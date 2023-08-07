PRCA/WPRA standings through Aug. 6
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $298,767; 2, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $123,176; 3, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $121,373; 4, Paden Bray, Stephenville, TX, $84,854; 5, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $83,576.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $199,919; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $145,238; 3, Kade Sonnier, Carencro, LA, $128,754; 4, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $122,404; 5, Cole Reiner, Buffalo, $117,422; 6, Kaycee Feild, Genola, UT, $111,490; 7, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $102,573; 8, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $101,908; 9, Jayco Roper, Oktaha, OK, $96,079; 10, Clayton Biglow, Clements, CA, $94,339; 11, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $92,392; 12, Jess Pope, Waverly, KS, $82,004; 13, Sam Petersen, Helena, MT, $77,861; 14, Mason Clements, Spanish Fork, UT, $72,244; 15, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $70,964; 43, Donny Proffit, Diamondville, $29,943.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $182,118; 2, Sage Newman, Melstone, MT, $181,697; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $171,386; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $152,696; 5, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $122,585; 6, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $120,998; 7, Layton Green, Millarville, Alberta, $117,822; 8, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $101,718; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $98,726; 10, Brody Cress, Hillsdale, $91,453; 11, Tanner Butner, Daniel, $88,010; 12, Ryder Wright, Beaver, UT, $83,191; 13, Damian Brennan, Australia, $82,620; 14, Statler Wright, Beaver, UT, $80,491; 15, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,456; 17, Q Taylor, Casper, $78,100; 21, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $62,884; 28, Brody Wells, Powell, $49,662; 30, Cole Elshere, Faith, SD, $46,633.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $203,811; 2, Ky Hamilton, Australia, $181,046; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $175,944; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $143,671; 5, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $132,862; 6, Trey Holston, Fort Scott, KS, $123,800; 7, Jestyn Woodward, Custer, SD, $120,879; 8, Jeff Askey, Athens, TX, $115,659; 9, Creek Young, Rogersville, MO, $102,358; 10, Cody Teel, Kountze, TX, $100,726; 11, Jordan Hansen, Amisk, Alberta, $95,275; 12, Trey Kimzey, Strong City, OK, $94,640; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, Saskatchewan, $93,571; 14, T Parker, Winnie, TX, $93,364; 15, Trey Benton, Richards, TX, $85,628.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $158,188; 2, Jesse Brown, Baker City, OR, $110,507; 3, Will Lummus, Byhalia, MS, $107,381; 4, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $101,950; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $96,998; 6, Cody Devers, Balko, OK, $87,798; 7, J.D. Struxness, Milan, MN, $84,204; 8, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $83,198; 9, Jacob Talley, Keatchie, LA, $81,894; 10, Stan Branco, Chowchilla, CA, $75,499; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $70,772; 12, Tucker Allen, Oak, View, CA, $66,207; 13, Don Payne, Stephenville, TX, $65,577; 14, Bridger Anderson, Carrington, ND, $65,165; 15, Dakota Eldridge, Elko, NV, $64,528.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $214,889; 2, Haven Meged, Miles City, MT, $131,610; 3, Shad Mayfield, Clovis, NM, $124,848; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $124,145; 5, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $116,856; 6, Hunter Herrin, Apache, OK, $106,927; 7, Blane Cox, Cameron, TX, $99,367; 8, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $97,269; 9, Beau Cooper, Stettler, Alberta, $88,420; 10, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $83,114; 11, Cory Solomon, Prairie View, TX, $81,645; 12, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $78,746; 13, Caleb Smidt, Bellville, TX, $77,840; 14, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $68,423; 15, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $67,993; 19, Riley Pruitt, Gering, NE, $63,865.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $118,898; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $117,836; 3, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $110,167; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $103,174; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $87,934; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $86,845; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $76,467; 8, Brenten Hall, Jay, OK, $75,025; 9, Luke Brown, Rock Hill, SC, $74,458; 10, Tyler Wade, Terrell, TX, $74,302; 11, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $72,124; 12, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $70,584; 13, Clay Smith, Broken Bow, OK, $68,047; 14, Jake Clay, Sapulpa, OK, $65,527; 15, Dawson Graham, Wainwright, Alberta, $64,641.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Levi Lord, Sturgis, SD, $117,836; 2, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $110,067; 3, Junior Nunes Nogueira, Brazil, $103,174; 4, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $91,529; 5, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $87,934; 6, Patrick Smith, Lipan, TX, $86,845; 7, Colter Todd, Willcox, AZ, $78,092; 8, Paden Bray, Stephenville, TX, $76,896; 9, Hunter Koch, Vernon, TX, $74,458; 10, Paul Eaves, Lonedell, MO, $72,475; 11, Cole Curry, Liberty, MS, $70,984; 12, Tyler Worley, Berryville, AR, $68,969; 13, Justin Davis, Cottonwood, CA, $64,658; 14, Dillon Graham, Wainwright, Alberta, $64,641; 15, Coleby Payne, Stephenville, TX, $63,111; 25, Trey Yates, Pueblo, CO, $54,090; 29, JC Flake, Grandbury, TX, $44,441; 45, Sid Sporer, Cody, $32,492.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $170,287; 2, Jordon Briggs, Tolar, TX, $131,512; 3, Kassie Mowry, Dublin, TX, $128,413; 4, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $111,432; 5, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $89,759; 6, Sue Smith, Blackfoot, ID, $89,617; 7, Emily Beisel, Weatherford, OK, $89,593; 8, Taycie Matthews, Wynne, AR, $88,816; 9, Ilyssa Riley, Hico, TX, $84,365; 10, Paige Jones, Wayne, OK, $80,872; 11, Jessica Routier, Buffalo, SD, $79,005; 12, Kelly Allen, Stephenville, TX, $73,850; 13, Sissy Winn, Chapman, TX, $73,436; 14, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $72,723; 15, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $70,503; 42, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $29,770.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $105,376; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $99,538; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $89,132; 4, Taylor Munsell, Alva, OK, $87,768; 5, Sarah Angelone, Lipan, TX, $85,902; 6, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $71,945; 7, Joey Williams, Volborg, MT, $71,175; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $68,982; 9, Kelsie Domer, Dublin, TX, $64,597; 10, Erin Johnson, Fowler, CO, $55,307; 11, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $53,132; 12, Bradi Good, Abilene, TX, $51,255; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $48,732; 14, Samantha Fulton, Miller, SD, $48,244; 14, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $45,974; 18, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $42,665.