PRO RODEO
PRCA/WPRA standings through July 4
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $230,164; 2, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $97,964; 3, Nelson Wyatt, Clanton, Alberta, $87,728; 4, Paden Bray, Stephenville, TX, $58,443; 5, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $57,235.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Keenan Hayes, Hayden, CO, $158,162; 2, Leighton Berry, Weatherford, TX, $127,597; 3, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $96,674; 4, Cole Reiner, Buffalo, $81,504; 5, Kaycee Feild, Genola, UT, $80,084; 6, Jayco Roper, Oktaha, OK, $78,191; 7, Clayton Biglow, Clements, CA, $67,909; 8, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $67,238; 9, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $65,466; 10, Kade Sonnier, Carencro, LA, $59,244; 11, Jacek Frost, Browns Valley, CA, $58,560; 12, Jacob Lees, Caldwell, ID, $57,310; 13, Taylor Broussard, Estherwood, LA, $56,035; 14, Dean Thompson, Altamont, UT, $53,843; 15, Sam Petersen, Helena, MT, $52,771; 35, Donny Proffit, Diamondville, $27,390.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $162,240; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $133,584; 3, Zeke Thurston, Big Valley, Alberta, $121,540; 4, Kade Bruno, Challis, ID, $118,163; 5, Layton Green, Millarville, Alberta, $86,342; 6, Wyatt Casper, Miami, TX, $80,374; 7, Tanner Butner, Daniel, $79,308; 8, Dawson Hay, Wildwood, Alberta, $76,260; 9, Ben Andersen, Eckville, Alberta, $75,265; 10, Brody Cress, Hillsdale, $73,782; 11, Ryder Wright, Beaver, UT, $72,695; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $66,817; 13, Lefty Holman, Visalia, CA, $63,027; 14, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $57,402; 15, Ryder Sanford, Sulphur, LA, $56,374; 19, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $46,450; 22, Q Taylor, Casper, $45,102; 24, Brody Wells, Powell, $43,275.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $152,240; 2, Ky Hamilton, Australia, $150,300; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $137,449; 4, Sage Kimzey, Salado, TX, $112,641; 5, Jestyn Woodward, Custer, SD, $107,664; 6, Jeff Askey, Athens, TX, $101,316; 7, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $91,596; 8, T Parker, Winnie, TX, $82,063; 9, Trey Holston, Fort Scott, KS, $81,685; 10, Creek Young, Rogersville, MO, $69,262; 11, Cody Teel, Kountze, TX, $68,700; 12, Hayes Weight, Goshen, UT, $66,700; 13, Cullen Telfer, Plant City, FL, $66,289; 14, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $63,290; 15, Trevor Reiste, Linden, IA, $62,935.
STEER WRESTLING: 1, Dalton Massey, Hermiston, OR, $109,857; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $77,121; 3, Jesse Brown, Baker City, OR, $69,094; 4, Jacob Talley, Keatchie, LA, $66,763; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $64,092; 6, Will Lummus, Byhalia, MS, $59,780; 7, Bridger Anderson, Carrington, ND, $56,845; 8, J.D. Struxness, Milan, MN, $53,352; 9, Cody Devers, Balko, OK, $51,111; 10, Tucker Allen, Oak View, CA, $47,662; 11, Stephen Culling, Fort St. John, BC, $46,560; 12, Nick Guy, Sparta, WI, $48,370; 13, Cash Robb, Altamont, UT, $45,939; 14, Stan Branco, Chowchilla, CA, $44,177; 15, Dakota Eldridge, Elko, NV, $42,798.
TIE-DOWN ROPING: 1, Riley Webb, Denton, TX, $165,880; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $95,798; 3, Brushton Minton, Witter Springs, CA, $73,859; 4, Hunter Herrin, Apache, OK, $73,032; 5, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $68,062; 6, Ty Harris, San Angelo, TX, $63,845; 7, Cory Solomon, Prairie View, TX, $62,206; 8, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $61,007; 9, Haven Meged, Miles City, MT, $59,769; 10, Riley Pruitt, Gering, NE, $57,397; 11, Michael Otero, Lowndesboro, AL, $52,930; 12, John Douch, Huntsville, TX, $52,853; 13, Trevor Hale, Perryton, TX, $52,720; 14, Blane Cox, Cameron, TX, $51,363; 14, Matt Shiozawa, Chubbuck, ID, $48,569.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $105,724; 2, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $85,156; 3, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $83,450; 4, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $78,520; 5, Andrew Ward, Edmond, OK, $75,588; 6, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $66,724; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $57,387; 8, Derrick Begay, Seba Dalkai, AZ, $53,436; 9, J.C. Yeahquo, Mandaree, ND, $51,872; 10, Brenten Hall, Jay, OK, $48,614; 11, Keven Daniel, Franklin, TN, $46,693; 12, Luke Brown, Rock Hill, SC, $45,735; 13, Clay Smith, Broken Bow, OK, $45,484; 14, Jr. Dees, Aurora, SD, $44,854; 15, Marcus Theriot, Lumberton, MS, $44,643.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jeremy Buhler, Arrowwood, Alberta, $105,724; 2, Levi Lord, Sturgis, SD, $85,156; 3, Junior Nunes Nogueira, Spain, $78,520; 4, Buddy Hawkins, Stephenville, TX, $75,587; 5, Patrick Smith, Lipan, TX, $66,724; 6, Justin Davis, Cottonwood, CA, $55,530; 7, Traves Graves, Jay, OK, $52,989; 8, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $52,146; 9, L.J. Yeahquo, Mandaree, ND, $51,872; 10, Paden Bray, Stephenville, TX, $43,960; 11, Colter Todd, Willcox, AZ, $48,686; 12, Hunter Koch, Vernon, TX, $45,735; 13, Ross Ashford, Lott, TX, $44,854; 14, Cole Curry, Liberty, MS, $44,643; 15, Billie Jack Saebens, Nowata, OK, $41,963; 22, Trey Yates, Pueblo, CO, $36,337; 37, Sid Sporer, Cody, $26,694.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $99,303; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $73,691; 3, Kassie Mowry, Dublin, TX, $71,324; 4, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $67,547; 5, Emily Beisel, Weatherford, OK, $65,729; 6, Sissy Winn, Chapman, TX, $63,128; 7, Paige Jones, Wayne, OK, $60,376; 8, Ilyssa Riley, Hico, TX, $57,619; 9, Dona Kay Rule, Minco, OK, $57,294; 10, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $53,201; 11, Jackie Ganter, Abilene, TX, $52,039; 12, Kelly Allen, Stephenville, TX, $51,285; 13, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $51,094; 14, Sara Winkelman, Big Lake, MN, $45,351; 15, Taycie Matthews, Wynne, AR, $45,239; 31, Amanda Welsh, Stephenville, TX, $28,137.
BREAKAWAY ROPING: 1, Hali Williams, Comanche, TX, $104,766; 2, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $70,007; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $64,112; 4, Cheyanne Guillory, Kingston, OK, $61,363; 5, Sarah Angelone, Lipan, TX, $54,818; 6, Kelsie Domer, Dublin, TX, $50,988; 7, Joey Williams, Volborg, MT, $45,804; 8, Jackie Crawford, Stephenville, TX, $45,703; 9, Danielle Lowman, Gilbert, AZ, $45,469; 10, Tiffany Schieck, Floresville, TX, $43,781; 11, Erin Johnson, Fowler, CO, $43,552; 12, Taylor Munsell, Alva, OK, $40,526; 13, Josie Conner, Iowa, LA, $40,269; 14, Beau Peterson, Council Grove, KS, $39,312; 15, Nicole Baggarley, Las Cruces, NM, $37,923; 16, Rickie Engesser, Spearfish, SD, $34,539.