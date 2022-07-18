Professional Rodeo Cowboys Association world standings through July 17

Through July 17
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $263,455; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $122,224; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $99,353; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $84,157; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $73,336.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $121,660; 2, Cole Reiner, Buffalo, $109,957; 3, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $106,131; 4, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $105,911; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $97,910; 6, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $93,647; 7, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $85,926; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $85,700; 9, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $78,943; 10, Leighton Berry, Weatherford, TX, $78,273; 11, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $73,555; 12, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $67,465; 13, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $66,753; 14, Cole Franks, Clarendon, TX, $65,396; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $57,480; 25, Seth Hardwick, Ranchester, $37,632.
People are also reading…
SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $180,832; 2, Brody Cress, Hillsdale, $128,623; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $125,845; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $107,969; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $101,230; 6, Layton Green, Millarville, AB, $94,714; 7, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $87,718; 8, Logan Hay, Wildwood, AB, $82,692; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $79,842; 10, Kade Bruno, Challis, ID, $79,582; 11, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $77,061; 12, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $71,908; 13, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $71,786; 14, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $67,101; 15, Dawson Hay, Wildwood, AB, $60,469; 21, Tanner Butner, Daniel, $53,754; 25, Cole Elshere, Faith, SD, $42,570; 26, Shorty Garrett, Eagle Butte, $40,841.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $210,633; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $153,979; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Jeff Askey, Athens, TX, $102,916; 5, Garrett Smith, Rexburg, ID, $85,157; 6, JR Stratford, Byers, KS, $82,344; 7, Trey Kimzey, Strong City, OK, $80,607; 8, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $78,450; 9, Lukasey Morris, Union City, OK, $78,232; 10, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $72,971; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $69,957; 12, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $65,294; 13, Trey Holston, Fort Scott, KS, $57,732; 14, Cole Fischer, Jefferson City, MO, $56,517; 15, Chance Schott, McLaughlin, SD, $55,881; 24, Clayton Savage, Banner, $49,762; 25, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $49,605.
STEER WRESTLING: 1, Hunter Cure, Holliday, TX, $85,790; 2, Will Lummus, Byhalia, MS, $82,175; 3, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $80,462; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $76,852; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $74,989; 6, Tristan Martin, Sulphur, LA, $72,591; 7, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $68,812; 8, Timmy Sparing, Helena, MT, $63,813; 9, Dakota Eldridge, Elko, NV, $62,500; 10, Dalton Massey, Hermiston, OR, $54,021; 11, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $52,961; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $50,245; 13, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $49,468; 14, Jesse Brown, Baker City, OR, $48,672; 15, Nick Guy, Sparta, WI, $47,871; 16, Payden McIntyre, Douglas, $43,850.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $135,155; 2, John Douch, Huntsville, TX, $124,671; 3, Caleb Smidt, Bellville, TX, $123,996; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $100,328; 5, Haven Meged, Miles City, MT, $96,228; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $90,462; 7, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $85,035; 8, Marty Yates, Stephenville, TX, $82,214; 9, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $80,458; 10, Ty Harris, San Angelo, TX, $76,694; 11, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $68,807; 12, Cory Solomon, Prairie, TX, $67,444; 13, Riley Webb, Denton, TX, $65,281; 14, Cooper Martin, Alma, KS, $62,289; 15, Taylor Santos, Creston, CA, $59,469; 20, Riley Pruitt, Gering, NE, $48,588.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $135,801; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $109,966; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $82,163; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $72,087; 5, Lightning Aguilera, Athens, TX, $66,738; 6, Coleman Proctor, Pryor, OK, $65,827; 7, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $63,648; 8, Riley Minor, Ellensburg, WA, $60,370; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $59,354; 10, Jr. Dees, Aurora, SD, $57,072; 11, Jake Orman, Prairie, MS, $52,264; 12, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $51,172; 13, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $48,284; 14, Clint Summers, Lake City, FL, $47,822; 15, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $46,586.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $135,801; 2, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $82,163; 3, Jake Long, Coffeyville, KS, $77,805; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $76,159; 5, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $71,966; 6, Logan Medlin Tatum, NM, $65,827; 7, Travis Graves, Jay, OK, $63,648; 8, Jonathan Torres, Ocala, FL, $62,725; 9, Brady Minor, Ellensburg, WA, $60,370; 10, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $59,354; 11, Levi Lord, Sturgis, SD, $56,790; 12, Jake Minor, Ellensburg, WA, $52,672; 13, Brye Crites, Welch, OK, $51,737; 14, Joseph Harrison, Marietta, OK, $50,809; 15, Ross Ashford, Lott, TX, $47,822; 26, Trey Yates, Pueblo, CO, $35,090.