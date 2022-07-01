Professional Rodeo Cowboys Association world standings through July 1

PRCA World Standings
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $248,804; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $81,187; 3, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $57,816; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $47,157; 5, Caleb Smidt, Bellville, TX, $43,231.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $116,822; 2, Clayton Biglow, Clements, CA, $72,304; 4, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $71,682; 4, Cole Reiner, Buffalo, $70,402; 5, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $70,359; 6, Rocket Steiner, Weatherford, TX, $66,198; 7, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $64,203; 8, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $60,468; 9, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $56,980; 10, Cole Franks, Clarendon, TX, $56,344; 11, Leighton Berry, Weatherford, TX, $54,693; 12, Kaycee Feild, Genola, UT, $51,950; 13, Wyatt Denny, Minden, NV, $47,180; 14, Mason Clements, Spanish Fork, UT, $43,292; 15, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $40,002; 16, Ty Breuer, Mandan, ND, $36,793; 26, Seth Hardwick, Ranchester, $26,562.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $151,232; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $124,906; 3, Brody Cress, Hillsdale, $109,680; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $99,141; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $86,794; 6, Layton Green, Millarville, AB, $67,078; 7, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $57,636; 8, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $56,053; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $54,181; 10, CoBurn Bradshaw, Beaver, UT, $50,896; 11, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $50,641; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $49,063; 13, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $48,909; 13, Leon Fountain, Socorro, NM, $48,484; 15, Kade Bruno, Challis, ID, $47,205; 28, Cole Elshere, Faith, SD, $28,337.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $196,922; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $132,561; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Garrett Smith, Rexburg, ID, $82,942; 5, Jeff Askey, Athens, TX, $81,648; 6, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $78,450; 7, Lukasey Morris, Union City, OK, $67,261; 8, Trey Kimzey, Strong City, OK, $59,802; 9, Ky Hamilton, Australia, $55,851; 10, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $55,433; 11, JR Stratford, Byers, KS, $54,113; 12, Chance Schott, McLaughlin, SD, $53,873; 13, Bubba Greig, Estherville, IA, $53,079; 14, Ernie Courson, Okeechobee, FL, $51,732; 15, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $50,082; 16, Clayton Savage, Banner, $49,362.
STEER WRESTLING: 1, Hunter Cure, Holliday, TX, $80,959; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $68,915; 3, Tristan Martin, Sulphur, LA, $59,696; 4, Timmy Sparing, Helena, MT, $49,415; 5, Nick Guy, Sparta, WI, $47,871; 6, J.D. Struxness, Milan, MN, $47,510; 7, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $43,762; 8, Ty Erickson, Helena, MT, $41,422; 9, Dalton Massey, Hermiston, OR, $41,150; 10, Payden McIntyre, Douglas, $39,291; 11, Talon Roseland, Marshalltown, IA, $39,118; 12, Tanner Brunner, Ramona, KS, $38,145; 13, Mike McGinn, Haines, OR, $35,938; 14, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $35,475; 15, Jesse Brown, Baker City, OR, $35,459.
TIE-DOWN ROPING: 1, John Douch, Huntsville, TX, $107,548; 2, Shad Mayfield, Clovis, NM, $101,476; 3, Marty Yates, Stephenville, TX, $73,715; 4, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $73,070; 5, Tuf Cooper, Decatur, TX, $71,829; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $59,587; 7, Haven Meged, Miles City, MT, $58,565; 8, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $54,219; 9, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $54,117; 10, Riley Webb, Denton, TX, $54,001; 11, Ty Harris, San Angelo, TX, $51,777; 12, Cooper Martin, Alma, KS, $46,238; 13, Caleb Smidt, Bellville, TX, $45,003; 14, Quade Hiatt, Canyon, TX, $43,524; 15, Cory Solomon, Prairie, TX, $42,578; 19, Riley Pruitt, Gering, NE, $31,897.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $90,997; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $87,654; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $64,702; 4, Lightning Aguilera, Athens, TX, $53,747; 5, Cody Snow, Los Olivos, CA, $45,791; 6, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $43,908; 7, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $42,292; 8, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $41,953; 9, Clay Smith, Broken Bow, OK, $40,931; 10, Jake Orman, Prairie, MS, $40,434; 11, Riley Minor, Ellensburg, WA, $40,385; 12, Jr. Dees, Aurora, SD, $39,544; 13, Coleman Proctor, Pryor, OK, $39,537; 14, Cory Kidd, Statesville, NC, $35,202; 15, Bubba Buckaloo, Kingston, OK, $34,830.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $90,997; 2, Jake Long, Coffeyville, KS, $73,995; 3, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $64,702; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $53,846; 5, Jonathan Torres, Ocala, FL, $49,764; 6, Joseph Harrison, Marietta, OK, $46,717; 7, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $45,791; 8, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $43,787; 9, Travis Graves, Jay, OK, $42,292; 10, Brady Minor, Ellensburg, WA, $40,385; 11, Brye Crites, Welch, OK, $39,907; 12, Logan Medlin Tatum, NM, $39,537; 13, Levi Lord, Sturgis, SD, $39,262; 14, Paul Eaves, Ionedell, MO, $37,435; 15, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $36,002; 19, Trey Yates, Pueblo, CO, $32,091.
BARREL RACING: 1, Jordon Briggs, Tolar, TX, $95,915; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $73,551; 3, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $60,497; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $56,119; 5, Sissy Winn, Chapman Ranch, TX, $55,588; 6, Brittany Pozzi-Tonozzi, Lampasas, TX, $49,035; 7, Shannon McReynolds, La Luz, NM, $40,787; 8, Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX, $40,418; 9, Emily Beisel, Weatherford, TX, $39,018; 10, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $36,570; 11, Kassie Mowry, Dublin, TX, $34,350; 12, Emma Charleston, Reeds, MO, $32,785; 13, Margo Crowther, North Fort Myers, FL, $32,604; 14, Bayleigh Choate, Fort Worth, TX, $30,740; 15, Jimmie Smith, McDade, TX, $30,710.
BREAKAWAY ROPING: 1, Erin Johnson, Fowler, CO, $50,250; 2, Kelsie Domer, Dublin, TX, $42,193; 3, Martha Angelone, Stephenville, TX, $41,095; 4, Lari Dee Guy, Abilene, TX, $39,8-5; 5, JJ Hampton, Stephenville, TX, $32,076; 6, Cadee Williams, Weatherford, TX, $32,017; 7, Shelby Boisjoli, Stephenville, TX, $26,710; 8, Samantha Fulton, Miller, SD, $23,671; 9, Laramie Johnson, Shreveport, LA, $22,516; 10, Taylor Engesser, Spearfish, SD, $22,120; 11, Taylor Munsell, Alva, OK, $21,235; 12, Amber Crawford, Boyd, TX, $19,616; 13, Hope Thompson, Abilene, TX, $19,160; 14, Josie Conner, Iowa, LA, $18,895; 15, Amanda Coleman, Stephenville, TX, $17,828.