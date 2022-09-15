Professional Rodeo Cowboys Association world standings through Sept. 14

PRCA world standings
Through Sept. 14
ALL-AROUND: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $375,909; 2, Caleb Smidt, Bellville, TX, $144,876; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $142,436; 4, Josh Frost, Randlett, UT, $138,675; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $126,550.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Cole Reiner, Buffalo, $150,790; 2, Jess Pope, Waverly, KS, $149,857; 3, Caleb Bennett, Corvallis, MT, $140,459; 4, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $137,760; 5, Rocker Steiner, Weatherford, TX, $134,328; 6, R.C. Landingham, Hat Creek, CA, $127,797; 7, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $125,055; 8, Leighton Berry, Weatherford, TX, $120,432; 9, Kaycee Feild, Genola, UT, $116,236; 10, Cole Franks, Clarendon, TX, $112,932; 11, Clayton Biglow, Clements, CA, $109,351; 12, Tilden Hooper, Carthage, TX, $106,731; 13, Garrett Shadbolt, Merriman, NE, $101,127; 14, Orin Larsen, Inglis, Manitoba, $94,016; 15, Ty Breuer, Mandan, ND, $92,319; 26, Seth Hardwick, Ranchester, $45,195.
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SADDLE BRONC RIDING: 1, Sage Newman, Melstone, MT, $247,469; 2, Stetson Wright, Milford, UT, $188,078; 3, Brody Cress, Hillsdale, $174,457; 4, Ryder Wright, Milford, UT, $152,485; 5, Lefty Holman, Visalia, CA, $146,715; 6, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $139,717; 7, Layton Green, Millarville, AB, $135,793; 8, Kade Bruno, Challis, ID, $135,504; 9, Logan Hay, Wildwood, AB, $134,855; 10, Wyatt Casper, Miami, TX, $123,802; 10, Kolby Wanchuk, Sherwood, Park, AB, $119,892; 12, Kole Ashbacher, Arrowwood, AB, $107,066; 13, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $103,633; 14, Dawson Hay, Wildwood, AB, $103,483; 14, Sterling Crawley, Stephenville, TX, $93,321; 16, Tanner Butner, Daniel, $92,996; 18, Shorty Garrett, Eagle Butte, $83,318; 33, Brody Wells, Powell, $48,171; 34, Cole Elshere, Faith, SD, $46,900.
BULL RIDING: 1, Stetson Wright, Milford, UT, $307,267; 2, Josh Frost, Randlett, UT, $220,727; 3, Jeff Askey, Athens, TX, $173,762; 4, Garrett Smith, Rexburg, ID, $141,533; 5, Maverick Potter, Waxahachie, TX, $116,065; 6, Sage Kimzey, Salado, TX, $115,633; 7, Ky Hamilton, Mackay, QL, $109,799; 8, Tristen Hutchings, Monteview, ID, $106,696; 9, Trey Kimzey, Strong City, OK, $106,654; 10, Trey Holston, Fort Scott, KS, $104,006; 11, Trevor Kastner, Roff, OK, $102,394; 12, JR Stratford, Byers, KS, $101,755; 13, Jared Parsonage, Maple Creek, SK, $100,721; 14, Creek Young, Rogersville, MO, $100,670; 15, Lukasey Morris, Union City, OK, $92,617; 16, Reid Oftedahl, Raymond, MN, $91,725; 18, Shane Proctor, Grand Coulee, WA, $80,007; 33, Clayton Savage, Banner, $64,384.
STEER WRESTLING: 1, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $131,581; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $121,430; 3, Will Lummus, Byhalia, MS, $119,781; 4, J.D. Struxness, Milan, MN, $117,716; 5, Ty Erickson, Helena, MT, $107,784; 6, Hunter Cure, Holliday, TX, $107,499; 7, Tristan Martin, Sulphur, LA, $104,485; 8, Dakota Eldridge, Elko, NV, $104,098; 9, Kyle Irwin, Robertsdale, AL, $97,551; 10, Tanner Brunner, Ramona, KS, $88,939; 11, Jesse Brown, Baker City, OR, $87,980; 12, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $84,532; 13, Rowdy Parrott, Mamou, LA, $81,628; 14, Timmy Sparing, Helena, MT, $81,312; 15, Trell Etbauer, Goodwell, OK, $69,101; 21, Payden McIntyre, Douglas, $61,480.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $192,889; 2, John Douch, Huntsville, TX, $163,292; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $155,886; 4, Caleb Smidt, Bellville, TX, $146,648; 5, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $131,217; 6, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $125,251; 7, Tuf Cooper, Decatur, TX, $123,412; 8, Marty Yates, Stephenville, TX, $118,772; 9, Tyler Milligan, Pawhaska, OK, $118,708; 10, Cory Solomon, Prairie, TX, $118,551; 11, Hunter Herrin, Apache, OK, $111,487; 12, Ty Harris, San Angelo, TX, $109,781; 13, Riley Webb, Denton, TX, $108,814; 14, Macon Murphy, Keatchie, LA, $102,058; 15, Kincade Henry, Mount Pleasant, TX, $96,472; 22, Riley Pruitt, Gering, NE, $71,281.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Kaleb Driggers, Hoboken, GA, $223,974; 2, Clay Tryan, Billings, MT, $144,663; 3, Andrew Ward, Edmond, OK, $122,960; 4, Coleman Proctor, Pryor, OK, $104,359; 5, Tanner Tomlinson, Angleton, TX, $104,251; 6, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $101,655; 7, Rhen Richard, Roosevelt, UT, $96,632; 8, Jr. Dees, Aurora, SD, $94,251; 9, Cody Snow, Los Olivos, CA, $89,739; 10, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $87,444; 11, Riley Minor, Ellensburg, WA, $86,526; 12, Tyler Wade, Terrell, TX, $86,511; 13, Clay Smith, Broken Boww, OK, $85,178; 14, Lightning Aguilera, Athens, TX, $81,785; 14, Jake Clay, Sapulpa, OK, $77,937.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Junior Nogueira, Spain, $223,974; 2, Jake Long, Coffeyville, KS, $126,658; 3, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $121,417; 4, Jade Corkill, Fallon, NV, $110,855; 5, Logan Medlin, Tatum, NM, $104,359; 6, Patrick Smith, Lipan, TX, $104,251; 7, Travis Graves, Jay, OK, $101,655; 8, Jeremy Buhler, Arrowwood, AB, $97,654; 9, Levi Lord, Sturgis, SD, $93,968; 10, Trey Yates, Pueblo, CO, $90,198; 11, Joseph Harrison, Marietta, OK, $89,958; 12, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $89,739; 13, Brady Minor, Ellensburg, WA, $86,526; 14, Lane Mitchell, Bolivar, TN, $82,822; 15, Paul Eaves, Ionedell, MO, $81,713.