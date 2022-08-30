Professional Rodeo Cowboys Association world standings through Aug. 29

PRCA world standings
Through Aug. 29
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $349,903; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $144,876; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $138,670; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $125,582; 5, Taylor Santos, Creston, CA, $109,959.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $145,590; 2, Cole Reiner, Buffalo, $144,463; 3, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $137,760; 4, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $128,758; 5, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $126,053; 6, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $124,621; 7, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $115,657; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $115,566; 9, Clayton Biglow, Clements, CA, $100,942; 10, Cole Franks, Clarendon, TX, $100,931; 11, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $100,758; 12, Leighton Berry, Weatherford, TX, $95,548; 13, Tilden Hooper, Carthage, TX, $94171; 14, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $86,283; 15, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $85,636; 16, Ty Breuer, Mandan, ND, $83,189; 25, Seth Hardwick, Ranchester, $45,195.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $243,549; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $173,332; 3, Brody Cress, Hillsdale, $166,338; 4, Ryder Wright, Milford, UT, $151,190; 5, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $136,278; 6, Lefty Holman, Visalia, CA, $129,400; 7, Logan Hay, Wildwood, AB, $129,169; 8, Kade Bruno, Challis, ID, $128,782; 9, Wyatt Casper, Miami, TX, $123,802; 10, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $115,761; 11, Layton Green, Millarville, AB, $111,918; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $100,521; 13, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $89,267; 14, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $88,092; 15, Dawson Hay, Wildwood, AB, $84,315; 17, Tanner Butner, Daniel, $82,880; 20, Shorty Garrett, Eagle Butte, $71,272; 34, Cole Elshere, Faith, SD, $44,418; 35, Brody Wells, Powell, $44,074.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $260,991; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $216,222; 3, Jeff Askey, Athens, TX, $144,909; 4, Garrett Smith, Rexburg, ID, $128,314; 5, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 6, Trey Kimzey, Strong City, OK, $103,901; 7, JR Stratford, Byers, KS, $101,755; 8, Creek Young, Rogersville, MO, $100,670; 9, Trey Holston, Fort Scott, KS, $94,226; 10, Lukasey Morris, Union City, OK, $92,365; 11, Trevor Kastner, Roff, OK, $92,224; 12, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $90,889; 13, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $88,184; 14, Ky Hamilton, Mackay, QL, $83,471; 15, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $80,007; 16, Brady Portenier, Caldwell, ID, $78,779; 25, Clayton Savage, Banner, $64,384.
STEER WRESTLING: 1, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $121,430; 2, Will Lummus, Byhalia, MS, $114,231; 3, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $111,303; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $105,592; 5, Hunter Cure, Holliday, TX, $102,718; 6, Ty Erickson, Helena, MT, $100,742; 7, Tristan Martin, Sulphur, LA, $99,208; 8, Dakota Eldridge, Elko, NV, $87,435; 9, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $82,669; 10, Jesse Brown, Baker City, OR, $80,648; 11, Tanner Brunner, Ramona, KS, $78,283; 12, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $77,139; 13, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $73,213; 14, Timmy Sparing, Helena, MT, $71,774; 15, Trell Etbauer, Goodwell, OK, $63,774; 20, Payden McIntyre, Douglas, $58,102.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $171,729; 2, John Douch, Huntsville, TX, $151,548; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $146,648; 4, Haven Meged, Miles City, MT, $131,728; 5, Tuf Cooper, Decatur, TX, $123,920; 6, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $121,883; 7, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $120,520; 8, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $118,339; 9, Cory Solomon, Prairie, TX, $116,462; 10, Marty Yates, Stephenville, TX, $109,800; 11, Ty Harris, San Angelo, TX, $105,671; 12, Riley Webb, Denton, TX, $97,269; 13, Hunter Herrin, Apache, OK, $97,240; 14, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $91,712; 15, Macon Murphy, Keatchie, LA, $90,074; 20, Riley Pruitt, Gering, NE, $67,737.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $208,707; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $142,531; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $112,098; 4, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $97,840; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $94,860; 6, Jr. Dees, Aurora, SD, $92,819; 7, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $91,495; 8, Coleman Proctor, Pryor, OK, $90,040; 9, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $82,391; 10, Riley Minor, Ellensburg, WA, $80,463; 11, Lightning Aguilera, Athens, TX, $77,980; 12, Cody Snow, Los Olivos, CA, $77,299; 13, Tyler Wade, Terrell, TX, $75,932; 14, Jake Clay, Sapulpa, OK, $72,116; 15, Aaron Tsinigine, Tuba City, AZ, $71,711.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $208,707; 2, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $112,098; 3, Jake Long, Coffeyville, KS, $109,749; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $108,723; 5, Travis Graves, Jay, OK, $97,840; 6, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $95,882; 7, Levi Lord, Sturgis, SD, $92,537; 8, Patrick Smith, Lipan, TX, $91,495; 9, Logan Medlin Tatum, NM, $90,040; 10, Brady Minor, Ellensburg, WA, $80,463; 11, Joseph Harrison, Marietta, OK, $80,173; 12, Paul Eaves, Ionedell, MO, $77,873; 13, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $77,297; 14, Trey Yates, Pueblo, CO, $74,519; 15, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $70,537.