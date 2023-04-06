PRCA/WPRA World Standings
Through April 5
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $136,110; 2, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $61,555; 3, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $48.659; 4, Trevor Hale, Perryton, TX, $33,086; 5. Brushton Minton, Witter Springs, CA, $29,399.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Leighton Berry, Weatherford, TX, $104, 899; 2, Keenan Hayes, Hayden, CO, $84,620; 3, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $53,714; 4, Kaycee Feild, Genola, UT, $49,770; 5, Jayco Roper, Oktaha, OK, $39,675; 6, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $37,001; 7, Sam Petersen, Helena, MT, $36,474; 8, Kade Sonnier, Carencro, LA, $35,260; 9, Jacob Lees, Caldwell, ID, $34,871; 10, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $33,954; 11, Dean Thompson, Altamont, UT, $32,977; 12, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $30,996; 13, Cole Reiner, Buffalo, $29,613; 14, Clayton Biglow, Clements, CA, $26,528; 15, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $25,948.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $95,382; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $90,148; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $65,170; 4, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $51,326; 5, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $48,068; 6, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $41.903; 7, Ryder Wright, Beaver, UT, $40,583; 8, Kade Bruno, Challis, ID, $39,523; 9, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $38,088; 10, Tanner Butner, Daniel, $37,246; 11, Brody Cress, Hillsdale, $36,696; 12, Logan Hay, Wildwood, Alberta, $35,167; 13, Wyatt Casper, Miami, TX, $34,344; 14, Brody Wells, Powell, $33,277; 15, Ryder Sanford, Sulphur, LA, $32,233; 20, Q Taylor, Casper, $26,115.
BULL RIDING: 1, Ky Hamilton, Australia, $99,859; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $80,924; 3, Jeff Askey, Athens, TX, $74,347; 4, Stetson Wright, Milford, UT, $67,128; 5, Trey Holston, Fort Scott, KS, $60,226; 6, Chance Schott, McLaughlin, SD, $44,226; 7, T Parker, Winnie, TX, $48,186; 8, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $42,920; 9, Coy Thorson, Fergus Falls, MN, $41,831; 10, Koby Radley, Holden, LA, $40,466; 11, Trevor Reiste, Linden, IA, $37,622; 12, Jestyn Woodward, Custer, SD, $36,812; 13, T.J. Gray, Dairy, OR, $35,928; 14, Colton Byram, Mound City, KS, $35,668; 15, Trey Benton, Richards, TX, $33,871.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $81,123; 2, Will Lummus, Byhalia, MS, $44,117; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $42,755; 4, Jesse Brown, Baker City, OR, $40,428; 5, Jacob Talley, Keatchie, LA, $40,086; 6, Ty Erickson, Helena, MT, $36,127; 7, Tucker Allen, Oak View, CA, $33,642; 8, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $30,990; 9, Cody Devers, Balko, OK, $30,375; 10, Joshua Hefner, Knoxville, TN, $26,441; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $23,846; 12, Stockton Graves, Alva, OK, $23,778; 13, Stan Branco, Chowchilla, CA, $23,512; 14, J.D. Struxness, Milan, MN, $22,768; 15, Cameron Morman, Glen Ullin, ND, $20,467.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $98,487; 2, Hunter Herrin, Apache, OK, $55,029; 3, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $40,898; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $39,376; 5, Tuf Cooper, Decatur, TX, $37,324; 6, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $34,850; 7, Trevor Hale, Perryton, TX, $32,815; 8, Riley Pruitt, Gering, NE, $28,724; 9, Cory Solomon, Prairie View, TX, $26,780; 10, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $25,865; 11, Cash Enderli, Liberty, TX, $25,269; 12, Haven Meged, Miles City, MT, $25,083; 13, Marcos Costa, Puerto Rico, $24,177; 14, Matt Shiozawa, Chubbuck, ID, $24,084; 15, Blane Cox, Cameron, TX, $23,214.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $68,198; 2, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $57,277; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $49,449; 4, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $38,157; 5, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $34,252; 6, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $34,096; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $30,589; 8, Jake Clay, Sapulpa, OK, $27,144; 9, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $26,922; 10, Manny Egusquiza, Hico, TX, $22,462; 11, Clay Smith, Broken Bow, OK, $21,867; 12, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $21,209; 13, Coy Rahlmann, Ellsinore, MO, $20,119; 14, Riley Minor, Ellensburg, WA, $19,623; 15, Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ, $19,622.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $68,198; 2, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $49,449; 3, Justin Davis, Cottonwood, CA, $42,552; 4, Cole Curry, Liberty, MS, $38,157; 5, Levi Lord, Sturgis, SD, $34,252; 6, Junior Nogueira, Spain, $34,096; 7, Billie Jack Saebens, Nowata, OK, $33,088; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $30,589; 9, Patrick Smith, Lipan, TX, $26,922; 10, Tyler Worley, Berryville, AR, $22,361; 11, Jake Long, Coffeyville, KS, $21,867; 12, Sid Sporer, Cody, $20,978; 13, Jonathan Torres, Ocala, FL, $20,336; 14, Corey Hendrick, Bedias, TX, $20,307; 15, Caleb Hendrix, Fallon, NV, $19,809.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $87,895; 2, Jackie Ganter, Abilene, TX, $49,193; 3, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $43,036; 4, Sissy Winn, Chapman, TX, $42,452; 5, Kassie Mowry, Dublin, TX, $39,982; 6, Molly Otto, Grand Forks, ND, $38,622; 7, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $32,449; 8, Jessica Routier, Buffalo, SD, $31,867; 9, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $31,680; 10, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $30,557; 11, Kelly Allen, Stephenville, TX, $26,983; 12, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $25,724; 13, Jimmie Smith-Tew, McDade, TX, $26,316; 14, Ilyssa Riley, Hico, TX, $24,743; 14, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $22,400; 18, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $21,308.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $90,224; 2, Joey Williams, Volborg, MT, $44,731; 3, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $39,379; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $37,265; 5, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $33,478; 6, Erin Johnson, Fowler, CO, $32,445; 7, Sarah Angelone, Lipan, TX, $27,759; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $23,696; 9, JJ Hampton, Stephenville, TX, $22,734; 10, Sawyer Gilbert, Buffalo, SD, $22,601; 11, Kelsie Domer, Dublin, TX, $19,175; 12, Josie Conner, Iowa, LA, $18,725; 13, Ashley Goforth, Azle, TX, $18,663; 14, Jordan Jo Hollabaugh, Canyon, TX, $18,457; 15, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $17,767.