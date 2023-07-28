PRCA/WPRA standings through July 24
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $288,807; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $121,373; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $112,453; 4, Paden Bray, Stephenville, TX, $75,308; 5, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $71,990.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $190,024; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $143,951; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $114,937; 4, Cole Reiner, Buffalo, $110,710 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $107,259; 6, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $100,370; 7, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $95,938; 9, Clayton Biglow, Clements, CA, $88,564; 10, Jayco Roper, Oktaha, OK, $87,982; 11, Orin Larsen, Manitoba, $79,945; 12, Sam Petersen, Helena, MT, $68,286; 13, Jacob Lees, Caldwell, ID, $67,714; 14, Jess Pope, Waverly, KS, $66,167; 15, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $64,545; 42, Donny Proffit, Diamondville, $28,759.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $181,697; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $168,417; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $167,763 4, Kade Bruno, Challis, ID, $148,911; 5, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $120,998; 6, Layton Green, Millarville, Alberta, $117,822; 7, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $112,674; 8, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $94,907; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $84,526; 10, Tanner Butner, Daniel, $82,108 11, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,456; 12, Brody Cress, Hillsdale, $80,076 13, Statler Wright, Beaver, UT, $74,733; 14, Ryder Wright Beaver, UT, $72,695; 15, Damian Brennan, Australia, $69,254; 17, Q Taylor, Casper, $62,481 20, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $60,869 27, Brody Wells, Powell, $49,662; 33, Cole Elshere, Faith, SD, $40,072.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $191,644; 2, Ky Hamilton, Australia, $176,509; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $151,400; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $129,802; 5, Trey Holston, Fort Scott, KS, $123,300; 6, Jestyn Woodward, Custer, SD, $120,879; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $115,659; 8, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $110,801; 9, Cody Teel, Kountze, TX, $94,738; 10, T Parker, Winnie, TX, $91,054; 11, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $91,023; 12, Creek Young, Rogersville, MO, $90,606; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $90,032; 14, Trey Kimzey, Strong City, OK, $89,739; 15, Trey Benton, Richards, TX, $81,514.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $155,019; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $102,169; 3, Ty Erickson, Helena, MT, $91,987; 4, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $89,593; 5, Will Lummus, Byhalia, MS, $88,955; 6, Cody Devers, Balko, OK, $85,014; 7, J.D. Struxness, Milan, MN, $79,362; 8, Stan Branco, Chowchilla, CA, $75,136; 9, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $72,536; 10, Jacob Talley, Keatchie, LA, $66,763; 11, Bridger Anderson, Carrington, ND, $65,165; 12, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $64,002; 13, Cash Robb, Altamont, UT, $60,348; 14, Stockton Graves, Alva, OK, $58,347; 15, Nick Guy, Sparta, WI, $56,873.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $192,626; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $115,549; 3, Shad Mayfield, Clovis, NM, $111,546; 4, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $106,703; 5, Ty Harris, San Angelo, TX, $99,303; 6, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $97,269; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $85,893; 8, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $83,815; 9, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $82,135; 10, Blane Cox, Cameron, TX, $80,926; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $73,738; 12, Cory Solomon, Prairie View, TX, $65,523; 13, Tuf Cooper, Decatur, TX, $64,466; 14, Caleb Smidt, Bellville, TX, $62,660; 15, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $62,541; 16, Riley Pruitt, Gering, NE, $61,772.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $108,638; 2, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $108,175; 3, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $106,402; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $99,233; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $83,949; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $81,509; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $68,764; 8, Clay Smith, Broken Bow, OK, $66,566; 9, Brenten Hall, Jay, OK, $65,479; 10, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $60,386; 11, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $60,039; 12, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $59,308; 13, Jake Clay, Sapulpa, OK, $58,368; 14, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $56,238; 15, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $56,139.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $108,638; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $106,402; 3, Junior Nunes Nogueira, Spain, $99,233; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $83,949; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $81,509; 6, Colter Todd, Willcox, AZ, $71,306; 7, Paden Bray, Stephenville, TX, $67,350; 8, Tyler Worley, Berryville, AR, $63,115; 9, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $61,962; 10, Coleby Payne, Stephenville, TX, $61,631; 11, Paul Eaves, Lonedell, MO, $60,390; 12, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $59,801; 13, Cole Curry, Liberty, MS, $59,398; 14, Justin Davis, Cottonwood, CA, $57,201; 15, Jake Long, Coffeyville, KS, $56,796; 24, Trey Yates, Pueblo, CO, $44,869; 44, Sid Sporer, Cody, $27,789.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $145,788; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $108,703; 3, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $106,583; 4, Kassie Mowry, Dublin, TX, $87,722; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $83,409; 6, Emily Beisel, Weatherford, OK, $82,015; 7, Taycie Matthews, Wynne, AR, $79,182; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $78,062; 9, Paige Jones, Wayne, OK, $72,129; 10, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $69,843; 11, Sissy Winn, Chapman, TX, $68,294; 12, Jessica Routier, Buffalo, SD, $67,465; 13, Jackie Ganter, Abilene, TX, $66,018; 14, Kelly Allen, Stephenville, TX, $64,471; 15, Dona Kay Rule, Minco, OK, $63,903; 38, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $28,770.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $105,376; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $84,599; 3, Sarah Angelone, Lipan, TX, $72,232; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $69,155; 5, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $66,135; 6, Taylor Munsell, Alva, OK, $65,251; 7, Kelsie Domer, Dublin, TX, $56,465; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $51,936; 9, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $48,975; 10, Joey Williams, Volborg, MT, $47,212; 11, Samantha Fulton, Miller, SD, $47,127; 12, Erin Johnson, Fowler, CO, $45,005; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $44,448; 14, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 15, Bradi Good, Abilene, TX, $41,809; 20, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $39,567.