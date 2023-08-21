PRCA/WPRA standings through Aug. 19
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $330,511; 2, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $134,333; 3, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $129,327; 4, Paul David Tierney, Oklahoma City, OK, $100,986; 5, Paden Bray, Stephenville, TX, $98,465.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $208,188; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $145,830; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $135,693; 4, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $132,180; 5, Cole Reiner, Buffalo, $127,010; 6, Clayton Biglow, Clements, CA, $122,912; 7, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $118,952; 8, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $114,873; 9, Kaycee Feild, Genola, UT, $108,902; 10, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $106,602; 11, Jayco Roper, Oktaha, OK, $104,969; 12, Jess Pope, Waverly, KS, $104,792; 13, Richmond Champion, Stevensville, MT, $97,498; 14, Sam Petersen, Helena, MT, $87,243; 15, Dean Thompson, Altamont, UT, $82,967; 42, Donny Proffit, Diamondville, $34,948; 45, Ty Breuer, Mandan, ND, $26,145.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $211,191; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $202,609; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $200,286; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $172,728; 5, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $144,297; 6, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $136,301; 7, Layton Green, Millarville, Alberta, $124,054; 8, Ryder Wright, Beaver, UT, $120,103; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $115,514; 10, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $112,227; 11, Lefty Holman, Visalia, CA, $110,027; 12, Damian Brennan, Australia, $109,778; 13, Brody Cress, Hillsdale, $104,960; 14, Q Taylor, Casper, $103,558; 15, Ryder Sanford, Sulphur, LA, $95,358; 16, Tanner Butner, Daniel, $95,346; 23, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $71,617; 29, Cole Elshere, Faith, SD, $53,267; 33, Brody Wells, Powell, $47,387; 50, Chris Wiliams, Greybull, $27,097.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $224,424; 2, Ky Hamilton, Australia, $199,037; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $192,703; 4, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $147,864; 5, Sage Kimzey, Salado, TX, $142,739; 6, Trey Holston, Fort Scott, KS, $141,345; 7, Jeff Askey, Athens, TX, $125,219; 8, Jestyn Woodward, Custer, SD, $115,979; 9, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $112,273; 10, Cody Teel, Kountze, TX, $112,097; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $109,991; 12, Trey Kimzey, Strong City, OK, $109,642; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $104,956; 14, T Parker, Winnie, TX, $100,849; 15, Hayes Weight, Goshen, UT, $100,173; 48, Hawk Whitt, Thermopolis, $39,453.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $165,454; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $122,700; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $118,014; 4, Will Lummus, Byhalia, MS, $105,895; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $102,215; 6, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $94,297; 7, Dakota Eldridge, Elko, NV, $89,936; 8, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $89,467; 9, Cody Devers, Balko, OK, $89,408; 10, Jacob Talley, Keatchie, LA, $89,255; 11, J.D. Struxness, Milan, MN, $88,537; 12, Stan Branco, Chowchilla, CA, $83,974; 13, Don Payne, Stephenville, TX, $75,218; 14, Nick Guy, Sparta, WI, $70,085; 15, Bridger Anderson, Carrington, ND, $68,039.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $229,499; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $165,009; 3, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $141,135; 4, Shad Mayfield, Clovis, NM, $128,166; 5, Ty Harris, San Angelo, TX, $126,514; 6, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $106,470; 7, Hunter Herrin, Apache, OK, $106,470; 8, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $101,092; 9, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $97,121; 10, John Douch, Huntsville, TX, $96,822; 11, Caleb Smidt, Bellville, TX, $93,972; 12, Blane Cox, Cameron, TX, $92,241; 13, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $90,614; 14, Cory Solomon, Prairie View, TX, $90,456; 15, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $90,414; 24, Riley Pruitt, Gering, NE, $71,355.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $133,495; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $131,734; 3, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $130,055; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $114,604; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $110,018; 6, Tyler Wade, Terrell, TX, $102,320; 7, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $101,480; 8, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $95,106; 9, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $84,395; 10, Cody Snow, Los Olivos, CA, $82,341; 11, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $82,089; 12, Brenten Hall, Jay, OK, $79,495; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $79,297; 14, Jake Clay, Sapulpa, OK, $77,714; 15, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $72,573; 47, Kellan Johnson, Casper, $34,203.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nunes Nogueira, Brazil, $133,495; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $131,734; 3, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $119,547; 4, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $114,604; 5, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $111,018; 6, Patrick Smith, Lipan, TX, $101,480; 7, Colter Todd, Willcox, AZ, $97,256; 8, Paul Eaves, Lonedell, MO, $95,458; 9, Jake Long, Coffeyville, KS, $83,366; 10, Cole Curry, Liberty, MS, $81,418; 11, Paden Bray, Stephenville, TX, $81,365; 12, Logan Medlin, Tatum, NM, $79,297; 132, Justin Davis, Cottonwood, CA, $75,476; 14, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $72,573; 15, Tyler Worley, Berryville, AR, $72,422; 20, Trey Yates, Pueblo, CO, $67,041; 27, JC Flake, Grandbury, TX, $55,828; 42, Sid Sporer, Cody, $42,911; 49, Carson Johnson, Casper $34,203.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $192,750; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $141,354; 3, Kassie Mowry, Dublin, TX, $130,029; 4, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $115,845; 5, Taycie Matthews, Wynne, AR, $101,779; 6, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $100,173; 7, Ilyssa Riley, Hico, TX, $94,177; 8, Jessica Routier, Buffalo, SD, $94,173; 9, Emily Beisel, Weatherford, OK, $93,244; 10, Sue Smith, Blackfoot, ID, $89,617; 11, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $87,030; 12, Paige Jones, Wayne, OK, $83,351; 13, Summer Kosel, Glenham, SD, $82,754; 14, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $82,038; 15, Kelly Allen, Stephenville, TX, $78,820; 44, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $31,929.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $121,913; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $114,194; 3, Sarah Angelone, Lipan, TX, $93,792; 4, Martha Angelone, Stephenville, TX, $92,412; 5, Taylor Munsell, Alva, OK, $90,816; 6, Joey Williams, Volborg, MT, $76,311; 7, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $72,729; 8, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $72,452; 9, Kelsie Domer, Dublin, TX, $68,852; 10, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $58,923; 11, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $58,009; 12, Erin Johnson, Fowler, CO, $57,537; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $54,561; 14, Bradi Good, Abilene, TX, $53,169; 15, Samantha Fulton, Miller, SD, $51,609; 47, Peggy Garman, Sundance, $20,680.