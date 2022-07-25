Professional Rodeo Cowboys Association world standings through July 24

Through July 24
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $266,801; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $128,811; 3, Josh Frost, Randlett, UT, $98,858; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $89,879; 5, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $89,433.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Jess Pope, Waverly, KS, $121,660; 2, Cole Reiner, Buffalo, $117,420; 3, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $106,761; 4, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $106,131; 5, Clayton Biglow, Clements, CA, $97,910; 6, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $93,647; 7, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $90,485; 8, Kaycee Feild, Genola, UT, $88,226; 9, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $85,926; 10, Leighton Berry, Weatherford, TX, $78,273; 11, Cole Franks, Clarendon, TX, $78,176; 12, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $75,575; 13, Chad Rutherford, Hillsboro, TX, $70,497; 14, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $66,753; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $61,690; 26, Seth Hardwick, Ranchester, $38,594.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $187,310; 2, Brody Cress, Hillsdale, $136,000; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $125,845; 4, Wyatt Casper, Miami, TX, $107,969; 5, Ryder Wright, Milford, UT, $105,467; 6, Layton Green, Millarville, AB, $94,714; 7, Kade Bruno, Challis, ID, $88,398; 8, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $87,718; 9, Lefty Holman, Visalia, CA, $83,489; 10, Logan Hay, Wildwood, AB, $82,692; 11, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $78,656; 12, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $77,061; 13, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $71,908; 14, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $67,101; 15, Tanner Butner, Daniel, $64,023; 24, Shorty Garrett, Eagle Butte, $47,940; 26, Cole Elshere, Faith, SD, $42,570.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $214,924; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $164,938; 3, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 4, Jeff Askey, Athens, TX, $115,378; 5, Trey Kimzey, Strong City, OK, $86,840; 6, Garrett Smith, Rexburg, ID, $85,533; 7, JR Stratford, Byers, KS, $85,356; 8, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $80,889; 9, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $78,450; 10, Lukasey Morris, Union City, OK, $78,232; 11, Creek Young, Rogersville, MO, $70,386; 12, Ky Hamilton, Mackay, QL, $67,439; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $65,294; 14, Reid Oftedahl, Raymond, MN, $60,463; 15, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $58,585; 16, Trey Holston, Fort Scott, KS, $57,955; 22, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $52,124; 26, Clayton Savage, Banner, $49,762.
STEER WRESTLING: 1, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $93,191; 2, Hunter Cure, Holliday, TX, $90,266; 3, Will Lummus, Byhalia, MS, $85,191; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $84,372; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $81,611; 6, Tristan Martin, Sulphur, LA, $75,510; 7, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $68,812; 8, Dakota Eldridge, Elko, NV, $68,132; 9, Timmy Sparing, Helena, MT, $63,813; 10, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $62,649; 11, Dalton Massey, Hermiston, OR, $54,021; 12, Jesse Brown, Baker City, OR, $53,560; 13, Tanner Brunner, Ramona, KS, $52,056; 14, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $50,699; 15, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $49,468; 17, Payden McIntyre, Douglas, $43,850.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $137,569; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $130,583; 3, John Douch, Huntsville, TX, $126,075; 4, Tuf Cooper, Decatur, TX, $104,632; 5, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $99,460; 6, Haven Meged, Miles City, MT, $97,978; 7, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $92,449; 8, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $86,180; 9, Marty Yates, Stephenville, TX, $82,214; 10, Cory Solomon, Prairie, TX, $81,838; 11, Ty Harris, San Angelo, TX, $76,694; 12, Cooper Martin, Alma, KS, $70,109; 13, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $69,462; 14, Macon Murphy, Keatchie, LA, $65,309; 15, Riley Webb, Denton, TX, $65,281; 21, Riley Pruitt, Gering, NE, $48,588.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $146,415; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $108,395; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $87,311; 4, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $86,184; 5, Coleman Proctor, Pryor, OK, $69,610; 6, Lightning Aguilera, Athens, TX, $67,634; 7, Cody Snow, Los Olivos, CA, $66,513; 8, Riley Minor, Ellensburg, WA, $66,322; 9, Jr. Dees, Aurora, SD, $65,321; 10, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $63,991; 11, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $55,290; 12, Jake Orman, Prairie, MS, $52,881; 13, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $50,262; 14, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $49,787; 15, Clint Summers, Lake City, FL, $49,502.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $146,415; 2, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $87,311; 3, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $86,064; 4, Jake Long, Coffeyville, KS, $81,324; 5, Jade Corkill, Fallon, NV, $74,587; 6, Logan Medlin Tatum, NM, $69,610; 7, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $66,513; 8, Brady Minor, Ellensburg, WA, $66,322; 9, Levi Lord, Sturgis, SD, $65,039; 10, Travis Graves, Jay, OK, $63,991; 11, Jonathan Torres, Ocala, FL, $63,285; 12, Patrick Smith, Lipan, TX, $55,290; 13, Brye Crites, Welch, OK, $52,354; 14, Jake Minor, Ellensburg, WA, $51,762; 15, Joseph Harrison, Marietta, OK, $49,933; 27, Trey Yates, Pueblo, CO, $36,235.