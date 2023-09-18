PRCA/WPRA standings through Sept. 17
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $385,780; 2, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $143,307; 3, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $135,046; 4, Paul David Tierney, Oklahoma City, OK, $118,342; 5, Caleb Smidt, Bellville, TX, $112,613.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $237,546; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $158,785; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $154,477; 4, Clayton Biglow, Clements, CA, $148,120; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $143,945; 6, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $141,143; 7, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $131,830; 8, Cole Reiner, Buffalo, $127,010; 9, Jayco Roper, Oktaha, OK, $125,133; 10, Jess Pope, Waverly, KS, $115,623; 11, Kaycee Feild, Genola, UT, $115,374; 12, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $112,645; 13, Richmond Champion, Stevensville, MT, $111,688; 14, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $100,206; 15, Dean Thompson, Altamont, UT, $99,307; 36, Donny Proffit, Diamondville, $43,738; 48, Ty Breuer, Mandan, ND, $26,145.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $235,295; 2, Sage Newman, Melstone, MT, $224,716; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $211,709; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $187,759; 5, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $150,919; 6, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $149,658; 7, Wyatt Casper, Miami, TX, $138,056; 8, Ryder Wright, Beaver, UT, $136,576; 9, Layton Green, Millarville, Alberta, $129,485; 10, Brody Cress, Hillsdale, $126,304; 11, Damian Brennan, Australia, $123,831; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $121,788; 13, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $118,861; 14, Ryder Sanford, Sulphur, LA, $117,621; 15, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $116,498; 16, Q Taylor, Casper, $114,361; 17, Tanner Butner, Daniel, $112,074; 22, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $79,276; 27, Cole Elshere, Faith, SD, $62,346; 34, Brody Wells, Powell, $48,422; 43, K’s Thomson, Lundbreck, Alberta, $34,104.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $324,128; 2, Ky Hamilton, Australia, $240,667; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $229,478; 4, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $178,637; 5, Trey Holston, Fort Scott, KS, $172,265; 6, Creek Young, Rogersville, MO, $156,286; 7, T Parker, Winnie, TX, $148,316; 8, Trey Kimzey, Strong City, OK, $148,670; 9, Hayes Weight, Goshen, UT, $144,639; 10, Sage Kimzey, Salado, TX, $142,739; 11, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $139,734; 12, Cody Teel, Kountze, TX, $135,024; 13, Jeff Askey, Athens, TX, $134,039; 14, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $132,925; 15, Cullen Telfer, Plant City, FL, $123,720; 16, Jestyn Woodward, Custer, SD, $117,416.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $185,888; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $145,543; 3, Jesse Brown, Baker City, OR, $136,613; 4, Ty Erickson, Helena, MT, $117,970; 5, Dakota Eldridge, Elko, NV, $115,887; 6, Will Lummus, Byhalia, MS, $114,828; 7, J.D. Struxness, Milan, MN, $109,238; 8, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $104,105; 9, Jacob Talley, Keatchie, LA, $100,747; 10, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $100,667; 11, Cody Devers, Balko, OK, $96,607; 12, Stan Branco, Chowchilla, CA, $96,132; 13, Don Payne, Stephenville, TX, $83,110; 14, Nick Guy, Sparta, WI, $82,112; 15, Bridger Anderson, Carrington, ND, $81,399.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $277,796; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $191,643; 3, Shad Mayfield, Clovis, NM, $165,947; 4, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $154,877; 5, Ty Harris, San Angelo, TX, $139,392; 6, Cory Solomon, Prairie View, TX, $119,409; 7, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $116,968; 8, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $115,002; 9, John Douch, Huntsville, TX, $113,739; 10, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $113,280; 11, Blane Cox, Cameron, TX, $113,038; 12, Hunter Herrin, Apache, OK, $112,537; 13, Caleb Smidt, Bellville, TX, $112,317; 14, Kincade Henry, Mount Pleasant TX, $111,736; 15, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $100,165; 24, Riley Pruitt, Gering, NE, $76,049.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $160,186; 2, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $145,083; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $135,481; 4, Tyler Wade, Terrell, TX, $133,436; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $123,372; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $118,706; 7, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $118,410; 8, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $117,831; 9, Andrew Ward, Edmond, OK, $114,765; 10, Coleman Proctor, Pryor, OK, $98,487; 11, Jake Clay, Sapulpa, OK, $94,896; 12, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $92,283; 13, Luke Brown, Rock Hill, SC, $91,776; 14, Cody Snow, Los Olivos, CA, $88,353; 15, Clay Smith, Broken Bow, OK, $88,098; 47, Kellan Johnson, Casper, $40,096.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nunes Nogueira, Brazil, $160,186; 2, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $150,664; 3, Levi Lord, Sturgis, SD, $135,481; 4, Colter Todd, Willcox, AZ, $132,998; 5, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $123,732; 6, Paul Eaves, Lonedell, MO, $118,752; 7, Patrick Smith, Lipan, TX, $118,706; 8, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $114,765; 9, Logan Medlin, Tatum, NM, $98,487; 10, Hunter Koch, Vernon, TX, $91,776; 11, Jake Long, Coffeyville, KS, $91,684; 12, Tyler Worley, Berryville, AR, $91.381; 13, Jonathan Torres, Ocala, FL, $89,659; 14, Cole Curry, Liberty, MS, $88,681; 15, Paden Bray, Stephenville, TX, $88,581; 19, Trey Yates, Pueblo, CO, $79,582; 29, JC Flake, Grandbury, TX, $61,394; 33, Sid Sporer, Cody, $59,083.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $246,883; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $160,523; 3, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $134,594; 4, Kassie Mowry, Dublin, TX, $133,802; 5, Taycie Matthews, Wynne, AR, $122,661; 6, Jessica Routier, Buffalo, SD, $116,438; 7, Emily Beisel, Weatherford, OK, $112,881; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $110,266; 9, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $107,984; 10, Sissy Winn, Chapman, TX, $106,744; 11, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $105,776; 12, Stevi Hillman, Granbury, TX, $105,687; 13, Paige Jones, Wayne, OK, $100,147; 14, Summer Kosel, Glenham, SD, $97,996; 15, Sue Smith, Blackfoot, ID, $97,392; 48, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $31,929.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $145,787; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $136,944; 3, Sarah Angelone, Lipan, TX, $114,047; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $112,562; 5, Taylor Munsell, Alva, OK, $98,402; 6, Joey Williams, Volborg, MT, $96,799; 7, Kelsie Domer, Dublin, TX, $94,726; 8, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $85,703; 9, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $82,816; 10, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $80,688; 11, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $78,010; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $74,763; 13, Bradi Good, Abilene, TX, $74,685; 14, Kendal Pierson, Wardlow, Alberta, $69,995; 15, Erin Johnson, Fowler, CO, $63,222; 31, McKenna Hickson, Casper, $34,700; 32, Taylor Engesser, Spearfish, SD, $34,246; 49, Peggy Garman, Sundahce, $23,887.