PRCA/WPRA final world standings for 2022 season

Final 2022 world standings
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $758,829; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $372,965; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $307,701; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $235,261; 5, Marty Yates, Stephenville, TX, $225,732.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $390,620; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $316,490; 3, Leighton Berry, Weatherford, TX, $267,274; 4, Cole Franks, Clarendon, TX, $263,378; 5, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $246,696; 6, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $234,232; 7, Cole Reiner, Buffalo, $228,021; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $206,851; 9, Tilden Hooper, Carthage, TX, $188,477; 10, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $185,367; 11, Clayton Biglow, Clements, CA, $173,605; 12, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $163,353; 13, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $151,257; 14, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $133,784; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $122,744.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $399,916; 2, Lefty Holman, Visalia, CA, $341,390; 3, Logan Hay, Wildwood, AB, $339,401; 4, Stetson Wright, Milford, UT, $335,797; 5, Sage Newman, Melstone, MT, $320,474; 6, Brody Cress, Hillsdale, $246,275; 7, Dawson Hay, Wildwood, AB, $213,122; 8, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $211,633; 9, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $204,126; 10, Ryder Wright, Milford, UT, $192,673; 11, Kade Bruno, Challis, ID, $178,505; 12, Layton Green, Millarville, AB, $175,808; 13, Wyatt Casper, Miami, TX, $145,150; 14, Tanner Butner, Daniel, $133,481; 12, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $127,543.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $592,144; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $409,630; 3, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $379,786; 4, Ky Hamilton, Mackay, AU, $278,412; 5, Trevor Kastner, Roff, OK, $255,179; 6, Jeff Askey, Athens, TX, $229,905; 7, Trey Kimzey, Strong City, OK, $201,999; 8, Garrett Smith, Rexburg, ID, $197,594; 9, Trey Holston, Fort Scott, KS, $171,357; 10, JR Stratford, Byers, KS, $142,943; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $127,692; 12, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $126,065; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $122,314; 14, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $110,994; 15, Lukasey Morris, Union City, OK, $110,667; 16, Reid Oftedahl, Raymond, MN, $107,994.
STEER WRESTLING: 1, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $268,881; 2, Will Lummus, Byhalia, MS, $266,188; 3, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $249,892; 4, Hunter Cure, Holliday, TX, $247,309; 5, Jesse Brown, Baker City, OR, $241,152; 6, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $235,288; 7, J.D. Struxness, Milan, MN, $197,228; 8, Ty Erickson, Helena, MT, $192.400; 9, Tanner Brunner, Ramona, KS, $174,746; 10, Tristan Martin, Sulphur, LA, $170,981; 11, Dakota Eldridge, Elko, NV, $159,256; 12, Nick Guy, Sparta, WI, $148,880; 13, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $130,926; 14, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $127,177; 15, Timmy Sparing, Helena, MT, $95,199.
TIE-DOWN ROPING: 1, Caleb Smidt, Bellville, TX, $374,737; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $269,936; 3, Cory Solomon, Prairie, TX, $265,303; 4, Hunter Herrin, Apache, OK, $258,613; 5, John Douch, Huntsville, TX, $254,376; 6, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $233,962; 7, Marty Yates, Stephenville, TX, $228,106; 8, Haven Meged, Miles City, MT, $227,897; 9, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $217,108; 10, Riley Webb, Denton, TX, $188,597; 11, Ty Harris, San Angelo, TX, $187,697; 12, Tuf Cooper, Decatur, TX, $168,892; 13, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $160,886; 14, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $154,908; 15, Macon Murphy, Keatchie, LA, $148,904.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $340,708; 2, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $307,095; 3, Clay Tryan, Billings, MT, $264,955; 4, Andrew Ward, Edmond, OK, $226,723; 5, Jr. Dees, Aurora, SD, $209,730; 6, Coleman Proctor, Pryor, OK, $207,355; 7, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $201,831; 8, Tyler Wade, Terrell, TX, $196,869; 9, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $178,454; 10, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $169,184; 11, Riley Minor, Ellensburg, WA, $155,917; 12, Lightning Aguilera, Athens, TX, $152,886; 13, Cody Snow, Los Olivos, CA, $137,363; 14, Clay Smith, Broken Bow, OK, $131,807; 15, Jake Orman, Prairie, MS, $129,422.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $340,708; 2, Patrick Smith, Lipan, TX, $307,095; 3, Jade Corkill, Fallon, NV, $231,147; 4, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $225,181; 5, Levi Lord, Sturgis, SD, $211,128; 6, Logan Medlin, Tatum, NM, $207,355; 7, Travis Graves, Jay, OK, $202,545; 8, Trey Yates, Pueblo, CO, $193,306; 9, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $179,390; 10, Joseph Harrison, Marietta, OK, $173,855; 11, Jake Long, Coffeyville, KS, $173,287; 12, Brady Minor, Ellensburg, WA, $155,917; 13, Jonathan Torres, Ocala, FL, $145,432; 14, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $137,363; 15, Brye Crites, Welch, OK, $130,764.
BARREL RACING: 1, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $302,172; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $274,520; 3, Shelley Morgan, Eustace, TX, $265,030; 4, Lisa Lockhart, Oeltichs, SD, $253,197; 5, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $231,860; 6, Emily Beisel, Weatherford, OK, $221,718; 7, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $184,751; 8, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $182,971; 9, Dona Kay Rule, Minco, OK, $171,019; 10, Leslie Smalygo, Skiatook, OK, $158,343; 11, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $154,161; 12, Kassie Mowry, Dublin, TX, $150,121; 13, Sissy Winn, Chapman Ranch, TX, $149,156; 14, Stevi Hillman, Granbury, TX, $138,064; 15, Jessica Routier, Buffalo, SD, $123,445.