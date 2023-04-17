PRCA/WPRA World Standings
Through April 16
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $142,929; 2, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $63,483; 3, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $48,659; 4, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $46,127; 5, Trevor Hale, Perryton, TX, $40,837.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Leighton Berry, Weatherford, TX, $115,758; 2, Keenan Hayes, Hayden, CO, $88,277; 3, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $53,714; 4, Kaycee Feild, Genola, UT, $49,770; 5, Jayco Roper, Oktaha, OK, $39,675; 6, Kade Sonnier, Carencro, LA, $38,908; 7, Luke Thrash, Bastrop, LA, $37,951; 8, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $37,001; 9, Sam Petersen, Helena, MT, $36,474; 10, Jacob Lees, Caldwell, ID, $35,982; 11, Clayton Biglow, Clements, CA, $35,930; 12, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $35,755; 13, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $33,954; 14, Dean Thompson, Altamont, UT, $32,977; 15, Tim O'Connell, Zwingle, IA, $32,927; 16, Cole Reiner, Buffalo, $32,136.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $96,806; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $96,747; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $65,170; 4, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $51,326; 5, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $49,491; 6, Tanner Butner, Daniel, $47,442; 7, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $47,126; 8, Ryder Wright, Beaver, UT, $44,253; 9, Kade Bruno, Challis, ID, $44,076; 10, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $44,039; 11, Brody Cress, Hillsdale, $43,102; 12, Wyatt Casper, Miami, TX, $41,617; 13, Cash Wilson, Wall, SD, $40,167; 14, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $38,087; 15, Logan Hay, Wildwood, Alberta, $35,497; 16, Brody Wells, Powell, $33,277; 21, Q Taylor, Casper, $26,115.
BULL RIDING: 1, Ky Hamilton, Australia, $101,842; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $89,519; 3, Jeff Askey, Athens, TX, $76,055; 4, Stetson Wright, Milford, UT, $68,536; 5, Trey Holston, Fort Scott, KS, $60,226; 6, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $51,966; 7, T Parker, Winnie, TX, $48,186; 8, Koby Radley, Holden, LA, $44,888; 9, Chance Schott, McLaughlin, SD, $44,226; 10, Trey Benton, Richards, TX, $42,454; 11, Coy Thorson, Fergus Falls, MN, $41,831; 12, Jestyn Woodward, Custer, SD, $40,392; 13, Creek Young, Rogersville, MO, $39,818; 14, Cody Teel, Kountze, TX, $38,212; 15, T.J. Gray, Dairy, OR, $38,078; 16, Sage Kimzey, Salado, TX, $37,815.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $82,132; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $57,717; 3, Will Lummus, Byhalia, MS, $49,369; 4, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $42,755; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $42,424; 6, Jacob Talley, Keatchie, LA, $41,091; 7, Cody Devers, Balko, OK, $38,140; 8, Tucker Allen, Oak View, CA, $35,811; 9, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $30,990; 10, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $26,553; 11, Joshua Hefner, Knoxville, TN, $26,441; 12, Stan Branco, Chowchilla, CA, $25,783; 13, Eli Lord, Sturgis, SD, $24,372; 14, Cash Robb, Altamont, UT, $24,234; 15, Stockton Graves, Alva, OK, $23,778.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $105,437; 2, Hunter Herrin, Apache, OK, $60,749; 3, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $52,170; 4, Trevor Hale, Perryton, TX, $40,565; 5, Shad Mayfield, Clovis, NM, $39,376; 6, Cory Solomon, Prairie View, TX, $39,284; 7, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $37,813; 8, Tuf Cooper, Decatur, TX, $37,324; 9, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $37,292; 10, Riley Pruitt, Gering, NE, $28,724; 11, Haven Meged, Miles City, MT, $27,172; 12, Matt Shiozawa, Chubbuck, ID, $26,764; 13, Justin Smith, Leesville, LA, $25,917; 14, Cash Enderli, Liberty, TX, $25,269; 15, Marcos Costa, Puerto Rico, $24,177.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $75,149; 2, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $59,204; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $50,013; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $41,453; 5, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $40,324; 6, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $38,157; 7, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $31,831; 8, Cody Snow, Los Olivos, CA, $31,173; 9, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $29,560; 10, Jake Clay, Sapulpa, OK, $27,144; 11, Luke Brown, Rock Hill, SC, $24,036; 12, Riley Minor, Ellensburg, WA, $22,614; 13, Manny Egusquiza, Hico, TX, $22,462; 14, Clay Smith, Broken Bow, OK, $21,867; 14, Brenten Hall, Jay, OK, $21,586.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $75,149; 2, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $50,013; 3, Justin Davis, Cottonwood, CA, $44,266; 4, Junior Nogueira, Spain, $41,453; 5, Levi Lord, Sturgis, SD, $40,324; 6, Cole Curry, Liberty, MS, $38,157; 7, Billie Jack Saebens, Nowata, OK, $33,088; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $32,750; 9, L.J.Yeahquo, Mandaree, ND, $31,831; 10, Patrick Smith, Lipan, TX, $29,560; 11, Corey Hendrick, Bedias, TX, $26,038; 12, Hunter Koch, Vernon, TX, $24,036; 13, Paden Bray, Stephenville, TX, $23,457; 14, Brady Minor, Ellensburg, WA, $22,614; 14, Tyler Worley, Berryville, AR, $22,361; 17, Sid Sporer, Cody, $20,978.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $87,895; 2, Kassie Mowry, Dublin, TX, $65,322; 3, Jackie Ganter, Abilene, TX, $50,371; 4, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $43,288; 5, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $43,036; 6, Sissy Winn, Chapman, TX, $42,452; 7, Molly Otto, Grand Forks, ND, $38,622; 8, Jimmie Smith-Tew, McDade, TX, $35,682; 9, Kelly Allen, Stephenville, TX, $233,401; 10, Dona Kay Rule, Minco, OK, $32,753; 11, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $32,449; 12, Jessica Routier, Buffalo, SD, $31,867; 13, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $31,680; 14, Ilyssa Riley, Hico, TX, $28,024; 15, Taycie Matthews, Wynne, AR, $27,463; 20, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $22,485.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $91,914; 2, Joey Williams, Volborg, MT, $44,731; 3, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $40,532; 4, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $39,254; 5, Martha Angelone, Stephenville, TX, $37,331; 6, Erin Johnson, Fowler, CO, $34,731; 7, Sarah Angelone, Lipan, TX, $27,759; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $23,696; 9, JJ Hampton, Stephenville, TX, $22,734; 10, Sawyer Gilbert, Buffalo, SD, $22,601; 11, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $21,891; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $20,009; 13, Ashley Goforth, Azle, TX, $19,318; 14, Kelsie Domer, Dublin, TX, $19,175; 14, Jordan Jo Hollabaugh, Canyon, TX, $19,019.