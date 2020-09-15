Professional Rodeo Cowboys Association world standings

Through Sunday
ALL-AROUND: 1, Tuf Cooper, Decatur, TX, $93,626; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $77,386; 3, Stetson Wright, Milford, UT, $67,224; 4, Zack Jongbloed, Iowa, LA, $40,893; 5, Eli Lord, Sturgis, SD, $37,455.
BAREBACK BRONC RIDING: 1, Tim O’Connell, Zwingle, IA, $115,251; 2, Kaycee Feild, Genola, UT, $85,586; 3, Orin Larsen, Inglis, MB, $69,900; 4, Jamie Howlett, Rapid City, SD, $66,583; 5, Tilden Hooper, Carthage, TX, $66,430; 6, Clayton Biglow, Clements, CA, $63,642; 7, Tanner Aus, Granite Falls, MN, $61,726; 8, Mason Clements, Draper, UT, $58,226; 9, Richmond Champion, The Woodlands, TX, $57,381; 10, Leighton Berry, Weatherford, TX, $52,515; 11, Ty Breuer, Mandan, ND, $41,815; 12, Jake Brown, Cleveland, TX, $41,110; 13, Cole Reiner, Buffalo, $39,717; 14, Jesse Pope, Marshall, MO, $37,549; 15, Winn Ratliff, Leesville, LA, $32,921.
SADDLE BRONC RIDING: 1, Wyatt Casper, Pampa, TX, $144,478; 2, Ryder Wright, Beaver, UT, $108,971; 3, Brody Cress, Hillsdale, $87,627; 4, Shorty Garrett, Eagle Butte, SD, $81,464; 5, Allen Boore, Axtell, UT, $71,108; 6, Cole Elshere, Faith, SD, $53,944; 7, Sterling Crawley, Huntsville, TX, $51,608; 8, Zeke Thurston, Big Valley, AB, $50,523; 9, Rusty Wright, Milford, UT, $49,194; 10, Jacobs Crawley, Stephenville, TX, $48,064; 11, Chase Brooks, Deer Lodge, MT, $46,935; 12, Lefty Holman, Visalia, CA, $43,727; 13, Isaac Diaz, Desdemona, TX, $41,885; 14, Cody DeMoss, Heflin, LA, $38,235; 15, Spencer Wright, Milford, UT, $38,075.
BULL RIDING: 1, Ky Hamilton, Mackay, Australia, $86,613; 2, Sage Kimzey, Strong City, OK, $86,055; 3, Boudreaux Campbell, Crockett, TX, $85,746; 4, Dustin Boquet, Bourg, LA, $77,026; 5, Brady Portenier, Caldwell, ID, $62,223; 6, Trevor Kastner, Roff, OK, $55,281; 7, Ty Wallace, Collbran, CO, $55,202; 8, Jeff Askey, Athens, TX, $54,933; 9, Tyler Bingham, Honeyville, UT, $54,744; 10, Roscoe Jarboe, New Plymouth, ID, $53,066; 11, Parker McCown, Montgomery, TX, $51,323; 12, Denton Fugate, Niangua, MO, $51,181; 13, Colten Fritzlan, Rifle, CO, $50,430; 14, Levi Gray, Dairy, OR, $50,275; 15, Daylon Swearingen, Rochelle, GA, $46,518; 30, Hawk Whitt, Thermopolis, $28,274.
STEER WRESTLING: 1, Matt Reeves, Cross Plains, TX, $86,944; 2, Tyler Waguespack, Gonzales, LA, $51,164; 3, Jacob Talley, Keatchie, LA, $50,211; 4, Dakota Eldridge, Elko, NV, $49,337; 5, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, $45,294; 6, Curtis Cassidy, Donaldo, AB, $44,417; 7, Jacob Edler, State Center, LA, $43,051; 8, Jace Melvin, Fort Pierre, SD, $42,933; 9, Blake Knowles, Heppner, OR, $40,290; 10, Bridger Anderson, Carrington, ND, $38,757; 11, Jule Hazen, Ashland, KS, $38,378; 12, Clayton Hass, Weatherford, TX, $37,589; 13, Will Lummus, Byhalia, MS, $37,365; 14, Dirk Tavenner, Rigby, ID, $36,969; 15, Tanner Brunner, Ramona, KS, $36,835.
TIE-DOWN ROPING: 1, Shad Mayfield, Clovis, NM, $154,785; 2, Tuf Cooper, Decatur, TX, $65,768; 3, Haven Meged, Miles City, MT, $62,855; 4, Ty Harris, San Angelo, TX, $58,414 6, Marty Yates, Stephenville, TX, $54,993; 6, Shane Hanchey, Sulphur, LA, $52,299; 7, Ryan Jarrett, Comanche, OK, $52,080; 8, Timber Moore, Aubrey, TX, $50,655; 9, Westyn Hughes, Caldwell, TX, $47,491; 10, Caleb Smidt, Bellville, TX, $47,106; 11, Tyler Milligan, Pawhuska, OK, $46,017; 12, Adam Gray, Seymour, TX, $45,691; 13, Cory Solomon, Prairie View, TX, $44,827; 14, Hunter Herrin, Apache, OK, $44,673; 15, Caddo Lewallen, Morrison, OK, $44,383.
TEAM ROPING (HEADERS): 1, Luke Brown, Rock Hill, SC, $87,322; 2, Clay Smith, Broken Bow, OK, $67,357; 3, Cody Snow, Los Olivos, CA, $65,350; 4, Dustin Egusquiza, Marianna, FL, $61,335; 5, Colby Lovell, Madisonville, TX, $60,278; 6, Andrew Ward, Edmond, OK, $59,902; 7, Charly Crawford, Stephenville, TX, $54,626; 8, Clay Tryan, Billings, MT, $52,083; 9, Erich Rogers, Round Rock, AZ, $51,202; 10, Levi Simpson, Ponoka, AB, $49,058; 11, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, $46,509; 12, Kolton Schmidt, Barrhead, AB, $45,556; 13, Nelson Wyatt, Clanton, AL, $45,431; 14, Matt Sherwood, Pima, AZ, $44,078; 15, Chad Masters, Cedar Hill, TN, $43,308.
TEAM ROPING (HEELERS): 1, Jade Corkill, Fallon, NV, $67,357; 2, Joseph Harrison, Marietta, OK, $65,152; 3, Buddy Hawkins II, Columbus, KS, $59,902; 4, Jake Long, Coffeyville, KS, $57,681; 5, Shay Dixon Carroll, La Junta, CO, $54,927; 6, Junior Nogueira, Spain, $54,206; 7, Logan Medlin, Tatum, NM, $54,018; 8, Travis Graves, Jay, OK, $53,673; 9, Paden Bray, Stephenville, TX, $51,202; 9, Paul Eaves, Ionedell, MO, $50,928; 11, Tyler Worley, Berryville, AR, $48,256; 12, Levi Lord, Sturgis, SD, $46,630; 13, Hunter Koch, Vernon, TX, $45,556; 14, Wesley Thorp, Throckmorton, TX, $43,308; 15, Trey Yates, Pueblo, CO, $41,305.
BARREL RACING: 1, Brittany Pozzi Tonozzi, Lampasas, TX, $82,930; 2, Hailey Kinsel, Cotulla, TX, $70,539; 3, Jimmie Smith, McDade, TX, $63,833; 4, Dona Kay Rule, Minco, OK, $55,406; 5, Jill Wilson, Snyder, TX, $53,205; 6, Stevi Hillman, Weatherford, TX, $52,068; 7, Shelley Morgan, Eustace, TX, $51,158; 8, Jessica Routier, Buffalo, SD, $50,115; 9, Tiany Schuster, Krum, TX, $49,280; 10, Cheyenne Wimberly, Stephenville, TX, $46,332; 11, Emily Miller, Weatherford, OK, $41,350; 12, Lisa Lockhart, Oelrichs, SD, $38,379; 13, Wenda Johnson, Pawhuska, OK, $37,907; 14, Ivy Hurst, Springer, OK, $35,794; 15, Brittney Barnett, Stephenville, TX, $35,735.
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