Jordan Spears, 86.5 each; 4. Jordan Hansen, 84; 5. (tie) Stetson Dell Wright and Chance William Schott, 83 each. Average leaders: 1. Jordan Spears, 172.5 points; 2. Ky Hamilton, 170.5; 3. Stetson Dell Wright, 166; 4. Chance William Schott, 163; 5. Sage Kimzey, 161; 6. Parker Breding, 160.5.

