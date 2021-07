Cheyenne Frontier Days results

Saddle Bronc Riding: First-round leaders: 1. Ben Andersen, 88 points on Dakota Rodeo's Bridal Shower; 2. Stetson Dell Wright, 87.5; 3. Sage Newman, 87; 4. (tie) Kolby Wanchuk and Tegan Smith, 86.5 each.

Tie-Down Roping: First-round leaders: 1. Rowdy Haferkamp, 11.0 seconds; 2. Tyler Prcin, 11.1; 3. Jerry Adamson, 11.6; 4. (tie) Lane Livingston and Chance Thiessen, 11.7 each. Second-round leaders: 1. Ty Harris, 11.0; 2. Bryson Sechrist, 11.2; 3. (tie) Bo Pickett and John Douch, 11.3 each; 5. Matt Shiozawa, 11.4. Average leaders: 1. Blane Cox, 24.3; 2. (tie) John Douch and Bo Pickett, 25.3 each; 4. Lane Livingston, 25.7; 5. Chance Oftedahl, 25.8; 6. Ty Harris, 26.2.

Barrel Racing: First round: 1. Lisa Lockhart, 17.42 seconds, $5,499; 2. Tarryn Lee, 17.45, $4,713; 3. Stephanie Fryar, 17.54, $3,928; 4. Hailey Kinsel, 17.56, $3,404; 5. Nellie Miller, 17.62, $2,618. Second-round leaders: 1. Jessica Routier, 17.41; 2. Jimmie Smith, 17.61; 3. Michelle Darling, 17.64; 4. Stevi Hillman, 17.75; 5. Lindsay Stock, 17.78. Average leaders: 1. Jimmie Smith, 35.35; 2. Michelle Darling, 35.49; 3. Jessica Routier, 35.66; 4. Lindsay Stock, 35.75; 5. Kassie Mowry, 35.86.

Bull Riding: First-round leaders: 1. (tie) Chase Dougherty, on Dakota Rodeo's Goosebumps, and Jordan Spears, on United Pro Rodeo's Diamond Cutter, 86 points each; 3. JC Mortensen, 85.5; 4. (tie) Sage Kimzey, Ky Hamilton, Mason Spain and Dustin Boquet, 84 each. Second-round leaders: 1. Parker Breding, 82 points on Dakota Rodeo's Touch N Go; 2. Jesse Hopper, 80; 3. Laramie Mosley, 79.5. Average leaders: 1. Parker Breding, 160.5; 2. Jesse Hopper, 159.5; 3. (tie) Jordan Spears and Chase Dougherty, 86; 5. JC Mortensen, 85.5; 6. Sage Kimzey, 84.

